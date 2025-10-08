ETV Bharat / sports

প্রেসিডেন্টের ধরাচূড়া ছেড়ে বাংলার রঞ্জি প্রস্তুতিতে 'কোচ' সৌরভ

পেপটকের পাশাপাশি হাত ধরে অভিষেকদের ভুলচুক শুধরে দিলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷

FILE PIC
ফাইল ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 8 অক্টোবর: হাতে সময় আর সপ্তাহখানেক ৷ 15 অক্টোবর ঘরের মাঠে উত্তরাখণ্ড ম্যাচ দিয়ে এবারের রঞ্জি ট্রফি অভিযান শুরু করছে বাংলা ৷ তার আগে মঙ্গলবার বাংলা দলের অনুশীলনে আচমকা হাজির সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷

দ্বিতীয়বার সিএবি প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসে ফের বাংলার রঞ্জি জয়ের স্বপ্ন উসকে দিয়েছেন মহারাজ ৷ সাম্প্রতিক অতীতে বারদু'য়েক খেতাবের খুব কাছ থেকে ফিরে আসতে হয়েছে অনুষ্টুপ মজুমদার, সুদীপ চট্টোপাধ্য়ায়, সুদীপ ঘরামিদের ৷ কোচ হিসেবে অভিজ্ঞ অরুণলাল কিংবা লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে দায়িত্ব দিয়েও অভীষ্ট পূরণ হয়নি ৷ ঘরে এবং বাইরে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেও ট্রফি অধরা রয়ে গিয়েছে বাংলার ৷ এবার সেই অধরা স্বপ্নপূরণের চেষ্টায় আসরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় স্বয়ং ৷ সিএবি প্রেসিডেন্টের ধরাচূড়া ছেড়ে মঙ্গলবার বাংলার অনুশীলনে মহারাজ ধরা দিলেন কোচ হিসেবে ৷ শুধু পেপটক দিয়ে মোটিভেট করাই নয়, হাতে-কলমে ধরিয়ে দিলেন বাংলা ক্রিকেটারদের ভুলচুক ৷

সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস মাঠে চলছে বাংলা দলের রঞ্জি অনুশীলন। গত দু'বছর বাংলা দলের রঞ্জি অভিযানে কাঁটা ছড়িয়েছিল বৃষ্টি ৷ জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হয়েছে ৷ পরবর্তীতে ভালো পারফরম্য়ান্স করেও সেই ঘাটতি পূরণ করা যায়নি ৷ এবার তাই অনেক বেশি সাবধানী বাংলা দল ৷ যা আলাদা মাত্রা যোগ করল মাঠে নেমে সিএবি প্রেসিডেন্ট ক্রিকেটারেদের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ায় ৷ প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ও বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট বাংলা ক্রিকেটারদের মাঠে সেরাটা দেওয়ার পরামর্শ দেন এদিন ৷ আলাদা করে ব্যাটসম্যান ও বোলারদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ টেকনিক্যাল বিষয়-আশয় নিয়েও আলোচনা হয় ৷

SOURAV ATTENDS BENGAL PRACTICE
অভিষেক পোড়েলকে প্রয়োজনীয় টিপস সৌরভের (ETV Bharat)

এদিন বাংলা অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন সিএবি'র যুগ্মসচিব বাবলু কোলে এবং মদন মোহন ঘোষ, দলের হেড কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বোলিং কোচ শিবশঙ্কর পল, ফিল্ডিং কোচ চরণজিৎ সিং মাথারু, অ্যাপেক্স কাউন্সিল সদস্য সুরজিৎ লাহিড়ি এবং দলের সাপোর্ট-স্টাফেরা ৷ মরশুমে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বাংলার প্র্যাকটিসে উপস্থিত হয়ে ক্রিকেটারদের উদ্বুদ্ধ করলেন সৌরভ ৷ কোচ লক্ষীরতন এব্যাপারে বলছেন, "দাদির উপস্থিতি সবসময় অনুপ্রাণিত করে ৷ কোথায় ভুল হচ্ছে তা নিয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ৷ প্রতিটি ম্যাচ ধরে এগোনোর চেষ্টা করতে বলেছেন ৷ আশা করি অধরা স্বপ্নপূরণ করতে পারব ৷ ছেলেরাও অনুপ্রাণিত ৷ মুকেশ কুমারকে পাওয়া যাবে কি না, বিষয়টি সিএবি দেখছে ৷ শামিকে পাওয়ার বিষয়টিও দেখা হচ্ছে ৷ সবাই ভালো কিছু করতে তৈরি ৷"

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

SOURAV ATTENDS BENGAL PRACTICERANJI TROPHY 2025 26সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়BEN VS UTSOURAV GANGULY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.