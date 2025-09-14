প্রশাসক হিসেবে দ্বিতীয় ইনিংসে আরও সফল হবে সৌরভ, প্রশংসায় বিশ্বরূপ

প্রশাসক হিসেবে দ্বিতীয় ইনিংসে আরও সফল হবে সৌরভ, প্রশংসায় বিশ্বরূপ
সৌরভ চাইলে পুনরায় ক্রিকেট প্রশাসনে ফিরতে পারেন, ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন সিএবি'র প্রাক্তন যুগ্মসচিব ৷
Published : September 14, 2025 at 4:44 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: বঙ্গ ক্রিকেটের মসনদে বসার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি বর্তমানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ এমনটাই মত সিএবি'র প্রাক্তন যুগ্মসচিব বিশ্বরূপ দে'র ৷ রবিবাসরীয় দুপুরে সিএবি'তে আগামী তিন বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়নপত্র পেশ করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ একইসঙ্গে তাঁর প্যানেলের বাকি সদস্যরাও মনোনয়ন জমা দিলেন ৷ ছ'বছর বাদে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় সিএবি'র মসনদে বসছেন সৌরভ ৷
সিএবি প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথমবারের সাফল্য প্রশাসক সৌরভের জাত চিনিয়েছিল ৷ সেটাই ছিল তাঁর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ ৷ ভারতীয় বোর্ডের শীর্ষপদে বসে মহারাজ প্রমাণ করেছিলেন ক্রীড়াবিদরাও সুপ্রশাসক হওয়ার ক্ষমতা রাখেন ৷ মাঝে কুলিং অফ পিরিয়ড ৷ তা পেরিয়ে ফের ক্রিকেট প্রশাসনে প্রত্যাবর্তন ৷ এবারেও ফের যাত্রা শুরু সেই বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা থেকেই ৷ স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশার চাপ বেশি থাকবে ৷
বিশ্বরূপ দে বলছেন, "সৌরভ এখন অনেক পরিণত ৷ প্রত্যাশা তাঁকে ঘিরে থাকবেই ৷ প্রথমবার সিএবি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে বোর্ড প্রেসিডেন্ট হয়েছে ৷ মাঝের সময়ে প্রশাসক হিসেবে বিরতিতে ছিল ৷ তখন কিন্তু সৌরভ নিজেকে তৈরি করেছে, পরিণত করেছে ৷ আমি বিশ্বাস করি প্রশাসক হিসেবে সৌরভের দ্বিতীয় ইনিংস অনেক বেশি সদর্থক হবে ৷ 22 সেপ্টেম্বর থেকে কাজ শুরু করবে ৷ সৌরভ দ্বিতীয় ইনিংসে অনেক বেশি দক্ষ হিসেবে নিজেকে মেলে ধরবে বলে বিশ্বাস করি ৷ এতে বাংলার ক্রিকেটেরই ভালো হবে ৷ কোনও সন্দেহ নেই ওই যোগ্যতম ৷"
গত দেড়বছর ধরে সিএবি নির্বাচনকে মাথায় রেখে দৌড় শুরু করেছিলেন সৌরভ ৷ বঙ্গ ক্রিকেটের তৃণমূল স্তরে পৌঁছে ক্রিকেটীয় ব্যবস্থার আসল রূপটা দেখতে চেয়েছিলেন সৌরভ ৷ বিশ্বরূপ দে বলছেন, "ভূমিপুত্র তুলে আনার উপর জোর দেওয়া সৌরভের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত ৷ বিদায়ী প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্য়ায়ও এই ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন ৷ এবার সেটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য হবে ৷"
ময়দান এতদিন সৌরভ বনাম বিশ্বরূপ সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথা শুনেছে ৷ এবার যুযুধান দু'পক্ষ একজোট ৷ সম্পর্কের উন্নতির কথা স্বীকার করছেন বিশ্বরূপ ৷ প্রাক্তন সিএবি সচিব বলছেন, "আমাদের কিছু মতপার্থক্য হয়েছিল ৷ তবে তা ক্রিকেটীয় কারণে ৷ ক্রিকেটের উন্নতির কথা মাথায় রেখেই একজোট হয়েছি ৷ এই মুহূর্তে সৌরভই বঙ্গ ক্রিকেটের মসনদে বসার যোগ্যতম ব্যক্তি ৷"
বিশ্বরূপ দে সিএবি প্রশাসনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ৷ জগমোহন ডালমিয়া থেকে স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্য়ায়কে সভাপতি হিসেবে দেখেছেন ৷ সকলের মধ্যে কে সেরা ? উত্তরে বিশ্বরূপ বলেন, "জগমোহন ডালমিয়া কিংবদন্তি ৷ ক্রিকেট আধুনিক হয়েছে তাঁর হাত ধরেই ৷ সৌরভ সবে শুরু করেছে ৷ দীর্ঘ পথ সামনে ৷ তাই নম্বর দেওয়ার অনেক সময় আছে ৷" এখানেই শেষ নয় ৷ সিএবি প্রশাসনে বিশ্বরূপ দে'কে পুনরায় কি দেখা যাবে ? উত্তরে প্রাক্তন যুগ্মসচিব জানান, প্রেসিডেন্ট চাইলে দেখা যেতেই পারে ৷