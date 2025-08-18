কলকাতা, 18 অগস্ট: ভারতের ক্রীড়াঙ্গনে ভেস পেজ এবং লিয়েন্ডার পেজের অলিম্পিক্স পদকজয়ের গল্প সকলের জানা ৷ অলিম্পিয়ান হকি তারকা ভেস পেজ পরবর্তীতে লিয়েন্ডারকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করতে অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন ৷ বাবার চেষ্টা এবং স্বয়ং লিয়েন্ডারের বড় হওয়ার খিদে দেশকে সেরা টেনিস খেলোয়াড় উপহার দিয়েছিল পরবর্তীতে ৷ সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন ভেস পেজ ৷ ভেস-লিয়েন্ডারের মত না-হলেও খানিকটা একই স্বপ্নপূরণের পথে হাঁটছে বঙ্গ অ্য়াথলেটিক্স ৷ এখানে গল্পটা প্রাক্তন অলিম্পিয়ান সঞ্জয় রাই ও তাঁর কন্য়া অ্যায়শানিয়া প্রিয়দর্শীর ৷
প্রাক্তন অলিম্পিয়ান বাবা এবং তাঁর সন্তানের লড়াই নিয়ে এখন জোর চর্চা রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে ৷ সঞ্জয় রাই 2000 সালে সিডনি অলিম্পিক্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা লং-জাম্পার ৷ দ্রোণাচার্য কুন্তল রায়ে উজ্জ্বল ছাত্রদের অন্যতম ৷ তাঁর কন্যা অ্যায়শানিয়া প্রিয়দর্শী সম্প্রতি রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে হেপ্টাথলনে রেকর্ড গড়েছে ৷ অনূর্ধ্ব-14 বিভাগে তাঁর দাপুটে পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে সকলের ৷ অতীতে টেবিল টেনিসেও পারফরম্যান্স যথেষ্ট আশা জাগানো ছিল তাঁর ৷ কিন্তু স্বেচ্ছায় পরবর্তীতে অ্যাথলেটিক্সকে বেছে নেয় প্রিয়দর্শী ৷ এই পথ বদলের নেপথ্যে অলিম্পিয়ান বাবার প্রভাব তো রয়েইছে। মেয়ের অ্যাথলেটিক্সকে বেছে নেওয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সঞ্জয় রাই নিজেও আশাবাদী ৷
প্রাক্তন অলিম্পিয়ান বলছেন, "আমার সন্তান খেলাধুলো করুক তা আমি প্রথম থেকেই চেয়েছি ৷ একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবে এটা স্বাভাবিক চাওয়া ৷ অলিম্পিয়ান হিসেবে আমার সব খেলার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে ৷ শুরুতে টেবিল টেনিসের মধ্যে দিয়ে শারীরিক গঠন তৈরি হয়েছে ৷ তারপর আমার মত অ্যাথলেটিক্সে এসেছে ৷ এখন দেখা যাক ৷" কেরিয়ারের নানা গল্প শুনিয়ে যে মেয়েকে অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি, তাও জানালেন সঞ্জয় ৷
মেয়ে প্রিয়দর্শীও মেনে নিচ্ছে যে, অলিম্পিয়ান পিতার কন্য়া হওয়ার সুবিধা রয়েছে ৷ তাঁর কথায়, "আমি মনে করি সবদিক থেকে আমাকে এই ব্যাপারটা সাহায্য করেছে ৷ আমি নানা অভিজ্ঞতার কথা বাবার থেকে শুনেছি ৷ কীভাবে পরিস্থিতি সামালাতে হয় বিশেষ করে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তা আমাকে বাবা শিখিয়েছে ৷ ভুল যাতে কম হয় সেদিকে সতর্ক থাকার বিষয়টি আমি বাবার থেকে জেনেছি ৷" সফল বাবার সন্তান হওয়া মানে কি প্রত্যাশার চাপ তাড়া করা ? প্রিয়দর্শী অবশ্য জানাচ্ছে এই বিষয়টি তাঁর কাছে বাড়তি সুবিধা ৷ তাঁর সংযোজন, "আমি ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত ৷ মোটিভেশন একটা বড় ব্যাপার ৷ তা যদি বাবার থেকে পাওয়া যায় তাহলে তা আলাদা মাত্রা যোগ করে ৷ আপনার মনে যদি খেলাধুলো নিয়ে ভালোবাসা গড়ে ওঠে তাহলে পুরো বিষয়টা সহজ হয়ে যায় ৷"
সঞ্জয় রাই দ্রোণাচার্য কুন্তল রায়ের কোচিংয়ে প্রথম অলিম্পিয়ান ৷ মেয়েকেও কুন্তল রায়ের কোচিংয়ে পাঠিয়েছেন ৷ সেখানেই অ্যায়শানিয়া প্রিয়দর্শীর হেপ্টাথলন চর্চা চলে ৷ সোদপুরে কুন্তল রায়ের গুরুকুল বাংলার পরিকাঠামোহীন অ্যাথলেটিক্স চর্চার গ্রহে কার্যত মরূদ্যান ৷ তবে কুন্তল রায়ের পাশাপাশি সঞ্জয় রাই নিজেও তাঁর মেয়েকে গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত ৷ রাজ্যস্তরের সাফল্য তারই সামগ্রিক প্রকাশ ৷
টেবিল টেনিস ছেড়ে অ্যাথলেটিক্সে আসার কারণ হিসেবে প্রিয়দর্শী বলে, "টেবিল টেনিসের প্রতি আমার ভালোবাসা রয়েছে ৷ আমি এখনও টেবিল টেনিস দেখি ৷ তবে আমার মনে হয়েছিল অ্যাথলেটিক্সে আমি আরও ভালোকিছু করতে পারব ৷ আমার কাছে সেরা প্রশিক্ষক রয়েছেন যিনি পথ দেখাতে পারবেন ৷ টেবিল টেনিসে নিউরো-মাসকুলার কো-অর্ডিনেশন গড়ে উঠেছে ৷ যা অ্যাথলেটিক্সে সাহায্য করেছে ৷"
লক্ষ্যের কথা জানাতে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই অলিম্পিক্সে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার কথা বলছে সে ৷ তবে বর্তমানকে শক্তপোক্ত করেই ভবিষ্যতের ভিত গড়তে চায় প্রিয়দর্শী ৷ তাই পড়াশোনা, নাচ, গান সবকিছুরই চর্চা করছে সে ৷ ভারসাম্যের খেলা সবসময়ই কঠিন হয় ৷ প্রিয়দর্শী বলছে, "মন থেকে কিছু চাইলে সফল হয় ৷ সেই সাফল্যের জন্য চাই ভালোবাসা ৷" সবমিলিয়ে অ্যাথলেটিক্সকে ভালোবেসে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এর স্বপ্নে বুঁদ প্রিয়দর্শী ৷ যে স্বপ্নে জোরালো সমর্থন রয়েছে অলিম্পিয়ান বাবার ৷