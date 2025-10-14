বিশ্বকাপে কেপ ভের্দে, ইতিহাস গড়ল আফ্রিকার সওয়া পাঁচ লক্ষের দ্বীপপুঞ্জ
জনসংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো আর্থ'-এ খেলবে কেপ ভের্দে ৷
Published : October 14, 2025 at 9:53 AM IST
হায়দরাবাদ, 14 অক্টোবর: উজবেকিস্তান, জর্ডানের মত এশিয়ার দেশগুলো প্রথমবার যোগ্যতা-অর্জনে চমক দিয়েছিল আগেই ৷ সোমবার ফুটবল বিশ্বকে আরও চমকে দিল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের একটি দ্বীপপুঞ্জ ৷ নাম কেপ ভের্দে ৷ প্রথমবার এহেন নামের সঙ্গে পরিচিতি ঘটলে অবাক হওয়ার কিছু নেই ৷ কিন্তু এটাই সত্যি যে সওয়া পাঁচ লক্ষ জনসংখ্য়ার ছোট্ট দ্বীপপুঞ্জটি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে আগামী বছর ৷
মরক্কো, তিউনিসিয়া, মিশর, আলজিরিয়া, ঘানার পর আফ্রিকার ষষ্ঠ দেশ হিসেবে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো আর্থ'-এর মূলপর্বে পৌঁছল কেপ ভের্দে ৷ মহাদেশ থেকে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করবে আরও তিনটি দেশ ৷ সে যাইহোক, ফুটবল বিশ্ব এখন মজে কেপ ভের্দের কীর্তিতে ৷ দ্বীপপুঞ্জটির বিশ্বকাপে যাওয়া আরও চর্চার কেন্দ্রে এসেছে কারণ, জনসংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশে হিসেবে বিশ্ব ফুটবলের মহাযজ্ঞে সামিল হবে তাঁরা ৷ ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে 2018 সালে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল আইসল্য়ান্ড ৷
কেপ ভের্দে জাতীয় ফুটবল দলকে অনুরাগীরা ভালোবেসে ডাকেন 'ব্লু শার্ক' নামে ৷ বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করে সম্ভবত সেই নামের মান রাখলেন দেশের ফুটবলাররা ৷ যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপ-ডি'র ম্য়াচে এসওয়াতিনিকে সোমবার 3-0 গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করল তাঁরা ৷ রজার মিল্লার দেশ ক্য়ামেরুনকে চার পয়েন্ট পিছনে ফেলে ইতিহাস গড়ল কেপ ভের্দে ৷ যোগ্যতা অর্জন পর্বে 10 ম্য়াচে 23 পয়েন্টে শেষ করল কেপ ভের্দে ৷
They say there's a first time for everything, don't they? 🤩— CAF_Online (@CAF_Online) October 13, 2025
Cape Verde write history and become our 6th representatives at the 2026 #FIFAWorldCup 🇨🇻✅ pic.twitter.com/UTTI94VXgI
এদিন কেপ ভের্দের তিনটি গোলই হয় ম্য়াচের দ্বিতীয়ার্ধে ৷ 48 মিনিটে লিড এনে দেন ডাইলন লিভ্রামেন্টো ৷ 54 মিনিটে ব্য়বধান দ্বিগুণ করেন উইলি সেমেদো ৷ সংযুক্তি সময়ে তৃতীয় গোলটি আসে স্তোপিরার পা থেকে ৷ সোমবার অন্য ম্যাচে অ্য়াঙ্গোলার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে ক্যামেরুন ৷ বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের জন্য সোমবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে জয় আবশ্যিক ছিল কেপ ভের্দের ৷ কারণ তাঁরা পয়েন্ট নষ্ট করলে এবং অন্যদিকে ক্যামেরুন অ্য়াঙ্গোলাকে হারিয়ে দিলে কেপ ভের্দের সরাসরি মূলপর্বে যাওয়া হত না ৷ 'মাস্ট-উইন' ম্য়াচে কেপ ভের্দে তো জিতলই, অন্য ম্য়াচে ক্য়ামেরুন ড্র করে বসায় তৈরি হল ইতিহাস ৷ তবে ক্যামেরুনের কাছে সেরা দ্বিতীয়স্থানাধিকারী দল হিসেবে পথ খোলা থাকছে বিশ্বকাপে পৌঁছনোর ৷
CAPE VERDE, POPULATION 560,000, QUALIFY FOR A FIRST-EVER WORLD CUP 🇨🇻— Men in Blazers (@MenInBlazers) October 13, 2025
The second-smallest nation ever to achieve that feat. Every US state has a bigger population, yet the Blue Sharks are on their way to football's big dance 🦈
Soak up these scenes 💙pic.twitter.com/aR2KMRLteE
যোগ্যতা-অর্জন পর্বের ন'টি গ্রুপের মধ্যে সেরা দ্বিতীয় স্থানাধিকারী চার দলকে নিয়ে নভেম্বরে হবে একটি মিনি টুর্নামেন্ট ৷ সেখানে জোড়া সেমিফাইনালের পর ফাইনাল জিতে মহাদেশের (আফ্রিকা) দশম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের টিকিট পাবে একটি দল ৷