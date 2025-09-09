ETV Bharat / sports

কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের সূচি, প্রথম দিনই নামছে ইস্টবেঙ্গল

11 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের প্রথম দিনেই মাঠে নামছে বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গল ৷ বেশ কিছুদিন পর আবারও ময়দানে ফিরছে ফুটবল।

CALCUTTA FOOTBALL LEAGUE
ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে কলকাতা প্রিমিয়র ডিভিশন লিগের সুপার সিক্স ৷ প্রথম দিনেই নামছে ইস্টবেঙ্গল। গত 5 সেপ্টেম্বর কলকাতা লিগের গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচ শেষ হয়েছে ৷ তার আগে প্রথম 6টি দল কারা হতে চলেছে তা ঠিক হয়ে গিয়েছিল ৷ ফলে সদস্য ও সমর্থকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন কবে থেকে শুরু হবে সুপার সিক্সের খেলা। এবার সেই সূচিও প্রকাশ করল আইএফএ।

একইসঙ্গে কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল কলকাতা ময়দানে ফিরছে Calcutta Football League-এর খেলা । যেখানে সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচেই বৃহস্পতিবার ইউনাইটেড কলকাতা এসসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নামছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। এই মরশুমে প্রথমবারের জন্য নিজেদের ঘরের মাঠে খেলতে নামবে বিনো জর্জের দল। মাঠ পরিচর্যার কারণে, কলকাতা লিগের গ্রুপ পর্যায়ের সব ম্যাচ আয়োজন হয়েছিল জেলার মাঠগুলিতে। তবে দীর্ঘদিন বাদে আবারও ময়দানে ফিরছে ফুটবল।

কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের সূচি (ইটিভি ভারত)

ইস্টবেঙ্গল যে নিজেদের মাঠে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের খেলাগুলি খেলবে তা শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার আগেই জানিয়েছিলেন। আগামী 14 তারিখ ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিরুদ্ধে কিশোর ভারতীতে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। 22 তারিখ ঘরের মাঠে সুপার সিক্সের শেষ ম্যাচে ইউনাইটেড এসসি-র মুখোমুখি হবে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তন্ময় দাসরা।

কলকাতা লিগের খেলা নিজেদের মাঠে হওয়ার পর ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দলের অনুশীলন কি ক্লাব মাঠে হবে ? দেবব্রত সরকার অবশ্য আগেই জানিয়েছিলেন, সেই বিষয়টি কোচ অস্কার ব্রুজোঁর উপর নির্ভর করছে ৷ কোচই বলেছিলেন মাঠকে উপযুক্ত করে তুলতে ৷ তাঁর কথামতোই সবকিছু করা হয়েছে বলে জানান দেবব্রত সরকার ৷

চলতি মরশুমে প্রাথমিক পর্বের কোনও পয়েন্ট সুপার সিক্সে সংযোজিত হবে না। অর্থাৎ 'শূন্য' পয়েন্ট থেকেই শুরু করবে প্রতিটা দল। অন্যদিকে, মোহনবাগান বনাম মেসারার্স ম্যাচ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। যেই ম্যাচে মেসারার্স দল মাঠে নামলেও, দল নামায়নি মোহনবাগান। সেই কারণে 2 পয়েন্ট কাটা হয়েছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের। একইভাবে ডায়মন্ড হারবার এফসি বনাম সার্দান সমিতির ম্যাচেও দল নাময়নি সার্দান। ফলে 2 পয়েন্ট কাটা হয়েছে সার্দানেরও ৷ এমনিতেই সুপার সিক্সে ওঠার জন্য মাত্র 1 পয়েন্ট দরকার ছিল ডায়মন্ড হারবারের। এর মধ্যে সাদার্ন সমিতি দল না নামানোয় আর কোনও পয়েন্টের দরকার নেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাবের।

আইএফএ'র সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, দুটো দলই না-খেলার কথা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল। ফলে তাদের বিরুদ্ধে নিয়ম অনুসারে 2 পয়েন্ট কাটা হয়েছে। কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

নিজেদের মাঠেই লিগে সুপার সিক্সের ম্য়াচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল, জানালেন শীর্ষকর্তা

