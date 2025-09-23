অধিনায়ক ঘোষিত হয়ে ভারতীয় দলে 'অবাক' প্রত্যাবর্তন দীনেশ কার্তিকের

অধিনায়ক ঘোষিত হয়ে ভারতীয় দলে 'অবাক' প্রত্যাবর্তন দীনেশ কার্তিকের
নভেম্বরে হংকং সিক্সেস 2025 টুর্নামেন্টের জন্য টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় দলের জার্সিতে দেড়শোরও বেশি ম্য়াচ খেলা ক্রিকেটার ৷
Published : September 23, 2025 at 5:05 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 সেপ্টেম্বর: সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন গতবছর জুনে ৷ বর্তমানে ধারাভাষ্যকার হিসেবেও প্রশংসা কুড়োচ্ছেন অনুরাগীদের ৷ তবে সকলকে অবাক করে অবসরের একবছরেরও বেশি সময় পর ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে দীনেশ কার্তিকের ৷ সকলকে অবাক আসন্ন এক টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের অধিনায়কও ঘোষিত হলেন দক্ষিণী স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷ আগামী নভেম্বরে হংকং সিক্সেস 2025 টুর্নামেন্টের জন্য টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় দলের জার্সিতে দেড়শোরও বেশি আন্তর্জাতিক ম্য়াচ খেলা ক্রিকেটার ৷
হংকং ক্রিকেটের তরফে মঙ্গলবার অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে ভারতের অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়েছে ৷ আগামী 7 নভেম্বর থেকে 9 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টের 21তম সংস্করণ ৷ নিঃসন্দেহে বাইশ গজে কার্তিকের বহুল অভিজ্ঞতা অনুরাগীদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার গুণমানও বজায় রাখবে বলে আশা আয়োজকদের ৷
হংকং ক্রিকেটের তরফে এক ঘোষণায় এদিন বলা হয়েছে, "2025 হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টের জন্য দীনেশ কার্তিককে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ঘোষণা করতে পেরে আমরা গর্বিত ৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর বিরাট অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং বিধ্বংসী ব্যাটিং অনুরাগীদের আনন্দ তো দেবেই, পাশাপাশি প্রতিযোগিতার মানও বাড়াবে ৷"
We are proud to welcome Dinesh Karthik as the Captain of Team India for the Hong Kong Sixes 2025.— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) September 23, 2025
With his vast international experience, sharp leadership skills, and explosive batting, Dinesh will bring both inspiration and intensity to the tournament. His appointment reflects… pic.twitter.com/XlfTnOPsM3
হংকং ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান বুরজি শ্রফও জানিয়েছেন, দীনেশ কার্তিকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার প্রতিযোগিতার মান বাড়াবে ৷ একইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী অনুরাগীরা এক দুর্দান্ত ক্রিকেট উৎসবের সাক্ষী থাকবেন বলেও আশাবাদী তিনি ৷ ভারতীয় দলের অধিনায়ক হতে পেরে উচ্ছ্বসিত দীনেশ কার্তিকও ৷ প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বলেন, "হংকং সিক্সেস-এর মতো বিশ্বজনীন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং ঐতিহ্যশালী একটি টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়া অত্যন্ত সম্মানের ৷ অনন্য সব রেকর্ডের অধিকারী একঝাঁক ক্রিকেটারকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আমি ৷ একসঙ্গে আমরা অনুরাগীদের আনন্দ দিতে চাই ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলে ৷"
পার্ল রয়্য়ালসের হয়ে চলতি বছর এসএ 20 টুর্নামেন্টে শেষবার বাইশ গজে দেখা গিয়েছে কার্তিককে ৷ পরবর্তীতে রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্সের মেন্টর এবং ব্যাটিং কোচ হিসেবে আইপিএল জয়েরও স্বাদ পেয়েছেন তিনি ৷ হংকং সিক্সেস 2025-এ চমকের এখানেই শেষ নয় ৷ আসন্ন সিক্স-এ-সাইড টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলে মার্কি ক্রিকেটার হিসেবে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের স্পিন বোলিং আইকন রবিচন্দ্রন অশ্বিনেরও ৷ বলা যায় আসন্ন প্রতিযোগিতায় পুনর্মিলন হতে চলেছে তামিলনাড়ুর দুই প্রাক্তন সতীর্থের ৷