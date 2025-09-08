ETV Bharat / sports

ধরাশায়ী সিনার, যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতে ফের বিশ্বের পয়লা নম্বর আলকারাজ

2024 থেকে টানা আটটি গ্র্য়ান্ড স্ল্য়াম ভাগাভাগি করে নিলেন টেনিসের নয়া দুই সেনসেশন আলকারাজ ও সিনার ৷

CARLOS ALCARAZ WINS US OPEN
খেতাবি চুম্বন (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2025 at 6:43 AM IST

3 Min Read

নিউইয়র্ক, 8 সেপ্টেম্বর: আগ্রাসী টেনিসের সঙ্গে পারফেকশন যোগ হলে কী হয়, বোঝালেন কার্লোস আলকারাজ । ফাইনালে পৌঁছেছিলেন কোনও সেট না-খুইয়ে । খেতাবি লড়াইয়ে একটি সেট খোয়ালেন বটে, কিন্তু ঔদ্ধত্য কমল না এতটুকু । বিশ্বের পয়লা নম্বর এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ন জ্যানিক সিনারকে ধরাশায়ী করে তিনবছর পর ফের যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ঘরে তুললেন আলকারাজ । বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দু'বছর পর (এটিপি) ব়্যাংকিংয়ে পয়লা নম্বর জায়গাটাও ফিরে পেলেন স্প্যানিয়ার্ড ।

বিয়ন বর্গের পর দ্বিতীয় কনিষ্ঠ হিসেবে কেরিয়ারের ষষ্ঠ গ্র্যান্ড স্ল্যামটি এদিন ঝোলায় পুরলেন বাইশের আলকারাজ । রাফায়েল নাদালের দেশের নয়া টেনিস সেনসেশনের পক্ষে ম্যাচের ফল 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 । চাঁদের হাট আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে রবিবার প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে বছরের দ্বিতীয় মেজর ঘরে তুলতে আলকারাজ সময় নিলেন মাত্র দু'ঘণ্টা 42 মিনিট । এর আগে চলতি বছর ফরাসি ওপেনে সিনারকে হারিয়েই খেতাব জিতেছিলেন তিনি । তবে সেটা ছিল পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াই ।

উইম্বলডন ফাইনালে সিনারের কাছে হারতে হলেও সিনসিনাটিতে জিতে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে প্রবেশ করা আলকারাজ শুরু থেকেই ছিলেন দুর্দমনীয় । ফাইনালে কোনও সেট না-হেরে খেতাব জিতলে ইতিহাস গড়ে ফেলতেন । কিন্তু সেটা অল্পের জন্য হল না । প্রথম সেটে এদিন ইতালিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর জোড়া সার্ভিস ব্রেক করেন স্প্যানিয়ার্ড । বিপজ্জনক সার্ভিস, দুরন্ত ব্যাকহ্যান্ডে সিনারকে পিছনে ফেলেন তিনি । 11টি উইনার মেরে 6-2 ব্যবধানে প্রথম সেট নিজের নামে করে নেন আলকারাজ ৷

একের পর এক আনফোর্সড এরর করে প্রথম সেট হেরে যাওয়া সিনার অবশ্য জড়তা কাটিয়ে দ্বিতীয় সেটে ফেরত আসেন । কোর্টের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে দৌড়ে, ক্রসকোর্ট-প্লে'তে আলকারাজকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন ইতালির বছর চব্বিশের তারকা । দ্বিতীয় সেটে দুরন্ত প্রত্যাঘাত ছুড়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর একটি সার্ভিস ব্রেক করেন তিনি । 6-3 ব্যবধানে দ্বিতীয় সেট জিতে নিয়ে ফাইনালে প্রাণ সঞ্চার করেন ফ্লাশিং মেডোর গতবারের চ্যাম্পিয়ন । তবে দ্বিতীয় সেট হারলেও ম্যাচের রাশ যে তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, সময় গড়াতেই তা বুঝিয়ে দেন আলকারাজ । তৃতীয় সেটে সিনারকে সম্পূর্ণ ধরাশায়ী করেন রাফায়েল নাদালের উত্তরসূরি । প্রতিদ্বন্দ্বীর তিন-তিনটি সার্ভিস ব্রেক করে তৃতীয় সেটে 6-1 ব্য়বধানে জয় তোলেন আলকারাজ ।

US OPEN 2025
ট্রফি হাতে আলকারাজের পাশে বিষণ্ণ সিনার (AP)

এরপর আর ম্যাচের রাশ আলগা হতে দেননি স্প্যানিশ তরুণ । চতুর্থ সেটে সিনার একটা শেষ চেষ্টা করেছিলেন বটে । কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে । অনেক আগেই ফাইনালের রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে নেওয়া আলকারাজ মাথা ঠান্ডা রেখে চতুর্থ সেট এবং সেইসঙ্গে খেতাব জিতে নেন । চতুর্থ সেটে তাঁর পক্ষে ফলাফল 6-4 । এই জয়ের ফলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খালি হাত ছাড়া বাকি তিনটি মেজরের সবক'টিতেই জোড়া খেতাব হয়ে গেল আলকারাজের । আর বিশ্বের চতুর্থ প্লেয়ার হিসেবে তিনটি সারফেসেই (হার্ড কোর্ট, ক্লে কোর্ট, গ্রাস কোর্ট) একাধিক মেজর খেতাবের নজির গড়ে ফেললেন তিনি । এই নজিরে তাঁর নাম জুড়ল রাফায়েল নাদাল, নোভাক জকোভিচ ও ম্যাটস উইলান্ডারের মত কিংবদন্তিদের সঙ্গে ।

খেতাবজয়ের পর তাঁর টিমকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলকারাজ বলেন, "সব কৃতিত্ব তোমাদের জন্যই ।" এরপর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, "এই টুর্নামেন্টটা আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল । এই টুর্নামেন্টের শরিক হওয়া সম্মানের বিষয় । এখানে আমার নিজের ঘরের মত মনে হয়েছে । অনুরাগীদের ভালোবাসার উত্তাপ ভীষণ টের পেয়েছি । তোমাদের জন্যই সেরা টেনিস উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছি । তোমরা সব সহজ করে দিয়েছো ।"

