হায়দরাবাদ, 24 অগস্ট: রাহুল দ্রাবিড় পরবর্তী ভারতীয় টেস্ট দলে সংযমী ব্য়াটিংয়ের আরেক নাম ছিলেন তিনি ৷ 13 বছরের কেরিয়ারে একশোরও বেশি টেস্ট, সাত হাজারেরও বেশি রান ৷ ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় চেতেশ্বর পূজারার পরিসংখ্যান দেখে তাঁকে কিংবদন্তিদের দলে না-রাখাটা বোধহয় অন্যায় হবে ৷ কেরিয়ারের অন্তিম টেস্ট খেলার দু'বছরেরও বেশি সময় বাদে বাইশ গজকে বিদায় জানালেন টেস্ট ক্রিকেটে দেশের কিংবদন্তি ব্য়াটার চেতেশ্বর পূজারা ৷ রবিবার ক্রিকেটের সমস্ত ফরম্য়াট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন সৌরাষ্ট্র ক্রিকেটার ৷
আধুনিক ক্রিকেটে ভারতীয় ব্য়াটিংয়ের 'মিস্টার ডিপেন্ডবল' সোশাল মিডিয়ায় এদিন অবসর ঘোষণায় লিখলেন, "সব ভালো জিনিসেরই একটা শেষ থাকে ৷" লাল-বলের ক্রিকেটে দেশের অষ্টম সর্বাধিক রানস্কোরার পূজারা অনুরাগীদের উদ্দেশে খোলা চিঠিতে আরও লেখেন, "রাজকোটের মত ছোট্ট শহর থেকে হলেও ছোটবেলা থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের শরিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম ৷ কিন্তু ক্রিকেট আমাকে এত ভালোবাসা দেবে, আমাকে রাজ্য এবং দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ করে দেবে; এতটা আমি ভাবতেও পারিনি ৷"
পূজারার সংযোজন, "ভারতের জার্সি গায়ে চাপিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, মাঠে নেমে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার বিষয়টি ভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় ৷ কিন্তু ওই যে সবাই বলে সব ভালো জিনিসেরই একটা শেষ থাকে ৷ তাই একরাশ কৃতজ্ঞতা নিয়ে সবধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করছি আমি ৷"
Wearing the Indian jersey, singing the anthem, and trying my best each time I stepped on the field - it’s impossible to put into words what it truly meant. But as they say, all good things must come to an end, and with immense gratitude I have decided to retire from all forms of… pic.twitter.com/p8yOd5tFyT— Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 24, 2025
2010 সালে দেশের 266তম টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল এই টপ-অর্ডার ব্য়াটারের ৷ কাকতালীয়ভাবে দু'বছর আগে কেরিয়ারের শেষ টেস্টও পূজারা খেলেছেন 'ব্য়াগি গ্রিন' শিবিরের বিরুদ্ধেই ৷ সেটা ছিল বিশ্ব টেস্ট চ্য়াম্পিয়নশিপ ফাইনাল ৷ 103 টেস্টে 19টি শতরান সহযোগে সৌরাষ্ট্র ব্য়াটারের নামের পাশে রয়েছে 7,159 রান ৷ গড় 43.60 ৷ ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে আমেদাবাদে 2012 সালে অপরাজিত 206 রান টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷ পাশাপাশি দেশের হয়ে পাঁচটি ওয়ান-ডে ম্য়াচও খেলেছেন পূজারা ৷
1️⃣0️⃣3️⃣ Tests— BCCI (@BCCI) August 24, 2025
7️⃣1️⃣9️⃣5️⃣ Runs
1️⃣6️⃣2️⃣1️⃣7️⃣ Balls Faced
1️⃣9️⃣ Hundreds
3️⃣5️⃣ Half-centuries
One of the grittiest and finest to have ever represented #TeamIndia in Test cricket! 🙌 🙌
Chesteshwar Pujara - Congratulations on a wonderful Test career & best wishes for the road ahead! 👍 👍… pic.twitter.com/pYurWTNYWL
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 278 ম্যাচে 66টি শতরান-সহ পূজারার রানসংখ্যা 21,301 ৷ কর্ণাটকের বিরুদ্ধে 2012-13 রঞ্জিতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বাধিক 352 রানের ইনিংস এসেছিল তাঁর ব্যাটে ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে পূজারাকে তাঁর বর্ণময় কেরিয়ারের জন্য অভিবাদন জানিয়েছে বিসিসিআই ৷ বোর্ড লিখেছে, "ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতিনিধিত্ব করা অন্যতম দৃঢ়চেতা এবং সেরা ক্রিকেটার চেতেশ্বর পূজারা ৷ দুর্ধর্ষ একটি টেস্ট কেরিয়ারের জন্য তাঁকে অভিনন্দন এবং একইসঙ্গে আগামীর শুভেচ্ছা ৷"