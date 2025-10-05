মাছি তাড়াতে দাগা হল 'কামান', বিশ্বকাপে সাময়িক বন্ধ ভারত-পাক ম্যাচ

মাছি তাড়াতে দাগা হল 'কামান', বিশ্বকাপে সাময়িক বন্ধ ভারত-পাক ম্যাচ
মাছির উপদ্রবে ভারতীয় ব্য়াটিংয়ের সময় প্রায় মিনিট পনেরো বন্ধ রইল ম্য়াচ ৷ বিশ্বকাপের মঞ্চে এহেন ঘটনা বিরল ৷
Published : October 5, 2025 at 8:56 PM IST
কলম্বো, 5 অক্টোবর: বিশ্বকাপের মতো আসরে ভারত-পাকিস্তান ম্য়াচ এমনিতেই ঘটনাবহুল ৷ রবিবাসরীয় মহিলা বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাক বাইশ গজের লড়াইয়ে বাড়তি মাত্রা যোগ করল মাছির দল ৷ উপদ্রব এমনই যে ভারতীয় ব্য়াটিংয়ের মাঝে প্রায় 15 মিনিট মতো বন্ধ রইল ম্য়াচ ৷ মাঠকর্মীদের তৎপরতায় প্রয়োজনীয় বাগ স্প্রে ছড়িয়ে শেষমেশ আয়ত্তে আনা হল সবকিছু ৷ কিন্তু এহেন ছবি বিশ্বকাপের মঞ্চে বিরল ৷
দিনদু'য়েক আগে ভারতীয় দলের অনুশীলনের মাঝে ঢুকে পড়েছিল সাপ ৷ যাতে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল শিবিরে ৷ এদিন কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে ভারতীয় ব্য়াটিংয়ের প্রথম থেকেই শুরু হয় মাছির উপদ্রব ৷ সমস্য়ায় পড়তে দেখা যায় প্রতীকা রাওয়াল, হার্লিন দেওলদের ৷ তবে ভারতীয় ক্রিকেটাররাই কেবল নয়, সমস্যায় পড়ছিলেন পাক ফিল্ডাররাও ৷ অন-ফিল্ড আম্পায়ারদের ডেকে সমস্য়ার কথা জানান তাঁরা ৷ অনুমতি নিয়ে প্রাথমিকভাবে পাক ক্রিকেটাররা জার্সি, টুপিতে স্প্রেও ব্যবহার করেন ৷ কিন্তু লাভের লাভ কিছু হয়নি ৷
সঠিক কারণ জানা না-গেলেও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত দ্বীপরাষ্ট্রে সম্প্রতি ব্য়াপক বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ সেই কারণে এই মাছির উপদ্রব বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সে যাইহোক, সময়ের সঙ্গে উপদ্রবের মাত্রা এত বেড়ে যায় যে ভারতীয় ব্য়াটিংয়ের 34 ওভার শেষে মুখোশ পরে মাছি তাড়াতে মাঠে নামেন কর্মীরা ৷ মাঠ ছাড়তে হয় ক্রিকেটারদের ৷ মাছি তাড়াতে প্রয়োজনীয় বাগ স্প্রে ব্যবহার করেন মাঠকর্মীরা ৷ ধোঁয়ায় মুড়ে ফেলা হয় স্টেডিয়াম ৷ প্রায় 15 মিনিট অপেক্ষার পর মাঠে ফেরত আসেন ক্রিকেটাররা ৷
🚨 Madhumakhiya on the Ground🚨— Asia Voice 🎤 (@Asianewss) October 5, 2025
There'll be a break in play - the players are coming out of the ground to allow the staff to spray the ground with a bug spray.#IndiaVsPakistan #INDWvsPAKW pic.twitter.com/PqOP7gLJ9K
ম্য়াচ সাময়িক বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে ক্রিজে ছিলেন দীপ্তি শর্মা এবং জেমিমা রড্রিগেজ ৷ ভারতের রান তখন চার উইকেটে 154 ৷ আয়োজকদের তৎপরতায় শেষমেশ মাছি তাড়ানো সম্ভব হয় মাঠ থেকে ৷ তবে খেলা পুনরায় চালুর পর প্রথম ওভারেই জেমিমা রড্রিগেজের উইকেট হারায় ভারত ৷ 32 রানে ফেরেন তারকা ব্যাটার ৷ ভারতের কোনও ব্য়াটারের ইনিংসই এদিন লম্বা হতে দেননি পাক বোলাররা ৷ ভারতের হয়ে এদিন সর্বাধিক 46 রান আসে হার্লিন দেওলের ব্য়াটে ৷
শেষদিকে উইকেটরক্ষক রিচা ঘোষের 20 বলে ঝোড়ো 35* রানে সব উইকেট হারিয়ে 50 ওভারে 247 রান তোলে ভারত ৷ বঙ্গতনয়া মারেন তিনটি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ 10 ওভারে 38 রান দিয়ে দুই উইকেট নেন পাক অধিনায়িকা ফতিমা সানা ৷ চার উইকেট নেন ডায়না বেইগ ৷ তবে 69 রান খরচ করেন তিনি ৷ স্পিনার সাদিয়া ইকবাল 47 রানে নেন দুই উইকেট ৷