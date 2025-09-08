যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতে পরবর্তী লক্ষ্য জানিয়ে দিলেন আলকারাজ

যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতে পরবর্তী লক্ষ্য জানিয়ে দিলেন আলকারাজ
মাত্র 22 বছরে কেরিয়ারের ষষ্ঠ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের পর আরও বড় লক্ষ্যের কথা জানালেন স্প্যানিশ তারকা ৷
Published : September 8, 2025 at 9:46 AM IST
নিউইয়র্ক, 8 সেপ্টেম্বর: কথায় আছে 'শেষ ভালো যাঁর, সব ভালো তাঁর' ৷ বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেতাব জয় কার্লোস আলকারাজের জন্য যেন সব ভালোই বয়ে আনল ৷ 2023 সেপ্টেম্বরের পর ফের এটিপি (ATP) ক্রমতালিকার শীর্ষে চলে এলেন স্প্য়ানিয়ার্ড ৷ বলা ভালো প্রতিদ্বন্দ্বী জ্য়ানিক সিনারের থেকে সিংহাসনটা ছিনিয়ে নিলেন আলকারাজ ৷ স্প্য়ানিশ তারকার আগ্রাসনের সামনে রবিবাসরীয় যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খড়কুটো গতবারের চ্যাম্পিয়ন সিনার ৷ ষষ্ঠ মেজর জয়ের পথে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাইশের আলকারাজ উড়িয়ে দিলেন 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 সেটে ৷ আর দ্বিতীয়বার ফ্লাশিং মেডোয় খেতাব জিতে পরবর্তী লক্ষ্যের কথা জানালেন তিনি ৷
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ছাড়া রবিবারের পর বাকি সবক'টি গ্র্যান্ড স্ল্য়ামে একের বেশি খেতাব হয়ে গেল আলকারাজের ৷ পরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে এবার কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম সম্পূর্ণ করার কথা স্পেনের তরুণ তুর্কির গলায় ৷ 2024 এবং 2025 সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সবচেয়ে বেশিদূর কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছেন তিনি ৷ তাই আগামী বছরে যে রড লেভার এরিনায় খেতাব জিততে তিনি মরিয়া, সেটা স্পষ্ট আলকারাজের কথায় ৷
বিশ্বের পয়লা নম্বর ষষ্ঠ মেজর জিতে বললেন, "নিঃসন্দেহে আমার প্রথম লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ৷ আমি প্রি-সিজনের সময় প্রত্যেকবারই উন্নতি করার চেষ্টা করি ৷ কারণ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন বছরের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় টুর্নামেন্ট হয়ে থাকে ৷ এবার সেখানে জিতে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম সম্পূর্ণ করার দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমি ৷ তারপর ক্যালেন্ডার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলে তো কথাই নেই ৷"
Top of the game. Top of the world. 🔥@carlosalcaraz is World No. 1 in the PIF ATP Rankings once again.#USOpen | @usopen pic.twitter.com/akliJeK2bx— ATP Tour (@atptour) September 7, 2025
যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেতাব জিতে কাঙ্খিত একনম্বর জায়গাটা পুনরুদ্ধারের অনুভূতি কেমন ? আলকারাজ বলেন, "আমার কাছে এই মরশুমে পয়লা নম্বর স্থান ফিরে পাওয়াটা অন্যতম লক্ষ্য ছিল ৷ এটা অনেকটা স্বপ্নের মত ৷ আর একইসঙ্গে আরও একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের জয়ের অনুভূতি আরও মধুর ৷ আমার পরিশ্রমের মূল্য এটা ৷ আর এই অভিজ্ঞতা আমাকে সত্যিই আনন্দ দিচ্ছে ৷"
Striking that champion pose 📸 pic.twitter.com/4zitFdwjWX— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2025
রবিবার ফ্লাশিং মেডোর খেতাবি লড়াইয়ের আগে চলতি বছর আরও দু'টো মেজর ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন আলকারাজ-সিনার ৷ ফলাফল ছিল 1-1 ৷ এদিন চার সেটের লড়াই জিতে মুখোমুখি সাক্ষাতে সিনারকে পিছনে ফেলে দিলেন আলকারাজ ৷ দু'ঘণ্টা 42 মিনিটের লড়াইয়ে ইতালিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করলেন তিনি ৷ একটি সেট খোয়াতে হলেও ম্য়াচে কখনোই অস্বস্তিতে পড়েননি আলকারাজ ৷ অন্যদিকে প্রত্যাশার ধারেকাছে পৌঁছতে ব্যর্থ সিনার ৷ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডনে খেতাব জয়ের পর চলতি বছর সবক'টি মেজরের ফাইনালে পৌঁছে ইতিহাস গড়েছেন তিনি ৷ তবে রজার ফেডেরারের পর প্রথম প্লেয়ার হিসেবে ফ্লাশিং মেডোয় খেতাব ধরে রাখতে ব্যর্থ চব্বিশের সিনার ৷