ভারত সফরের আগে ক্য়ারিবিয়ান শিবিরে বড় ধাক্কা, ছিটকে গেলেন দুর্ধর্ষ পেসার

ভারত সফরের আগে ক্য়ারিবিয়ান শিবিরে বড় ধাক্কা, ছিটকে গেলেন দুর্ধর্ষ পেসার
শামার জোসেফের বদলি হিসেবে জাতীয় টেস্ট দলে প্রথম ডাক পেলে জোহান লেইন ৷
Published : September 26, 2025 at 6:43 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 সেপ্টেম্বর: ক্লিন স্যুইপ হতে হলেও ঘরের মাঠে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্য়াচের সিরিজে দুর্ধর্ষ ফর্মে ছিলেন তিনি ৷ পেস বিভাগে জেইডেন সিয়ালেসের সঙ্গে তাঁর জুটি বারেবারে সমস্য়ায় ফেলেছিল তারকাখচিত অজি ব্য়াটিং লাইন-আপকে ৷ অজিদের বিরুদ্ধে তিন টেস্টে 22 উইকেট নেওয়া পেসার শামার জোসেফকে ভারত সফরে পাচ্ছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ চোটের কারণে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন তিনি ৷
আগামী 2 অক্টোবর-14 অক্টোবর ভারতের মাটিতে জোড়া টেস্ট খেলবে ক্য়ারিবিয়ানরা ৷ যার প্রথম টেস্টটি অনুষ্ঠিত হবে গুজরাতের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ৷ 10 অক্টোবর থেকে দ্বিতীয় টেস্টটি হবে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ৷ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ সেই সিরিজ শুরুর আগে শামার জোসেফের ছিটকে যাওয়া নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবিরের জন্য ৷ পরিবর্তে স্কোয়াডে প্রথমবারের জন্য ডাক পেলেন 19টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ খেলা পেস বোলিং অলরাউন্ডার জোহান লেইন ৷
শুক্রবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জোসেফের ভারত সফর থেকে ছিটকে যাওয়ার খবরটি ঘোষণা করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়েছে চোটের কারণে ভারত সফর থেকে ছিটকে গিয়েছেন এই ফাস্ট বোলার ৷ তাঁকে ফের বাংলাদেশ সফরে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের জন্য বিবেচনা করা হবে ৷ ভারতের পর বাংলাদেশ সফরে তিনটি ওয়ান-ডে এবং সমসংখ্যক টি-20 ম্য়াচের সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷
Squad Update 🚨— Windies Cricket (@windiescricket) September 26, 2025
Johann Layne has replaced Shamar Joseph in the squad for the test series against India.
Joseph has been ruled out due to an injury and will be re-evaluated ahead of the Bangladesh limited overs series.#INDvsWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/2z5uiZSicu
ব্যস্ত সফরসূচিতে বাংলাদেশের পর ক্যারিবিয়ানদের গন্তব্য নিউজিল্য়ান্ড ৷ সেখানে সবক'টি ফরম্য়াটে সিরিজ খেলবে তাঁরা ৷ যার মধ্যে রয়েছে তিনটি টেস্ট ৷ চোটের ধরন জানা না-গেলেও ব্যস্ত সূচির আগে শামার জোসেফকে দ্রুত সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যানেজমেন্টের তরফে ৷ কারণ, গায়ানার বছর ছাব্বিশের এই স্পিডস্টার দলের জন্য যে কতোটা কার্যকরী সেটা তাঁর পরিসংখ্য়ানেই প্রমাণ ৷ 21.66 গড়ে 11টি টেস্টে ইতিমধ্যেই জোসেফের ঝুলিতে 51 উইকেট ৷ ইনিংসে পাঁচ উইকেট চারবার ৷ ফলত ভারত সফরে তাঁর না-থাকাটা অবশ্যই বড় ধাক্কা ৷
পরিবর্তে ভারত সফরে জায়গা পাওয়া লেইনের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে রেকর্ড অবশ্য মন্দ নয় ৷ 19টি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 66টি উইকেট রয়েছে তাঁর নামে ৷ রানসংখ্যা 495 ৷ সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এ দলে ছিলেন তিনি ৷ ভারত সফরে আলজারি জোসেফ, জেইডেন সিয়ালেস এবং অ্যান্ডারসন ফিলিপের সঙ্গে পেস বিভাগ সামলাবেন তিনি ৷
- একনজরে পরিবর্তিত ক্য়ারিবিয়ান স্কোয়াড: রস্টন চেজ (অধিনায়ক), জোমেল ওয়ারিকান (সহঅধিনায়ক), কেভলন অ্যান্ডারসন, অ্য়ালিক আথানাজা, জন ক্যাম্পবেল, ত্য়াগনারায়ণ চন্দ্রপল, জাস্টিন গ্রিয়াভেস, শাই হোপ, তেভিন ইমলাচ, জোহান লেইন, আলজারি জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, খ্যারি পিয়ের ও জেইডেন সিয়ালেস ৷