কলকাতা, 15 অগস্ট: অ্যাপেক্স কমিটি শেষ পর্যন্ত সাসপেন্ড করল সিএবি'র যুগ্ম-সচিব দেবব্রত দাসকে ৷ যতদিন তদন্ত চলবে ততদিন রাজ্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থায় প্রবেশ করতে পারবেন না তিনি ৷ সিএবি'র ইতিহাসে এই প্রথম কুর্সিতে থাকা কোনও সচিবকে এভাবে নিলম্বিত করা হল ৷ নিলম্বিত হওয়ার নোটিশ পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর ঘর থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, ঠাকুরের মূর্তি ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে যান দেবব্রত দাস ৷
আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত সিএবি'র যুগ্ম-সচিব ৷ অর্থের বিনিময়ে সিএবি'র বিভিন্ন টুর্নামেন্ট, বাংলা দলে খেলানোর মিথ্যা প্রতিশ্রুতির অভিযোগ উঠেছে দেবব্রত দাসের বিরুদ্ধে ৷ যুগ্ম-সচিবের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর্থিক লেনদেনের ইতিহাসে সিএবি'র ইতিহাসে নেই ৷ একটি বেসরকারি স্পোর্টস গ্রুপের অভিযোগের ভিত্তিতে চিঠি জমা পড়েছিল সিএবি প্রেসিডেন্টের স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্য়ায়ের কাছে ৷ পাশাপাশি টাউন ক্লাব বনাম মহামেডান স্পোর্টিংয়ের মধ্যে লিগ ম্যাচে গড়াপেটার অভিযোগ রয়েছে দেবব্রত দাসের বিরুদ্ধে ৷
একাধিক অভিযোগে বিদ্ধ সিএবি'র যুগ্ম-সচিবের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই যায় অ্যাপেক্স কমিটির কাছে ৷ সবকিছু খতিয়ে দেখে দেবব্রত দাসকে নিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এবার বিষয়টি অম্বুডসম্যানের কাছে পাঠিয়ে আগামী ছ'মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার আর্জি জানানো হয়েছে ৷ যতদিন এই তদন্ত প্রক্রিয়া চলবে ততদিন সিএবি'র দরজা দেবব্রত দাসের জন্য বন্ধ ৷ আর্থিক কেলেঙ্কারির দায় নিয়ে কোনও পদাধিকারীর সরে যাওয়ার ঘটনা সিএবি'তে নেই ৷ নিলম্বিত দেবব্রত দাস বলছেন, "আমি রাজনীতির শিকার হলাম ৷"
অন্যদিকে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা সিএবি'র গত একবছরে আয় 65 কোটি টাকা ৷ যা বিগত বছরের তুলনায় চোদ্দ কোটি টাকা বেশি বলে জানিয়েছেন সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল বার্ষিক সাধারণ সভা 20 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ৷ তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দু'দিন পিছিয়ে 22 সেপ্টেম্বর সিএবি'র বার্ষিক সভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ ওইদিন যদি নতুন কমিটি গঠনে নির্বাচন হয়, তাহলে লোধা কমিটির আইন মেনেই তা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ আকাশদীপ এবং অভিমন্যু ঈশ্বরণকে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে সিএবি'র তরফে ৷