হায়দরাবাদ, 19 অগস্ট: অসুস্থতার কারণে ফাইনালে প্রথম সেট চলাকালীন ম্য়াচ ছাড়লেন জ্যানিক সিনার ৷ ফলত সোমবার প্রথম সিনসিনাটি ওপেন জয়ের স্বাদ পেলেন কার্লোস আলকারাজ ৷ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের বৃত্তে প্রবেশ করার আগে সিনসিনাটির ফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন সিনার বনাম আলকারাজের দ্বৈরথের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল টেনিসবিশ্ব ৷ কিন্তু হতাশ হতে হল অনুরাগীদের ৷ মাত্র 23 মিনিটে অসুস্থতার কারণে ম্য়াচ ছাড়তে বাধ্য হন পয়লা নম্বর সিনার ৷
ইতালি তারকা যখন ম্য়াচ ছাড়েন তখন প্রথম সেটে 5-0 ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন আলকারাজ ৷ উল্লেখ্য, গতমাসে স্প্যানিয়ার্ডকে হারিয়ে প্রথম উইম্বলডন খেতাবের স্বাদ পেয়েছিলেন সিনার ৷ কিন্তু এদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সম্পূর্ণ হল না বর্তমান টেনিসের দুই মহারথীর ৷ এদিকে সিনার ম্যাচ ছাড়ায় কার্লোস মোয়া এবং রাফায়েল নাদালের পর তৃতীয় স্প্যানিশ হিসেবে সিনসিনাটি ওপেন জয়ের নজির গড়ে ফেললেন আলকারাজ ৷ একইসঙ্গে 2008 সালে অ্যান্ডি মারের পর কনিষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে এই খেতাব জিতে নিলেন বছর বাইশের স্প্য়ানিশ তারকা ৷
ম্য়াচ শেষে অসুস্থ সিনার জানান, গতকাল থেকেই অসুস্থ বোধ করছিলেন তিনি ৷ তবে অনুরাগীদের কথা ভেবে ফাইনালে নেমেছিলেন তিনি ৷ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেও ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন সিনার ৷ তাই 24 অগস্ট থেকে শুরু হতে চলা বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্য়ামের আগে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে চাইবেন চলতি বছর জোড়া মেজর (অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং উইম্বলডন) ঘরে তোলা ইতালিয়ান ৷ তবে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের পরিবর্তিত ফরম্য়াটে মঙ্গলবারই মিক্সড ডাবলসে নামার কথা রয়েছে সিনারের ৷ চেক প্রজাতন্ত্রের ক্য়াটেরিনা সিনিয়াকোভার সঙ্গে জুটি বাঁধছেন তিনি ৷
সিনসানাটি ওপেনের ফাইনালে অপ্রত্যাশিতভাবে ম্য়াচ ছাড়ার পর সিনার জানান, "আমি হতাশ ৷ গতকাল থেকেই অসুস্থতা বোধ করছিলাম ৷ তবে রাতে অবস্থার খানিকটা উন্নতি হওয়ায় মনে হয়েছিল পারব ৷ কিন্তু সেটা হল না ৷ আপাতত যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেই সব মনোনিবেশ করতে চাই ৷ তার আগে সুস্থ হয়ে ওঠাটা জরুরি ৷ তারপর বাকিটা দেখা যাবে ৷"
I’m so sorry for Jannik! Nobody likes to win because their opponent retires, especially in a final like this. Wishing you a speedy recovery! ❤️ Very happy with my week in Cincinnati and feeling ready for the US Open! 💪🏻🏆— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 18, 2025
📸 @CincyTennis pic.twitter.com/wEHPT1PBOH
অন্যদিকে সিনারের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতে ব্যবধানটা বাড়িয়ে নিয়েও (9-5) খুশি হতে পারছেন না পাঁচটি মেজরের মালিক আলকারাজ ৷ কেরিয়ারের 22তম খেতাব জিতে স্প্যানিয়ার্ড বলেন, "এভাবে খেতাব জিততে কখনোই চাইনি ৷ আমি জ্যানিকের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ৷ যাতে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সে সারতে পারে ৷" এর আগে সেমিফাইনালেও আলকারাজের প্রতিদ্বন্দ্বী আলেকজান্ডার জেরেভ অসুস্থতার কারণে কোর্টে মেডিক্য়াল টাইম-আউট নিয়েছিলেন ৷ অবশ্য শেষ পর্যন্ত ম্য়াচ সম্পূর্ণ খেলেই কোর্ট ছেড়েছিলেন আলকারাজের জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ স্প্যানিয়ার্ডের পক্ষে ম্য়াচের ফল ছিল 6-4, 6-3 ৷