কলকাতা, 8 অগস্ট: তিনি সবুজ-মেরুন জনতার নয়নের মণি ৷ সনি নর্দের পর মোহনবাগান জনতা সবচেয়ে বেশি যে বিদেশি ফুটবলারকে মাথায় করে রেখেছে তিনি আর কেউ নন, দিমিত্রি পেত্রাতোস ৷ তিনবছর আগে ওয়েস্টার্ন সিডনি থেকে মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার পর জোড়া আইএসএল কাপ এবং শিল্ড জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন অজি ফরোয়ার্ড ৷ তাঁর আগমনে আবেগের বাঁধ ভাঙবে না, তা আবার হয় নাকি ৷ বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে পেত্রাতোসের আগমনে তাই মোহনজনতার আবেগের মহাবিচ্ছুরণের সাক্ষী রইল শহর ৷
শ'য়ে শ'য়ে সমর্থক মাঝরাত উপেক্ষা করে ভিড় জমিয়েছিলেন দমদম বিমানবন্দরে ৷ অজি ফুটবলারের নামে জয়ধ্বনিতে মঞ্চ প্রস্তুতই রেখেছিল সবুজ-মেরুন জনতা ৷ বাগান সমর্থকরা কার্যত দখল নিয়েছিলেন বিমানবন্দর চত্বরের ৷ পেত্রাতোস বেরিয়ে আসতে আর বাঁধ মানেনি আবেগ ৷ ফুল-মালায় তাঁকে বরণ করে নিলেন সমর্থকেরা ৷ উড়ল স্মোক বম্ব ৷ বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে হেঁটে নয়, অজি ফুটবলার এদিন গন্তব্যে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠলেন সমর্থকদের কাঁধে চড়ে ৷
বেশ কয়েকদিন আগেই শহরে পৌঁছে গিয়েছিলেন টম অলড্রেড, আলবার্তো রড্রিগেজরা ৷ চলতি ডুরান্ড কাপের একটি ম্য়াচও খেলে ফেলেছেন দু'জনে ৷ পরবর্তীতে শহরে পা রেখেছেন জেমি ম্যাকলারেন এবং জেসন কামিংস ৷ বিমানবন্দরে তাঁদের নিয়ে কমবেশি উচ্ছ্বাস থাকলেও পেত্রাতোসকে নিয়ে মাতামাতি ছাপিয়ে গেল সমস্তকিছু ৷ শনিবার ডুরান্ড কাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে ডায়মন্ড হারবার এফসি'র বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচ খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ তার আগে মোহনবাগান পাঁচ বিদেশিকে পেয়ে গেল ৷
এদিন শহরে পৌঁছনোর পর শনিবার ডুরান্ডের ম্য়াচে হয়তো নামা হবে না পেত্রাতোসের ৷ তবে নকআউট পর্বের কথা ভেবে ডুরান্ডের স্কোয়াডে তাঁকে দল রেজিস্টার করাতে চলেছে ৷ ইতিমধ্যেই ডুরান্ডের স্কোয়াডে কামিংস, ম্য়াকলারেনরা নথিভুক্ত হয়েছেন বলেই সূত্রের খবর ৷ তবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে মোহনবাগান কোচ হোসে মোলিনাকে ভাবাচ্ছে দলের চোট সমস্যা ৷ মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে সরাসরি লাল কার্ড দেখায় কিবু ভিকুনার দলের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না আপুইয়া ৷ পরপর দু'ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখায় নেই দীপেন্দু বিশ্বাসও ৷ বৃহস্পতিবার অনুশীলনে আবার চোট পেলেন কিয়ান নাসিরি ৷ চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই ম্য়াচের দিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাঁর ব্য়াপারে।
চোটের কারণে শনিবার মনবীর সিংয়ের শুরু থেকে খেলা নিয়েও তৈরি হয়েছে সংশয় ৷ খেলার সম্ভাবনা খুব কম প্রথম ম্য়াচের গোলদাতা সুহেল ভাটের ৷ বিএসএফ ম্যাচের মত শুরু থেকে খেলতে পারেন টম অলড্রেড ৷ দ্বিতীয়ার্ধে নামতে পারেন আলবের্তো রড্রিগেজ ৷ রক্ষণে অলড্রেডের সঙ্গী হতে পারেন দীপক টাংরি ৷ সামনে হয়তো শুরু করবেন জেসন কামিংস ৷