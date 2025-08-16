কলকাতা, 16 অগস্ট: নতুন ইস্টবেঙ্গলকে দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন অস্কার ব্রুজোঁ। রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ড কাপে শেষ আটের লড়াইয়ে লাল-হলুদ ব্রিগেড মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের মুখোমুখি। প্রাক মরশুম প্রস্তুতির মধ্যে চির প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নামার ঝক্কি যে রয়েছে তা ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ জানেন।
এই ম্যাচ ঘিরে বাঙালি আবেগের সঙ্গেও পরিচিত। বাংলা ভাষাটা যেহেতু বুঝতে পারেন তাই ইস্টবেঙ্গল আবেগের সুখ, দুঃখ সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। ইস্টবেঙ্গল সাম্প্রতিক অতীতে টানা তিন ম্যাচে জয়ের রেকর্ড করতে পারেনি। নতুন মরশুমের শুরুতে সেটা ইতিমধ্যে করে দেখিয়েছে অস্কার ব্রুজোঁ অ্যান্ড কোং। দলে একঝাঁক নতুন মুখের সারি। যাদের অনেকেরই ডার্বিতে খেলার অভিজ্ঞতা হবে অর্থাৎ সাদা পাতায় নতুন কিছু লেখার সুযোগ।
ডার্বির আগে কী বলছেন ইস্টবেঙ্গলের হেডস্য়র ?
- বিষয়টি মাথায় রেখে অস্কার ব্রুজোঁ বলছেন, আমরা এখন নতুন ধারায় চেষ্টা করছি। দলে একাধিক নতুন ফুটবলার নেওয়া হয়েছে, তাই আমাদের ছক প্রকাশ করা যাবে না। এটুকু বলতে পারি নতুন ইস্টবেঙ্গলকে দেখতে পাবেন।
- ডার্বি খেলার অভিজ্ঞতার প্রতিপক্ষ শিবিরে বেশি। তারা একটা সুযোগে পাশা উল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। বিষয়টি মেনে নিয়ে অস্কার বলছেন, মোহনবাগানের ধারাবাহিকতা রয়েছে। ওরা একসঙ্গে গত মরশুমেও খেলেছে। কিন্তু আমাদের বিদেশি খেলোয়াড়রা পরিণত। নতুন যারা এসেছে তারাও বড় ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তাই রবিতে মাঠে সবকিছু দেখা যাবে।
- প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে সমীহর সুর থাকলেও নিজেদের পিছিয়ে রাখতে রাজি নন। বদলে যাওয়া নতুন দল নিয়ে নতুন লড়াই ছুঁড়ে দেওয়ার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন ইস্টবেঙ্গল হেডস্যর। তাঁর মতে, "মোহনবাগান খুব ভালো দল, তারা গতবছর যেরকম খেলেছে, এবারও প্রায় একই দল নিয়ে খেলছে। আমাদের দল এখন অনেক বেশি শক্তিশালী ৷ গত বছরের তুলনায় এই বছরের দলে বিকল্প বেশি। আমরা আর আগের দল নই।"
- হেডস্যরের সঙ্গে থাকা সৌভিক কথা উল্লেখ করে অস্কারের আরও সংযোজন, "বড় ম্যাচ 50-50, আমিও ওর সঙ্গে একমত। আগামিকালের ম্যাচ একেবারেই আলাদা হবে।" "নিজের দলের নীল নকশা প্রকাশ করতে স্বাভাবিকভাবেই রাজি হননি। তবে তিনি ও তাঁর দল যে প্রেসিং ফুটবলে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ বজায় রাখতে তা জানিয়েছেন। আমরা 4-3-3 ছকে খেলব বেশিরভাগ সময় প্রতিপক্ষের বক্সে খেলা হবে সেটাই পছন্দ করি। আগামিকাল আমাদের উন্নতি কতটা হয়েছে সেটা দেখানোর সুযোগ", এমন কথাও পরবর্তীতে সংযোজন করেছেন অস্কার।
- একই সঙ্গে তাঁর আরও সংযোজন, "মোহনবাগান পরিণত দল, আমরা নতুন খেলোয়াড় নিয়েছি। সেটপিস গুরুত্বপূর্ণ হবে।" দলে পিভি বিষ্ণু পুরো ফিট নয়। তবে হয়তো পরিবর্ত হিসেবে নামতে পারেন। কারণ 18 জনের দলে থাকবেন। তবে পিতৃবিয়োগের জন্য রশিদের দেশে ফিরে যাওয়া বড় ধাক্কা। বিষয়টি নিয়ে বেশি শব্দ খরচ করতে রাজি নন। বরং যারা আছে তাদের ওপর আস্থা রেখেই সামনে তাকাতে চান, লাল-হলুদের হেডস্যর ৷ "ওরা শক্তিশালী দল, কখনও পুরো ম্যাচে আধিপত্য না-দেখিয়েও এক শটে ম্যাচ জিতে নিতে পারে," মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট সম্পর্কে সতর্কতা অস্কারের গলায়।
দলীয় ফুটবলার সৌভিকের বক্তব্য় -
- কোচের পাশে সৌভিক চক্রবর্তী একইরকমের সতর্ক। একইরকম আত্মবিশ্বাসী। বড় ম্যাচ নিয়ে বাড়তি শব্দ নয়। বরং বাঙালির আবেগের ম্যাচে নির্দিষ্ট দিনে জ্বলে ওঠার কথা বলছেন। "মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ সবসময় 50-50 হয়। আবেগের ম্যাচ। আমরা তৈরি আছি, সামনে যেই দলই আসুক," মন্তব্য সৌভিকের।
- যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ক্রমেই সবুজ-মেরুনের শক্ত গড় হয়ে উঠছে। সৌভিক অবশ্য অতীত নয়, বাস্তবে দাঁড়িয়ে বড় ম্যাচের বিশ্লেষণ করতে চান। এই বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণ, "পুরনো ফলাফলের সঙ্গে এর যোগ নেই। ওরা যেমন ডার্বি খেলে অভ্যস্ত, আমরাও তেমন। ডার্বি নির্ভর করে ম্যাচের দিনের উপর।"
- মাঝমাঠের অন্যতম ভরসা বাঙালি মিডফিল্ডার নিজের জন্য লক্ষ্য স্থির করেছেন। "আমার ব্যক্তিগত লক্ষ্য ডার্বি জেতা। সমর্থকদের জন্য আমরা খেলি। তা টুর্নামেন্টেই হোক, বা ম্যাচ। প্রতিটি ডার্বি গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই, আমার দল জিতুক এবং আমি যেন জয়ের দলে থাকি।"
- রশিদের পিতৃবিয়োগের কারণে ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি বারবার সামনে এসেছে। সৌভিক বলছেন, রশিদের বাবার জন্যও জিততে চাই। সবাই দেখছে আমরা কীভাবে গত 3টি ম্যাচে খেলছি। অতীত ভুলে আমরা নামব। যে কোনও ভালো দলের বিরুদ্ধে খেলা সবসময় কঠিন হয়, আর এটাই আমাদের প্রেরণা।"