কিস্তিমাত আফ্রিকার সেরা দাবাড়ু, গ্র্য়ান্ড স্যুইসে অঘটন বিশ্বজয়ী দিব্যার

কিস্তিমাত আফ্রিকার সেরা দাবাড়ু, গ্র্য়ান্ড স্যুইসে অঘটন বিশ্বজয়ী দিব্যার
158 এলো পয়েন্টে এগিয়ে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এদিন কালো ঘুঁটি নিয়ে বাজিমাত করলেন ৷
Published : September 8, 2025 at 2:31 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 সেপ্টেম্বর: মাসদু'য়েক আগে 64 খোপে বাজিমাত করে বিশ্বজয় করেছিলেন তিনি ৷ তবে উজবেকিস্তানে ফিডে গ্র্যান্ড স্যুইস দাবা প্রতিযোগিতায় কঠিন লড়াইয়ের শুরুতে তিনি জানিয়েছিলেন, কিছু শিখতে পারলে প্রতিযোগিতার 11 রাউন্ডেই হারতে তৈরি ৷ কিন্তু সমরকন্দে টুর্নামেন্টে ওপেন ক্যাটেগরির চতুর্থ রাউন্ডে তাক লাগালেন দিব্যা দেশমুখ ৷ এলো রেটিংয়ে অনেকটা এগিয়ে থাকা আফ্রিকার পয়লা নম্বর গ্র্য়ান্ডমাস্টারকে হারিয়ে দিলেন নাগপুরের কিশোরী ৷
জর্জিয়ার বাতুমিতে মাসদু'য়েক আগে বিশ্বকাপ জিতে দেশের চতুর্থ মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টারের তকমা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন দিব্যা ৷ বর্তমানে 2478 এলো পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকা ভারতীয় দাবাড়ু রবিবার মুখোমুখি হয়েছিলেন ইজিপ্ট এবং আফ্রিকার পয়লা নম্বর গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বের 94 নম্বর আমিন বাসেমের ৷ যাঁর ঝুলিতে 2636 এলো পয়েন্ট ৷ 158 এলো পয়েন্টে এগিয়ে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এদিন কালো ঘুঁটি নিয়ে বাজিমাত করলেন ৷ ব়্যাংকিংয়ের কথা বললে বাসেমের তুলনায় 666 ধাপ নীচে রয়েছেন দিব্যা ৷
প্রতিযোগিতার ওপেনিং রাউন্ডে তাঁরই মেন্টর অভিমন্যু পুরানিকের কাছে হারতে হয়েছিল দিব্যাকে ৷ এই পুরানিকের প্রশিক্ষণে বিশ্বকাপ জিতে ফিরেছিলেন নাগপুরের মেয়ে ৷ তবে দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রত্যাবর্তন করে আলেকজান্ডার ডনচেঙ্কোর বিরুদ্ধে গেম ড্র রাখতে সক্ষম হন তিনি ৷ আমিন বাসেমের বিরুদ্ধে এদিন শুরুটা নড়বড়ে হলেও সিসিলিয়ান চালের সাহায্য নিয়ে গেমে ফেরেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ শেষপর্যন্ত 46 চালে আফ্রিকার সেরা দাবাড়ুকে পরাস্ত করেন দিব্য়া ৷ অর্থাৎ, হার এবং জোড়া ড্র'য়ের পর প্রতিযোগিতার চতুর্থ রাউন্ডে প্রথম জয় পেলেন তিনি ৷
- ড্র গুকেশ-এরিগাইসি গেম: দিব্যা দেশমুখের পাশাপাশি নজর ছিল দুই ভারতীয় গ্র্য়ান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসির ও ডি গুকেশের মধ্যে লড়াইয়েও ৷ যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠস্থানে থাকা দেশের দুই দাবাড়ুর মধ্যে ট্যাকটিক্যাল লড়াই শেষপর্যন্ত ড্র হয় ৷ শীর্ষবাছাই রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ ড্র করলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী অভিমন্যু মিশ্রের বিরুদ্ধে ৷ গত রাউন্ডে কিংবদন্তি বরিস গেলফান্ডকে হারালেও দাবার ইতিহাসে কনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টারের কাছে আটকে গেলেন চেন্নাইয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ ছ'ঘণ্টার লড়াই শেষে অভিজ্ঞ ভাসলি ইভানচুকের বিরুদ্ধে ড্র করেন বিদিথ গুজরাতিও ৷
Standings | After Round 4 | 2025 FIDE Grand Swiss and Women's Grand Swiss— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 7, 2025
🇮🇷 Parham Maghsoodloo holds the sole lead in the Open Section, while Kateryna Lagno and 🇮🇳 Vaishali Rameshbabu share the lead in the Women’s.
📷 Michal Walusza#FIDEGrandSwiss pic.twitter.com/Ov20lz3naX
- শীর্ষে মাগসুদলু: চতুর্থ রাউন্ডের পর ওপেন ক্য়াটেগরির শীর্ষে রয়েছেন ইরানের গ্র্যান্ডমাস্টার পরহম মগসুদলু ৷ সর্বাধিক চার পয়েন্টের মধ্যে তাঁর ঝুলিতে আপাতত 3.5 পয়েন্ট ৷ ডি গুকেশ, প্রজ্ঞানন্দ, অর্জুনরা সকলেই দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন ৷ সকলের ঝুলিতেই রয়েছে তিনটি করে পয়েন্ট ৷ তিন ভারতীয় ছাড়া একই পয়েন্টে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আরও নয় প্রতিযোগী ৷
গত 2 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া ফিডে গ্র্যান্ড স্যুইস চলবে 16 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৷ গ্র্যান্ড স্যুইসে 116 এবং মহিলা গ্র্যান্ড স্যুইসে অংশগ্রহণ করছেন 56 জন প্রতিযোগী ৷ অর্থাৎ, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা 172 জন ৷ স্যুইস সিস্টেমে মোট 11 রাউন্ডের গেম চলবে ৷ দুই বিভাগে দু'জন শীর্ষস্থানাধিকারী জায়গা করে নেবেন ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে ৷ এই প্রতিযোগিতা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে যোগ্যতা অর্জনেরও অংশ বটে ৷