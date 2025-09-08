কাফা নেশনসে আজ ব্রোঞ্জের খোঁজে খালিদের দল, কীভাবে দেখবেন ভারত-ওমান ম্য়াচ ?

কাফা নেশনসে আজ ব্রোঞ্জের খোঁজে খালিদের দল, কীভাবে দেখবেন ভারত-ওমান ম্য়াচ ?
ওমানের বিরুদ্ধে জয় এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের আগে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে খালিদের ভারতকে ৷
Published : September 8, 2025 at 12:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 সেপ্টেম্বর: তাজিকিস্তানকে হারিয়ে শুরু করা ভারতীয় দলের কাফা নেশনস কাপের পরবর্তী দু'টি ম্য়াচে জয় অধরা ৷ শক্তিশালী ইরানের বিরুদ্ধে হারের পর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ড্র করেছে 'ব্লু টাইগার্স' ৷ ব়্য়াংকিংয়ে পিছিয়ে থাকা আফগানদের বিরুদ্ধে জয় না-এলেও এক পয়েন্ট তৃতীয় স্থানাধিকারী ম্য়াচের যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করেছে খালিদ জামিলের দলকে ৷ সেই ম্য়াচ জিতে ব্রোঞ্জের লক্ষ্যে আজ ওমানের বিরুদ্ধে নামছে ভারত ৷
বিশ্ব ব়্যাংকিংয়ে ভারতের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে ওমান ৷ 79 নম্বরে থাকা মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির গ্রুপ পর্বের রেকর্ড চমকপ্রদ ৷ আগামী বছর বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করা উজবেকিস্তানকে তাঁরা আটকে দিয়েছে সেখানে ৷ এছাড়া বাকি দু'টি ম্য়াচে তুর্কমেনিস্তান ও কিরঘিস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জপদকের ম্য়াচের যোগ্যতা অর্জন করেছে তাঁরা ৷ উজবেকিস্তানের সঙ্গে একই পয়েন্টে শেষ করলেও গোলপার্থক্যে পিছিয়ে পড়ায় ফাইনালে যাওয়া হয়নি তাঁদের ৷ ফলত ভারতের সামনে ব্রোঞ্জজয়ের রাস্তাটা খুব একটা সহজ নয় ৷
স্বাভাবিকভাবেই ইরান এবং আফগানিস্তান ম্য়াচের ভুল শুধরে ওমানের বিরুদ্ধে শক্তিশালী পারফরম্য়ান্স উপহার দিতে মরিয়া 'ব্লু টাইগার্স' ৷ কোচ হিসেবে খালিদ জমানার শুরুতে কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জ জয় নেহাত মন্দ হবে না ভারতীয় দলের জন্য ৷ কারণ আগামী মাসে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে জোড়া ম্য়াচে নামার আগে এই জয় আত্মবিশ্বাসী করবে দলকে ৷
The battle for bronze in the #CAFANationsCup2025! ⚔️🥉— Indian Football Team (@IndianFootball) September 8, 2025
🇮🇳🆚🇴🇲
🕠 17:30 IST
🏟️ Hisor Central Stadium, Hisor
📺 @FanCode #INDOMA #BlueTigers #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/dDOPmmjrJN
তবে ওমান ম্য়াচে ভারতীয় রক্ষণে সন্দেশ ঝিঙ্গানের অনুপস্থিতি একটা বড় বিষয় ৷ ইরান ম্য়াচে চোয়ালে চোট পেয়ে কাফা নেশনস কাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক ৷ পরিবর্তে আনোয়ার আলির সঙ্গে রাহুল ভেকের জুটি কম শক্তিশালী আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ক্লিনশিট রাখলেও শক্তিশালী ওমানের বিরুদ্ধে চিন্তা রয়েই যাচ্ছে ৷ তার চেয়েও খালিদের বড় চিন্তা দলে গোল করার লোকের অভাব ৷ প্রথম ম্য়াচে তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া গোলের পর আর গোলের মুখ খুলতে ব্যর্থ ভারতীয় দল ৷ প্রথম ম্য়াচে জোড়া গোল আবার এসেছিল দুই ডিফেন্ডারের থেকে ৷ সবমিলিয়ে ঝিঙ্গানের অনুপস্থিতিতে গোল করা ফুটবলারের অভাব নিয়েই কাফা নেশনসে তৃতীয়স্থানের লক্ষ্যে নামছে ভারত ৷
- কোথায়-কখন শুরু ম্য়াচ: ওমানের বিরুদ্ধে কাফা নেশনস কাপে ভারতের তৃতীয়স্থান নির্ণায়ক ম্য়াচটি হবে তাজিকিস্তানের হিসরে ৷ সেখানে সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে ম্য়াচ শুরু ভারতীয় সময় বিকেল 5টা 30 মিনিটে ৷
- লাইভ স্ট্রিমিং কীভাবে দেখা যাবে: কাফা নেশনস কাপে ভারতের সকল ম্য়াচের লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে 'ফ্য়ান কোড' অ্য়াপে ৷ আনোয়ার-ছাংতেদের তৃতীয়স্থান নির্ণায়ক ম্য়াচও সেখানেই লাইভ স্ট্রিমিং হবে ৷