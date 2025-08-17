জামশেদপুর, 17 অগস্ট: আবির্ভাবেই ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে উন্নীত হয়ে 2025-26 মরশুমে আই লিগ খেলবে কিবু ভিকুনা প্রশিক্ষণাধীন দলটি ৷ তার আগে এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন টুর্নামেন্টে চলতি বছর আত্মপ্রকাশ হয়েছে তাঁদের ৷ আর আত্মপ্রকাশে শেষ চারে প্রবেশ করে গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালিকানাধীন ক্লাব ৷ রবিবার ডুরান্ড কাপের প্রথম সেমিফাইনালে জামশেদপুর এফসি'কে তাঁদের ঘরের মাঠে হারাল ডায়মন্ড হারবার ৷ গতবারের আইএসএল সেমিফাইনালিস্টদের কিবু ভিকুনা অ্যান্ড কোং হারাল 2-0 গোলে ৷
নবাগত ব্রাজিলিয়ান ক্লেটন সিলভাকে না-পাওয়া নিয়ে ম্য়াচের আগে উদ্বেগে ছিল ডিএইচএফসি ৷ সেই অভাব পূরণ করে এদিন জোড়া গোলে ডায়মন্ড হারবারের নায়ক সাইরুয়াত কিমা ৷ প্রথমার্ধেই দু'টি গোল করে দলের শেষ চার নিশ্চিত করে দেন তিনি ৷ ম্য়াচের তিন মিনিটের মধ্যে ডেডলক ভাঙে বাংলার দলটি ৷ ডায়মন্ড হারবারের জার্সিতে প্রথম গোলটি করেন কিমা ৷ সমতা ফেরাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি জামশেদপুর ৷ কিন্তু প্রতিপক্ষের দুর্ভেদ্য রক্ষণ ভেদ করতে ব্য়র্থ হয় তাঁরা ৷ উল্টে 41 মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে কিমা ৷ দ্বিতীয়ার্ধজুড়েও রক্ষণ অটুট রেখে বাজিমাত করে যায় ডিএইচএফসি ৷
তিন ম্য়াচ জিতে গ্রুপ পর্বে শীর্ষস্থানাধিকারী হিসেবে শেষ আটে পা রেখেছিল জামশেদপুর ৷ উল্লেখযোগ্য ব্য়াপার হল, গ্রুপ পর্বের পরই দলের দায়িত্ব ছেড়ে জাতীয় দলের নয়া কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছেন খালিদ জামিল ৷ পরিবর্তে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দলের দায়িত্ব নিয়েছেন স্টিভেন ডায়াস ৷ তবে হটসিটে আত্মপ্রকাশটা সুখের হল না জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলারের ৷
FT| #JFC 0-2 #DHFC— Durand Cup (@thedurandcup) August 17, 2025
Ruatkima's first half brace is enough to put #DHFC in the Semi Finals!#JFCDHFC #QF3 #134thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredBySBIandCoalIndia #DurandCup2025 #ManyChampionsOneLegacy #IndianFootball pic.twitter.com/uzqkdX7HEY
অন্যদিকে মোহনবাগানের কাছে গ্রুপ পর্বে বড় ব্যবধানে হারতে হলেও সেরা দুই দ্বিতীয়স্থানাধিকারী দল হিসেবে কোয়ার্টারে পৌঁছে গিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ গ্রুপ পর্বে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে 8-1 গোলে পরাজিত করেছিল তাঁরা ৷ তার আগে টুর্নামেন্ট ওপেনারে কলকাতার তৃতীয় প্রধান মহামেডান স্পোর্টিংকে হারিয়েছিল তাঁরা ৷ গ্রুপের শেষ ম্য়াচে অবশ্য মোহনবাগানের কাছে 1-5 গোলে পর্যুদস্ত হয়েছিল কিবু ভিকুনার দল ৷ সেমিফাইনালে আজকের অন্য কোয়ার্টারে মুখোমুখি মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলের বিজয়ীর বিরুদ্ধে খেলবে অভিষেকের দল ৷