ETV Bharat / sports

ভারত সফরের আগে ক্য়ারিবিয়ান শিবিরে বড় ধাক্কা, ছিটকে গেলেন দুর্ধর্ষ পেসার

শামার জোসেফের বদলি হিসেবে জাতীয় টেস্ট দলে প্রথম ডাক পেলে জোহান লেইন ৷

SHAMAR JOSEPH
শামার জোসেফ (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 6:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 26 সেপ্টেম্বর: ক্লিন স্যুইপ হতে হলেও ঘরের মাঠে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্য়াচের সিরিজে দুর্ধর্ষ ফর্মে ছিলেন তিনি ৷ পেস বিভাগে জেইডেন সিয়ালেসের সঙ্গে তাঁর জুটি বারেবারে সমস্য়ায় ফেলেছিল তারকাখচিত অজি ব্য়াটিং লাইন-আপকে ৷ অজিদের বিরুদ্ধে তিন টেস্টে 22 উইকেট নেওয়া পেসার শামার জোসেফকে ভারত সফরে পাচ্ছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ চোটের কারণে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন তিনি ৷

আগামী 2 অক্টোবর-14 অক্টোবর ভারতের মাটিতে জোড়া টেস্ট খেলবে ক্য়ারিবিয়ানরা ৷ যার প্রথম টেস্টটি অনুষ্ঠিত হবে গুজরাতের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ৷ 10 অক্টোবর থেকে দ্বিতীয় টেস্টটি হবে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ৷ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ সেই সিরিজ শুরুর আগে শামার জোসেফের ছিটকে যাওয়া নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবিরের জন্য ৷ পরিবর্তে স্কোয়াডে প্রথমবারের জন্য ডাক পেলেন 19টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ খেলা পেস বোলিং অলরাউন্ডার জোহান লেইন ৷

শুক্রবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জোসেফের ভারত সফর থেকে ছিটকে যাওয়ার খবরটি ঘোষণা করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়েছে চোটের কারণে ভারত সফর থেকে ছিটকে গিয়েছেন এই ফাস্ট বোলার ৷ তাঁকে ফের বাংলাদেশ সফরে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের জন্য বিবেচনা করা হবে ৷ ভারতের পর বাংলাদেশ সফরে তিনটি ওয়ান-ডে এবং সমসংখ্যক টি-20 ম্য়াচের সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷

ব্যস্ত সফরসূচিতে বাংলাদেশের পর ক্যারিবিয়ানদের গন্তব্য নিউজিল্য়ান্ড ৷ সেখানে সবক'টি ফরম্য়াটে সিরিজ খেলবে তাঁরা ৷ যার মধ্যে রয়েছে তিনটি টেস্ট ৷ চোটের ধরন জানা না-গেলেও ব্যস্ত সূচির আগে শামার জোসেফকে দ্রুত সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যানেজমেন্টের তরফে ৷ কারণ, গায়ানার বছর ছাব্বিশের এই স্পিডস্টার দলের জন্য যে কতোটা কার্যকরী সেটা তাঁর পরিসংখ্য়ানেই প্রমাণ ৷ 21.66 গড়ে 11টি টেস্টে ইতিমধ্যেই জোসেফের ঝুলিতে 51 উইকেট ৷ ইনিংসে পাঁচ উইকেট চারবার ৷ ফলত ভারত সফরে তাঁর না-থাকাটা অবশ্যই বড় ধাক্কা ৷

পরিবর্তে ভারত সফরে জায়গা পাওয়া লেইনের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে রেকর্ড অবশ্য মন্দ নয় ৷ 19টি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 66টি উইকেট রয়েছে তাঁর নামে ৷ রানসংখ্যা 495 ৷ সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এ দলে ছিলেন তিনি ৷ ভারত সফরে আলজারি জোসেফ, জেইডেন সিয়ালেস এবং অ্যান্ডারসন ফিলিপের সঙ্গে পেস বিভাগ সামলাবেন তিনি ৷

  • একনজরে পরিবর্তিত ক্য়ারিবিয়ান স্কোয়াড: রস্টন চেজ (অধিনায়ক), জোমেল ওয়ারিকান (সহঅধিনায়ক), কেভলন অ্যান্ডারসন, অ্য়ালিক আথানাজা, জন ক্যাম্পবেল, ত্য়াগনারায়ণ চন্দ্রপল, জাস্টিন গ্রিয়াভেস, শাই হোপ, তেভিন ইমলাচ, জোহান লেইন, আলজারি জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, খ্যারি পিয়ের ও জেইডেন সিয়ালেস ৷

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAMAR JOSEPHWEST INDIES TOUR OF INDIAJOHANN LAYNEIND VS WI TEST SERIESSHAMAR JOSEPH RULED OUT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.