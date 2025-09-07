জোড়া গোলে মেসিকে টপকালেন রোনাল্ডো, বড় জয়ে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার শুরু পর্তুগালের

জোড়া গোলে মেসিকে টপকালেন রোনাল্ডো, বড় জয়ে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার শুরু পর্তুগালের
সক্রিয় ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে এখন সর্বাধিক গোলের মালিক ক্রিশ্চিয়ানো ৷
Published : September 7, 2025 at 11:00 AM IST
ইয়েরেভান (আর্মেনিয়া), 7 সেপ্টেম্বর: মেজাজেই বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের অভিযান শুরু করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিয়োনেল মেসির একটি রেকর্ড ভাঙলেন সিআর সেভেন ৷ আর অধিনায়কের দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্সে ফাইভ-স্টার জয় দিয়ে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার শুরু হল পর্তুগালের ৷ আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে 5-0 গোলে জয়ে রোনাল্ডোর পাশাপাশি জোড়া গোল করলেন জোয়াও ফেলিক্স ৷ আরেকটি গোল জোয়াও ক্য়ানসেলোর ৷
দিয়োগো জোটার আকস্মিক মৃত্যু পরবর্তী সময়ে এদিন প্রথমবারের জন্য মাঠে নেমেছিল পর্তুগাল জাতীয় দল ৷ জোটা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভার উদ্দেশে নীরবতা পালন করে শুরু হয় ম্য়াচ ৷ দশ মিনিটের মাথায় ম্য়াচে লিড নেয় উয়েফা নেশনস লিগ জয়ীরা ৷ আর্মেনিয়ার ঘরের মাঠে তাঁদের ডেডলক ভাঙেন জোয়াও ফেলিক্স ৷ ক্যানসেলোর মাপা সেন্টারে মাথা ছুঁইয়ে 1-0 করেন আল-নাসের ফুটবলার ৷
21 মিনিটে ম্য়াচের প্রথম গোল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ৷ ডানপ্রান্তিক আক্রমণে পেদ্রো নেতোর সেন্টার থেকে আলতো টোকায় বল জালে রাখেন তিনি ৷ যা বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে রোনাল্ডোর রেকর্ডব্রেকিং গোল ৷ লিয়োনেল মেসির 36 গোলের নজির টপকে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে 37 গোলের ল্য়ান্ডমার্কে পৌঁছে যান তিনি ৷ সক্রিয় ফুটবলার হিসেবে আপাতত শীর্ষস্থানে তিনিই ৷ তবে সার্বিকভাবে তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে পর্তুগিজ মহাতারকা ৷ 39 গোল করে প্রথমস্থানে রয়েছেন গুয়াতেমালার প্রাক্তন স্ট্রাইকার কার্লোস রুইজ ৷
12 মিনিট বাদে পর্তুগালের হয়ে ব্যবধান বাড়িয়ে নেন ক্যানসেলো ৷ এক্ষেত্রে রোনাল্ডোকে থ্রু বাড়িয়েছিলেন ক্যানসেলো ৷ তবে সিআর সেভেনের নেওয়া গোলমুখী জোরালো শট প্রতিহত হলে ফেলিক্স, জোয়াও নেভেসর পা ঘুরে তা ফের গিয়ে জমা পড়ে আল হিলাল ফুটবলারের পায়ে ৷ বাঁ-পায়ের জোরালো শটে তা জালে রাখেন তিনি ৷ 3-0 এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় পর্তুগাল ৷
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই (46 মিনিট) জাতীয় দলের হয়ে 140তম গোলটি আসে ক্রিশ্চিয়ানোর ৷ বক্সের অনেকটা বাইরে থেকে তাঁর ডান পায়ের জোরালো ভলিতে যেন এক্ষেত্রে পুরনো দিনের ঝলক ৷ যা শরীর শূন্যে ছুড়েও নাগাল পাননি আর্মেনিয়া শট-স্টপার ৷ আগাগোড়া আধিপত্য রেখে যাওয়া ম্যাচে সফরকারী দলের পাঁচ গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন জোয়াও ফেলিক্স ৷ 61 মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের হয়ে পঞ্চম গোলটি করেন চলতি মরশুমে সৌদি প্রো-লিগে যোগ দেওয়া এই ফুটবলার ৷ বক্সের মধ্যে পরিবর্ত গন্সালো রামোসের সঙ্গে ওয়াল খেলে স্করপিওন কিকের কায়দায় বল জালে রাখেন ফেলিক্স ৷