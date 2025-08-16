ETV Bharat / sports

দুই দলেরই সেরা ফুটবল দেখা যাবে না, ডার্বি নিয়ে বিশ্লেষণ হোসে মোলিনার - DURAND CUP KOLKATA DERBY

ডুরান্ড কাপে ছন্দেই রয়েছে মোহনবাগান। রবির ডার্বিতে এখন লাল-হলুদকে বিঁধতে পারে কি না সেটাই দেখার ৷ কোচ হোসে মোলিনা সংযমের বেড়িতে পুরো দলকে বাঁধতে চাইছেন।

DURAND CUP KOLKATA DERBY
বাঁ-দিক থেকে কোচ হোসে মোলিনা ও জেসন কামিংস (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 16 অগস্ট: সাফল্যের অহঙ্কার নয়। নতুন মরশুম নয়াভাবে শুরু করার কথা বলছেন হোসে মোলিনা। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের এই স্প্যানিশ কোচ সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের সবচেয়ে বড় তারকা। দলে বিশ্বকাপার থাকলেও তিনিই তারাদের তারা। নিজের দলের প্রস্তুতি নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণে বাকিদের পিছনে ফেলেছেন। ভারতে কোচের দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম বছরে সাফল্য পেলেও অহঙ্কারী নন। বরং সংযমের বেড়িতে পুরো দলকে বাঁধতে চাইছেন।

ডার্বির গুরুত্ব বোঝেন। সমর্থকদের প্রত্যাশাও। এই মুহূর্তে দলের সাধ্যের কথা মাথায় রেখে হোসে মোলিনা বলছেন, যতটা সম্ভব তৈরি দল। 15 দিনের অনুশীলনে যতটুকু হয়। তবে পুরো ফিট নয়। সেরা ফুটবল খেলার চেষ্টা করব।" প্রায় একই সঙ্গে সংযোজন, "আরও 7-8 দিন সময় পেলে ভালো হতো। তাহলে সুবিধা হতো। আমরা জেতার জন্য ঝাঁপাব। দু'টো দলই তাদের অবস্থায় নেই। সেরা মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলকে দেখা যাবে না। এটা সম্ভব নয়। সাধ্য মতো সেরাটাই দেব আমরা।"

ডার্বি নিয়ে বিশ্লেষণ হোসে মোলিনার (ইটিভি ভারত)

