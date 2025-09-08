লস অ্যাঞ্জেলসে চল্লিশের গণ্ডি ছোঁবে ভারতের পদকসংখ্য়া, আত্মবিশ্বাসী ঝাঝারিয়া

লস অ্যাঞ্জেলসে চল্লিশের গণ্ডি ছোঁবে ভারতের পদকসংখ্য়া, আত্মবিশ্বাসী ঝাঝারিয়া
Published : September 8, 2025 at 11:04 AM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: গতবছর প্য়ারিস অলিম্পিক্সে ভারতীয় অ্যথলিটরা হতাশ করলেও প্যারালিম্পিক্সে সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স এসেছে দেশের প্য়ারা-অ্যাথলিটদের থেকে ৷ সেই সাফল্যের নেপথ্যে যে মানুষটার অবদান অনস্বীকার্য তিনি দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া ৷ প্যারালিম্পিক্সে দেশকে জোড়া সোনা এনে দেওয়া প্য়ারা-জ্যাভলিন থ্রোয়ার সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কলকাতায় ৷ সেখানে এসে ঝাঝারিয়া জানালেন, প্রত্যেক ভেন্যুতে গিয়ে অ্যাথলিটদের পাশে থেকে সাহস জোগাতেন তিনি ৷ আর তাতেই এসেছে সাফল্য ৷
বর্তমানে দেশের প্যারালিম্পিক্স কমিটির প্রেসিডেন্ট তিনি ৷ প্যারিসে সাফল্যের কথা মাথায় রেখে লস অ্যাঞ্জেলসের জন্যও পরিকল্পনা তৈরি বলে জানাচ্ছেন 2004 এথেন্স প্য়ারালিম্পিক্সে নয়া বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনাজয়ী অ্যাথলিট ৷ তাঁর কথায়, "লস অ্যাঞ্জেলসের জন্য আমাদের নিখুঁত পরিকল্পনা রয়েছে ৷ আগেরবার আমরা 29টি পদক জিতেছিলাম ৷ এবার সংখ্যাটা চোখ বন্ধ করে 40 স্পর্শ করবে ৷" তৃণমূল স্তর থেকে প্যারা-অ্যাথলিট তুলে আনার নিখুঁত পরিকল্পনা সাজিয়ে রেখেছেন বলে মত ঝাঝারিয়ার ৷ কেবল লস অ্য়াঞ্জেলস নয়, 2032 এবং 2036 প্যারালিম্পিক্সের জন্যও কাজ শুরু করে দিয়েছেন বলে জানালেন তিনি ৷
সম্প্রতি জেবিজি কলকাতা ম্য়ারাথনের একটি অনুষ্ঠানে শহরে এসেছিলেন দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া ৷ সেখানে আসন্ন এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি বলেন, "এশিয়ান গেমস নিয়ে আমাদের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে ৷ এই টুর্নামেন্টে শুধুমাত্র অ্যাথলেটিক্স থেকেই ভারত পঞ্চাশেরও বেশি পদক জিততে পারে ৷ সেইসঙ্গে একথাও নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে 111-র থেকে বেশি পদক আমরা জিতব ৷" কেরিয়ারে একদা নীরজ চোপড়ার সতীর্থ ছিলেন তিনি ৷ জোড়া সোনাজয়ী প্যারালিম্পিয়ান একসময়ের অনুশীলন সতীর্থকে নিয়ে গর্বিত ৷ বলছেন, "2022 পর্যন্ত আমি আর নীরজ একসঙ্গে প্র্যাকটিস করতাম ৷ ভালো অ্যাথলিট তো বটেই, তার চেয়েও ভালো মানুষ নীরজ ৷ আমি নিশ্চিত ও অনেকদূর যাবে ৷ এবার থেকে নিয়মিতভাবে 90 মিটার ছুড়বে বলে আশাবাদী ৷"
আগামী 30 নভেম্বর রেড রোড থেকে শুরু হবে কলকাতা ম্যরাথন ৷ এবার দশম বর্ষে পা দিচ্ছে এই ম্যারাথন ৷ প্রায় 15 হাজার প্রতিযোগী এবার ম্যারাথনে অংশ নেবেন বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা ৷ এলিট 10 কিমি, হাফ ম্যারাথন 21.1 কিমি, ওপেন 10 কিমি, 5 কিমি ফিলস লাইক জয় রান, স্পেশাল হিরোজ-3 কিমি এবং কজপ্লে রানের মত ইভেন্ট থাকছে সেখানে ৷