হায়দরাবাদ, 12 অগস্ট: প্রায় ন'বছর একসঙ্গে কাটানোর পর বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজের সঙ্গে বাগদান পর্ব সেরে ফেললেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ সম্প্রতি রিয়াধে বিয়ের প্রাথমিক পদক্ষেপ সেরে ফেলেছেন পর্তুগিজ ফুটবল মায়েস্ত্রো ও তাঁর বান্ধবী ৷ তবে তাঁরা কবে বিয়ে করতে চলেছেন, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনও খবর সামনে আসেনি ৷ সিআর সেভেনের থেকে পাওয়া বহুমূল্যের হীরের আংটি পরে সোশাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করেছেন জর্জিনা ৷ তাঁর পোস্টেই দু'জনের বাগদানের খবরে সিলমোহর পড়ে ৷
ক্রিশ্চিয়ানোর বিয়ের প্রস্তাবে কী বলেছেন জর্জিনা ? সেই উত্তর সোশাল মিডিয়ায় এদিন ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন জন্মসূত্রে আর্জেন্তিনার মডেল ৷ একে অপরের হাতে হাত রাখা ছবি পোস্ট করে জর্জিনা লেখেন, "হ্যাঁ আমি এই জীবন এবং পরবর্তী সমস্ত জীবনে একইসঙ্গে চলতে চাই ৷" তবে রোনাল্ডোর বাগদানের খবর সামনে আসার পর থেকে চর্চা শুরু হয়েছে জর্জিনাকে দেওয়া আল নাসের ফুটবলারের গিফট্ নিয়ে ৷
- জর্জিনাকে দেওয়া হীরের আংটির মূল্য কত: জুয়েলারি ইনফ্লুয়েন্সার জুলিয়া শাফে সোশাল মিডিয়ায় (ইনস্টাগ্রাম) জর্জিনাকে দেওয়া রোনাল্ডোর হীরের আংটি নিয়ে বিস্তারিত একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন ৷ যেখানে তিনি দাবি করেছেন জর্জিনার হীরের আংটির মূল্য 3 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ ভারতীয় মুদ্রায় যা 26 কোটির মত ৷ জুলিয়া এও দাবি করেছেন, রিংয়ে যে পাথরটি দেখা যাচ্ছে সেটি 35 ক্য়ারাটের ডিম্বাকৃতির হীরে ৷
- রোনাল্ডো-জর্জিনার সাক্ষাৎ এবং প্রেম: রিয়াল মাদ্রিদে থাকার সময়েই জর্জিনা রদ্রিগেজের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল জর্জিনার ৷ মাদ্রিদ শহরে একটি নামী ফ্যাশন ব্র্য়ান্ডের স্টোরে সে সময় কর্মরত ছিলেন পেশায় মডেল জর্জিনা ৷ এরপর চলে মন দেওয়া-নেওয়ার পালা ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় হয় ৷ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না-হলেও গত আটবছর একসঙ্গেই থেকেছেন দু'জনে ৷ সবচেয়ে বড় কথা এই মুহূর্তে পাঁচ সন্তানের অভিভাবক এই সেলেব জুটি ৷ ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রের জন্ম আগে হলেও জর্জিনা চার সন্তানের (ইভা, মাতেও, আলানা, বেলা) জন্ম দিয়েছেন ৷ 2022 সালে যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানোর বান্ধবী ৷
- রোনাল্ডোর ফুটবল কেরিয়ার: জুনের শেষদিকে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরের সঙ্গে আরও দু'বছর চুক্তি পুনর্নবীকরন করেছেন পর্তুগিজ ফুটবলের পোস্টার বয় ৷ 2027 পর্যন্ত মরুদেশের ক্লাবেই থাকছেন তিনি ৷ 2023 সালে ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে সৌদি প্রো-লিগের ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী ফুটবলার ৷ আল নাসেরের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত 105 ম্য়াচে 93টি গোল করেছেন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার ৷