কলকাতা, 22 অগস্ট: ডুরান্ড কাপ ফাইনালের আগে প্রত্যাশার চাপকে বোঝা নয় বরং অনুপ্রেরণা হিসেবেই দেখেছেন কিবু ভিকুনা ৷ ছ'বছর আগে মোহনবাগানকে দ্বিতীয় আই লিগ এনে দেওয়া স্প্যানিশ কোচ শনিবার আরও এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের সামনে ৷ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ডের ফাইনালে তাঁর দল ডায়মন্ড হারবারের প্রতিপক্ষ গতবারের খেতাবজয়ী নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান ক্রমান্বয়ে সেমিফাইনাল, কোয়ার্টার ফাইনাল এবং গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়ায় ডুরান্ডে বাংলা ফুটবলের মানরক্ষার ভার এখন কিবুর দলের উপরেই।
পাঁচ বছর আগে যাত্রা শুরু করা দলটার চলতি ডুরান্ডে সুযোগ পাওয়া একপ্রকার 'ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি' ৷ আইএসএলের একাধিক দলের সরে দাঁড়ানোর কারণে ডুরান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ মিলেছিল গত মরশুমে আই লিগে উন্নীত হওয়ার ক্লাবটির ৷ কিন্তু এশিয়ার প্রাচীনতম টুর্নামেন্টে নিজেদের 'জায়ান্ট কিলার' হিসেবে মেলে ধরে ট্রফি থেকে একধাপ দূরে তাঁরা ৷
ফাইনালের আগেরদিন প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ কিবু ভিকুনা বলেন, "চারটি আইএসএল দলকে সামলে আমরা এখানে পৌঁছেছি ৷ এবার সামনে আরও এক আইএসএল দল ৷ তাঁরা ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন। ৷ আমরা চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি ৷" বাংলার ফুটবলের সম্মানরক্ষার ভার, প্রথমবার সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ফাইনাল, নতুন স্বপ্ন তাড়া করার বিষয়টিকে কিবু ভিকুনা অবশ্য অন্যভাবে দেখছেন ৷ স্প্য়ানিয়ার্ডের কথায়, "আমরা খুব খুশি ৷ প্রত্যাশার চাপ আমাদের বোঝা নয়, বরং বাড়তি আনন্দের ৷ এককথায় অনুপ্রেরণা আমাদের কাছে ৷"
পাশাপাশি দলের সকলেই ফিট এবং ট্রফি জয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে মুখিয়ে বলে জানালেন জবি জাস্টিনদের হেডস্যর ৷ সাতবছর আগে দিল্লির মাটিতে মোহনবাগান কোচ হিসেবে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ডুরান্ড ফাইনাল খেলেছিলেন কিবু ভিকুনা ৷ সেবার ফেভারিট হিসেবে নেমেছিল তাঁর দল ৷ এবার অবাছাই হিসেবে ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ৷ চারটে আইএসএল দলকে হারালেও ডায়মন্ড হারবার তবু যেন আন্ডারডগ ৷ কিবু বলছেন, "ফাইনালে কোনও ফেভারিট বা আন্ডারডগ হয় না ৷ টুর্নামেন্টের দু'টো সেরা দল পরস্পরের মুখোমুখি হয় ফাইনালে ৷ আমরা চ্যাম্পিয়ন দলের বিরুদ্ধে নামছি ৷ আমরা বাংলার প্রতিনিধিত্ব করছি ৷ সম্মানরক্ষার চেষ্টা করব ৷" আর ফাইনালে দলকে তাতাতে শনিবার সকালে শহরে পৌঁছে যাচ্ছেন ডিএইচএফসি'র দুই নয়া বিদেশি ব্রাইট এনোবাখারে ও সানডে কোলাওলে ৷ পাশাপাশি শুক্রবার গত মরশুমে কেরালা ব্লাস্টার্সে খেলা ব্রাইস মিরান্ডাকে দলে নেওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করল ডিএইচএফসি ৷
এদিকে ফাইনালের আগের সন্ধেয় কলকাতায় পা রাখল নর্থ-ইস্ট ৷ কোচ জুয়ান পেদ্রো বেনালি জানান, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ভালো খেলেছে ডায়মন্ড হারবার ৷ প্রতিপক্ষ লাল-হলুদের মতো দলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠায় খেতাব নির্ণায়ক ম্য়াচে কোনওভাবেই নিজেদের ফেভারিট মানছেন না তিনি। ৷ তাঁর মতে, মানসিকভাবে যে দল শক্তিশালী থাকবে তাঁরাই জিতবে ৷