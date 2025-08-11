লন্ডন, 11 অগস্ট: তিনমাসের আগের কথা ৷ ওয়েম্বলিতে হেভিওয়েট ম্য়াঞ্চেস্টার সিটিকে একমাত্র গোলে হারিয়ে ক্য়াবিনেটে প্রথম এফএ কাপ এসেছিল ক্রিস্টাল প্য়ালেসের ৷ রবিবার সেই অভিজাত ওয়েম্বলিতেই ফের অঘটন ঘটাল দক্ষিণ লন্ডনের ক্লাবটি ৷ প্রিমিয়র লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকে হারিয়ে প্রথমবারের জন্য এফএ কমিউনিটি শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হল তাঁরা ৷ রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে পেনাল্টি শুটআউটে 3-2 ব্যবধানে জিতল ক্রিস্টাল প্যালেস ৷
এফএ কাপ ছিল ক্রিস্টাল প্য়ালেসের 120 বছরের ইতিহাসে প্রথম মেজর ট্রফি ৷ তিনমাসের মধ্যে ফের কমিউনিটি শিল্ড যেন 'চেরি অন কেক' ৷ নির্ধারিত 90 মিনিটে এদিন ম্যাচের ফল ছিল 2-2 ৷ ম্য়াচে দু'বার পিছিয়ে পড়েও প্রত্যাবর্তন করে অলিভার গ্ল্যাসনার অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ টাইব্রেকারে গোল করতে ব্য়র্থ লিভারপুলের মোহামেদ সালাহ, ম্য়াক অ্যালিস্টার এবং হার্ভে এলিয়ট ৷ বলা ভালো জোড়া গোল সেভ করে ক্রিস্টাল প্যালেসের খেতাবজয়ের নায়ক গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন ৷
100 মিলিয়ন পাউন্ডে বায়ার লেভারকুসেন থেকে নেওয়া ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজ কিংবা জার্মানির একই ক্লাব থেকে দলে যোগ দেওয়া জেরেমি ফ্রিমপং ৷ এদিন কমিউনিটি শিল্ড জিততে নবাগতদের নিয়ে তারকাখচিত একাদশই সাজিয়েছিলেন গত মরশুমে ইপিএল খেতাব এনে দেওয়া স্লট ৷ পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী 'ঈগল'দের হাতিয়ার ছিল ভয়ডরহীন ফুটবল ৷ দু'বার পিছিয়ে পড়া সত্ত্বেও 90 মিনিটে ম্য়াচ অমীমাংসিত রেখে মাঠ ছাড়ে তাঁরা ৷ ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে নবাগত স্ট্রাইকার হুগো একিটিকের গোলে লিড নেয় 'দ্য রেডস' ৷ উইর্ৎজের বাড়ানো বল ধরে লিভারপুলে আত্মপ্রকাশ ম্যাচে বক্সের সামান্য বাইরে থেকে বল জালে জড়িয়ে দেন ফরাসি স্ট্রাইকার ৷ 17 মিনিটে পেনাল্টি থেকে সেই গোল শোধ করেন ফিলিপ মাতেতা ৷
The first time was so nice... pic.twitter.com/M6gEJmOh0l— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025
চার মিনিট বাদে অবশ্য আরেক নবাগত ফ্রিমপংয়ের গোল ফের এগিয়ে দেয় মার্সিসাইড ক্লাবকে ৷ দূরহ কোণ থেকে তাঁর মাপা শট বিপক্ষ গোলরক্ষকের নাগাল এড়িয়ে গোল প্রবেশ করে ৷ 2-1 গোলে এগিয়ে থেকেই দ্বিতীয়ার্ধে যায় লিভারপুল ৷ 77 মিনিটে ইসমাইল সারের গোলে ম্য়াচে সমতা ফেরায় প্য়ালেস ৷ প্রতি-আক্রমণে অ্যাডাম হোয়ার্টনের থ্রু ধরে 2-2 করে যান সেনেগাল ফুটবলার ৷ ম্য়াচ গড়ায় টাইব্রেকারে ৷
This feels familiar 👀😍#CPFC pic.twitter.com/GYAtXimSEm— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025
নব্বই মিনিটজুড়ে নিষ্প্রভ থাকা সালাহ পেনাল্টি শুটআউটেও ব্যর্থ ৷ লিভারপুলের হয়ে প্রথম শটটি বাইরে মারেন তিনি ৷ মাতেতা নিশানায় অব্যর্থ থেকে ক্রিস্টালকে লিড এনে দেন ৷ এরপর গাকপো গোল করলেও টাইব্রেকারে অ্যালিস্টার এবং এলিয়টের শট বাঁচিয়ে নায়ক বনে যান হেন্ডারসন ৷ অন্যদিকে এবেরেচি এজে এবং বোর্না সোসা মিস করলেও ইসমাইল সার ও পরিবর্ত জাস্টিন ডেভেনি অ্যালিসন বেকারকে পরাস্ত করে খেতাব এনে দেন প্য়ালেসকে ৷