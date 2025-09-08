ধরাশায়ী সিনার, যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতে ফের বিশ্বের পয়লা নম্বর আলকারাজ

ধরাশায়ী সিনার, যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতে ফের বিশ্বের পয়লা নম্বর আলকারাজ
2024 থেকে টানা আটটি গ্র্য়ান্ড স্ল্য়াম ভাগাভাগি করে নিলেন টেনিসের নয়া দুই সেনসেশন আলকারাজ ও সিনার ৷
Published : September 8, 2025 at 6:43 AM IST
নিউইয়র্ক, 8 সেপ্টেম্বর: আগ্রাসী টেনিসের সঙ্গে পারফেকশন যোগ হলে কী হয়, বোঝালেন কার্লোস আলকারাজ । ফাইনালে পৌঁছেছিলেন কোনও সেট না-খুইয়ে । খেতাবি লড়াইয়ে একটি সেট খোয়ালেন বটে, কিন্তু ঔদ্ধত্য কমল না এতটুকু । বিশ্বের পয়লা নম্বর এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ন জ্যানিক সিনারকে ধরাশায়ী করে তিনবছর পর ফের যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ঘরে তুললেন আলকারাজ । বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দু'বছর পর (এটিপি) ব়্যাংকিংয়ে পয়লা নম্বর জায়গাটাও ফিরে পেলেন স্প্যানিয়ার্ড ।
বিয়ন বর্গের পর দ্বিতীয় কনিষ্ঠ হিসেবে কেরিয়ারের ষষ্ঠ গ্র্যান্ড স্ল্যামটি এদিন ঝোলায় পুরলেন বাইশের আলকারাজ । রাফায়েল নাদালের দেশের নয়া টেনিস সেনসেশনের পক্ষে ম্যাচের ফল 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 । চাঁদের হাট আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে রবিবার প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে বছরের দ্বিতীয় মেজর ঘরে তুলতে আলকারাজ সময় নিলেন মাত্র দু'ঘণ্টা 42 মিনিট । এর আগে চলতি বছর ফরাসি ওপেনে সিনারকে হারিয়েই খেতাব জিতেছিলেন তিনি । তবে সেটা ছিল পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াই ।
Carlos Alcaraz defeats Jannik Sinner to reclaim the US Open title and the world No.1 ranking‼️ pic.twitter.com/oFTXrCeX7D— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
উইম্বলডন ফাইনালে সিনারের কাছে হারতে হলেও সিনসিনাটিতে জিতে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে প্রবেশ করা আলকারাজ শুরু থেকেই ছিলেন দুর্দমনীয় । ফাইনালে কোনও সেট না-হেরে খেতাব জিতলে ইতিহাস গড়ে ফেলতেন । কিন্তু সেটা অল্পের জন্য হল না । প্রথম সেটে এদিন ইতালিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর জোড়া সার্ভিস ব্রেক করেন স্প্যানিয়ার্ড । বিপজ্জনক সার্ভিস, দুরন্ত ব্যাকহ্যান্ডে সিনারকে পিছনে ফেলেন তিনি । 11টি উইনার মেরে 6-2 ব্যবধানে প্রথম সেট নিজের নামে করে নেন আলকারাজ ৷
How Carlitos' second US Open title sounded on US Open radio 🔊 pic.twitter.com/mL0KkTfzyc— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
একের পর এক আনফোর্সড এরর করে প্রথম সেট হেরে যাওয়া সিনার অবশ্য জড়তা কাটিয়ে দ্বিতীয় সেটে ফেরত আসেন । কোর্টের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে দৌড়ে, ক্রসকোর্ট-প্লে'তে আলকারাজকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন ইতালির বছর চব্বিশের তারকা । দ্বিতীয় সেটে দুরন্ত প্রত্যাঘাত ছুড়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর একটি সার্ভিস ব্রেক করেন তিনি । 6-3 ব্যবধানে দ্বিতীয় সেট জিতে নিয়ে ফাইনালে প্রাণ সঞ্চার করেন ফ্লাশিং মেডোর গতবারের চ্যাম্পিয়ন । তবে দ্বিতীয় সেট হারলেও ম্যাচের রাশ যে তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, সময় গড়াতেই তা বুঝিয়ে দেন আলকারাজ । তৃতীয় সেটে সিনারকে সম্পূর্ণ ধরাশায়ী করেন রাফায়েল নাদালের উত্তরসূরি । প্রতিদ্বন্দ্বীর তিন-তিনটি সার্ভিস ব্রেক করে তৃতীয় সেটে 6-1 ব্য়বধানে জয় তোলেন আলকারাজ ।
এরপর আর ম্যাচের রাশ আলগা হতে দেননি স্প্যানিশ তরুণ । চতুর্থ সেটে সিনার একটা শেষ চেষ্টা করেছিলেন বটে । কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে । অনেক আগেই ফাইনালের রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে নেওয়া আলকারাজ মাথা ঠান্ডা রেখে চতুর্থ সেট এবং সেইসঙ্গে খেতাব জিতে নেন । চতুর্থ সেটে তাঁর পক্ষে ফলাফল 6-4 । এই জয়ের ফলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খালি হাত ছাড়া বাকি তিনটি মেজরের সবক'টিতেই জোড়া খেতাব হয়ে গেল আলকারাজের । আর বিশ্বের চতুর্থ প্লেয়ার হিসেবে তিনটি সারফেসেই (হার্ড কোর্ট, ক্লে কোর্ট, গ্রাস কোর্ট) একাধিক মেজর খেতাবের নজির গড়ে ফেললেন তিনি । এই নজিরে তাঁর নাম জুড়ল রাফায়েল নাদাল, নোভাক জকোভিচ ও ম্যাটস উইলান্ডারের মত কিংবদন্তিদের সঙ্গে ।
poppin' bottles with Carlos Alcaraz! 🍾 pic.twitter.com/NlDyrK6CzK— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2025
খেতাবজয়ের পর তাঁর টিমকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলকারাজ বলেন, "সব কৃতিত্ব তোমাদের জন্যই ।" এরপর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, "এই টুর্নামেন্টটা আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল । এই টুর্নামেন্টের শরিক হওয়া সম্মানের বিষয় । এখানে আমার নিজের ঘরের মত মনে হয়েছে । অনুরাগীদের ভালোবাসার উত্তাপ ভীষণ টের পেয়েছি । তোমাদের জন্যই সেরা টেনিস উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছি । তোমরা সব সহজ করে দিয়েছো ।"