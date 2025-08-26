হায়দরাবাদ, 26 অগস্ট: আগের দু'টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পৌঁছলেও খেতাব এসেছে একটিতে ৷ ফরাসি ওপেন জিতলেও উইম্বলডন ফাইনালে হারতে হয়েছে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জ্য়ানিক সিনারের কাছে ৷ মাত্র 22 বছরে পাঁচটি মেজর জিতে নেওয়া কার্লোস আলকারাজ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে এবার ষষ্ঠ গ্র্যান্ড স্ল্য়ামের খোঁজে ৷ সিনসিনাটি ওপেন জিতে 2022 সালের পর দ্বিতীয়বার ফ্ল্যাশিং মেডোয় খেতাব জিততে এসে শুরুটা মেজাজেই করলেন রাফায়াল নাদালের দেশের তরুণ তুর্কি ৷ তবে ম্য়াচের ফলাফলের থেকেও আর্থার অ্য়াশ স্টেডিয়ামে এদিন বেশি চর্চা তাঁর হেয়ারস্টাইল নিয়ে ৷
মুন্ডিতমস্তকে এদিন অনুরাগীদের চমকে দেন আলকারাজ ৷ শুধু কি অনুরাগীরা ? স্প্যানিশ তারকার নয়া লুকে হতবাক খোদ যুক্তরাষ্ট্র ওপেন কর্তৃপক্ষ ৷ ঝাঁকরা সোনালি চুল ঝেড়ে ফেলে 2000 সালে ডেভিড বেকহ্যাম যে অবতারে ধরা দিয়েছিলেন, আলকারাজের লুককে বেকসের সেই অবতারের সঙ্গে তুলনা টানল তাঁরা ৷ সোশাল মিডিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ওপেন লিখল, "2000-এর ডেভিড বেকহ্য়ামকে পুনরায় স্বাগত ৷" অনুরাগীদের তরফেও এল মিশ্র প্রতিক্রিয়া ৷
Welcome back, 2000 David Beckham. pic.twitter.com/RKZT5AjJ8a— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025
এবার আসা যাক খেলার কথায় ৷ ঘরের ছেলে রেইলি ওপেলকাকে স্ট্রেট সেটে এদিন উড়িয়ে দিলেন আলকারাজ ৷ তাঁর পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-4, 7-5, 6-4 ৷ ষষ্ঠ মেজর জয়ের পাশাপাশি জ্যানিক সিনারের সঙ্গে আলকারাজের অদৃশ্য লড়াই চলছে ব়্যাংকিংয়ে পয়লা নম্বর জায়গাটার জন্যও ৷ ফ্লাশিং মেডোয় ইতালিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় এগিয়ে থেকে শেষ করলে ব়্য়াংকিয়ে শীর্ষস্থানটা পুনরুদ্ধার করবেন স্প্যানিয়ার্ড ৷
Carlos cut right through the competition tonight 💈 pic.twitter.com/UocZlBXbLN— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025
এদিন প্রাক্তন বিশ্বের 17 নম্বর ওপেলকা ঘরের কোর্টে আলকারাজের সামনে ভয়ডরহীন টেনিস শুরু করেছিলেন ৷ দ্বিতীয় সেটে আলকারাজকে যা খানিকটা বিব্রত করলেও সেট জিততে পারেননি মার্কিন প্লেয়ার ৷ বেসলাইন থেকে স্প্য়ানিয়ার্ডের ধারাবাহিক টেনিসে পরাস্ত হন ছয় ফুট 11 ইঞ্চির ওপেলকা ৷ সবমিলিয়ে দু'ঘণ্টার সামান্য বেশি সময়ের লড়াই জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে যান আলকারাজ ৷ ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় মধ্যরাত ৷
ম্য়াচ জিতে আলকারাজ বলেন, "দুর্ধর্ষ একজন প্লেয়ারের বিরুদ্ধে ম্য়াচটা খুব একটা সহজ ছিল না আজ ৷ তবে কোর্টে যে খেলাটা আমি উপহার দিয়েছি, তাতে সত্যিই খুশি ৷ যে রিটার্নগুলো আমি আজ করেছি সেটা আমার খেলার সেরা অংশ ছিল ৷ সেরা টেনিস উপহার দেওয়ারই চেষ্টা করেছি ৷ সবমিলিয়ে আমার পারফরম্য়ান্স বেশ আশাপ্রদ ছিল আজ ৷" আলকারাজের সঙ্গেই পরবর্তী রাউন্ডে পৌঁছলেন ক্য়াসপার রুড, আন্দ্রে রুবলেভের মত তারকারা ৷ দু'জনেই স্ট্রেট হারালেন প্রতিদ্বন্দ্বীদের ৷