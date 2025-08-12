হায়দরাবাদ, 12 অগস্ট: বিশ্বব্যাপী ক্রমেই পরিসর বাড়ছে ক্রিকেটের ৷ আর পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকছার রেকর্ডের সাক্ষী থাকছে ক্রিকেট বিশ্ব ৷ এই যেমন রবিবার জর্জিয়া সাক্ষী থাকল এক বিরল ক্রিকেট ম্য়াচের ৷ 50 ওভারের সেই ম্য়াচে রান তাড়া করতে নেমে কানাডা মাত্র পাঁচ বল খেলে জয়ের রান তুলে নিল আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে ৷ সারা ম্য়াচে উঠল মাত্র 47 রান ৷ সবচেয়ে বড় বিষয় হল এই ঘটনা ঘটেছে অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ারে ৷ যা অবাক করেছে ক্রিকেট অনুরাগীদের ৷
- 295 বল বাকি থাকতে জয়: রবিবার জর্জিয়ায় পরমবীর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আমেরিকা জোনের যোগ্যতা অর্জনে কানাডা মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্তিনার ৷ প্রথমে ব্য়াট করে সেই ম্য়াচে 19.4 ওভারে মাত্র 23 রানে অলআউট হয়ে যায় লিয়োনেল মেসির দেশ ৷ জবাবে মাত্র পাঁচ বল খরচ করে জয়ের রান তুলে নেয় উত্তর আমেরিকার দেশটি ৷ অর্থাৎ, 49.1 ওভার বাকি থাকতেই ম্য়াচ জিতে যায় কানাডা ৷
24 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নেমে কানাডা ওপেনার ধরম প্য়াটেল প্রথম বলেই একটি সিঙ্গল নেন ৷ এরপর অধিনায়ক যুবরাজ শর্মা পরবর্তী চার বলে ম্যাচ ঝুলিতে পুরে নেন ৷ এর মধ্যে দু'টি চার এবং দু'টি ছক্কা হাঁকান ৷ বাকি তিন রান অতিরিক্ত ৷
- আর্জেন্তিনার ছয় ব্য়াটারের শূন্য রান: প্রথমে ব্য়াট করা আর্জেন্তিনার ছয় ব্য়াটার ফেরেন রানের খাতা না-খুলেই ৷ সর্বোচ্চ সাত রান করেন ওপেনার ওত্তো সরন্দো ৷ সমসংখ্যক রান অতিরিক্ত ৷ বল হাতে নায়ক কানাডার জগমনদীপ পল ৷ পাঁচ ওভার বল করে তিনটি মেডেন-সহ ছয় উইকেট সংগ্রহ করেন তিনি ৷ নতুন বলে আর্জেন্তাইন ব্য়াটিংয়ের কোমর ভেঙে দেন তিনি ৷
- কোয়ালিফায়ারে ভালো জায়গায় কানাডা: আর্জেন্তিনাকে হারিয়ে আমেরিকা জোনের যোগ্যতাঅর্জন পর্বে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল কানাডা ৷ এই দুই দেশ ছাড়া কোয়ালিফায়ারে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বারমুডা ৷ ডাবল-রবিন ফরম্য়াটে প্রত্যেকটি দেশ বাকি দেশগুলির সঙ্গে দু'টি করে ম্য়াচ খেলবে ৷ শীর্ষস্থানীয় দেশ পৌঁছে যাবে 2026 অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের মূলপর্বে ৷ দু'ম্য়াচে চার পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে শীর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷