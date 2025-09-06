জকোভিচকে উড়িয়ে ফাইনালে আলকারাজ, নজির গড়ে সামনে সিনার

জকোভিচের 25তম মেজরের অপেক্ষা বাড়ল ৷ চলতি বছর তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালের মঞ্চে আলকারাজ বনাম সিনার ৷
নিউইয়র্ক, 6 সেপ্টেম্বর: খানিকটা প্রত্যাশিতভাবেই যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে মুখোমুখি কার্লোস আলকারাজ বনাম জ্য়ানিক সিনার ৷ টেনিসের জেন-জি'র দুই নয়া সেনসেশনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন বিশ্বজুড়ে সমাদৃত ৷ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনাল টেনিস অনুরাগীদের আরও একবার সুযোগ করে দিল লোভনীয় সেই ম্য়াচের সাক্ষী হওয়ার ৷ যা চলতি বছর গ্র্য়ান্ড স্ল্যাম ফাইনালের মঞ্চে তৃতীয়বার ৷
শনিবার পুরুষ সিঙ্গলসে দিনের প্রথম সেমিফাইনালে নোভাক জকোভিচকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন আলকারাজ ৷ 25তম মেজরের অদূরে থাকা সার্বিয়ান কিংবদন্তিকে ধরাশায়ী করে দ্বিতীয়বার ফ্লাশিং মেডোর ফাইনালে পৌঁছলেন রাফায়েল নাদালের দেশের তরুণ তুর্কি ৷ পাঁচ মেজর জয়ী স্প্যানিয়ার্ডের পক্ষে আর্থার অ্য়াশ স্টেডিয়ামে ম্য়াচের ফল 6-4, 7-6(4), 6-2 ৷ বিশ্বের দু'নম্বর 22 বছরের আলকারাজের সামনে আটত্রিশের জকোভিচ এঁটে উঠলেন না কোনও দিক থেকেই ৷ চলতি বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে হারের বদলায় কেরিয়ারে প্রথমবার হার্ড-কোর্টে জোকার'কে হারালেন 16 বছরের অনুজ আলকারাজ ৷
দু'ঘণ্টা 25 মিনিটে এই জয় গ্র্যান্ড স্ল্য়ামের মঞ্চে আলকারাজকে সার্বিয়ান তারকার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতেও 3-2 ব্যবধানে এগিয়ে দিল ৷ সবচেয়ে বড় কথা ষষ্ঠ মেজর জয়ের লক্ষ্যে কোনও সেট না-খুইয়ে চলতি যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে পৌঁছলেন তিনি ৷ ফাইনালে আলকারাজ যদি কোনও সেট না-হারিয়ে চ্য়াম্পিয়ন হন, তাহলে তৈরি হবে ইতিহাস ৷ কারণ, ওপেন এরায় পুরুষ সিঙ্গলসে কোনও সেট না-খুইয়ে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ের নজির এখনও নেই ৷ যদিও সেই আশা খুব একটা না-করাই ভালো ৷ কারণ ফাইনালে তাঁর সামনে বিশ্বের পয়লা নম্বর জ্যানিক সিনার ৷ যাঁর কাছে ফাইনালে হেরে চলতি বছর উইম্বলডন খেতাব হাতছাড়া হয়েছে আলকারাজের ৷ অবশ্য ফরাসি ওপেনের ফাইনালে সিনারকে হারিয়েই খেতাব জিতেছিলেন তিনি ৷ আর যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতলে স্প্য়ানিয়ার্ড ফের ব়্য়াংকিংয়ে পয়লা নম্বর জায়গাটা পুনরুদ্ধার করবেন ৷
দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এদিন কানাডার ফেলিক্স অগার আলিয়াসিমের বিরুদ্ধে একটি সেট খোয়াতে হলেও ফাইনালে পৌঁছতে খুব একটা বেগ পেতে হল না সিনারকে ৷ নজির গড়ে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে পৌঁছনো ইতালিয়ান তারকার সামনেও একাধিক নজিরের হাতছানি ৷ কানাডার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সিনারের পক্ষে ফলাফল 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 ৷ এই জয়ের ফলে ওপেন এরার চতুর্থ প্লেয়ার হিসেবে একই বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্য়ামেরই ফাইনালে পৌঁছনোর নজির গড়লেন সিনার ৷ রড লেভার, রজার ফেডেরার, নোভাক জকোভিচের সমকক্ষে বসে পড়লেন তেইশের তারকা ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ ওপেন এরার চতুর্থ প্লেয়ার হিসেবে আরও এক নজিরে নাম জুড়ল সিনারের ৷ রজার ফেডেরার, নোভাক জকোভিচ এবং রাফায়েল নাদালের পর টানা পাঁচটি মেজর ফাইনালে প্রবেশের রেকর্ড গড়লেন তিনি ৷ ফাইনাল জিতলে 2008 সালের (রজার ফেডেরারের) পর পুরুষ সিঙ্গলসে খেতাব ধরে রাখবেন সিনার ৷ আলকারাজ বনাম সিনারের মধ্যে ফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এও নিশ্চিত হল যে টানা আটটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম দু'জনে ভাগাভাগি করে নিতে চলেছেন ৷ কারণ গত সাতটি গ্র্য়ান্ড স্ল্যাম ফাইনাল এই দু'জনেরই কেউ না কেউ জিতেছেন ৷
