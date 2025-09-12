কাফা নেশনসে ব্রোঞ্জ এলেও খালিদ ধারাবাহিক নন, উদ্বিগ্ন বাইচুং
ফেডারেশনকে তিনবছর আগেই 'হুমকি' চিঠি পাঠানো উচিত ছিল ফিফা'র ৷ মত প্রাক্তন অধিনায়কের ৷
Published : September 12, 2025 at 2:12 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: সংবিধান সংস্কারে বিলম্ব হওয়ায় সম্প্রতি এশিয়ান ফুটবল কাউন্সিলের সঙ্গে একজোটে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে কড়া চিঠি দিয়েছে ফিফা ৷ সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি এআইএফএফ'কে পুনরায় ব্যান করার হুমকিও দিয়েছে ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনে তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপ নিয়েও হুঁশিয়ারি রয়েছে ফিফা'র চিঠিতে ৷ সাম্প্রতিক অতীতে দেশীয় ফুটবলের অচলাবস্থা নিয়ে সরব হওয়া বাইচুং ভুটিয়া অবশ্য বলছেন এই চিঠি তিনবছর আগেই পাঠানো উচিত ছিল ফিফার ৷ একইসঙ্গে ফেডারেশনের নির্বাচনে লড়াই না-করার বার্তাও দিয়ে রাখলেন 'পাহাড়ী বিছে' ৷
বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি'র এই বিলম্বিত বোধোদয়ে খানিকটা হতাশ প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷ টাটা স্টিল 25-কে কলকাতা'র তরফে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসে বৃহস্পতিবার বাইচুং বলেন, "আমি ফিফার কর্মকাণ্ডে খানিকটা হতাশ ৷ কারণ এই চিঠিটা বছরতিনেক আগে পাঠানো দরকার ছিল ৷ তিনবছর আগে থেকেই নতুন সংবিধান কার্যকর ছিল না ৷ আমি আগেই বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি ৷ আমি যে সকল অভিযোগ করেছিলাম, ফিফার চিঠিতে সেগুলোরই উল্লেখ রয়েছে ৷ ফিফা সময়মতো চিঠি পাঠালে ভারতীয় ফুটবলে এতটা বিপর্যয় নেমে আসত না ৷ তবে আশা রাখছি যে, শীর্ষ আদালতের রায়ের পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে ৷"
নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে দেশের জার্সিতে তৃতীয় সর্বাধিক গোলস্কোরার বলেন, "আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব না ৷ তবে আশা করছি যোগ্য কারও হাতে দায়িত্ব যাবে এবং তিনি ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন ৷ কারণ আমাদের ফের শূন্য থেকে শুরু করতে হবে ৷" ভারতীয় ফুটবলের হাল-হকিকত নিয়ে কেউ হলফ করে কিছু বলতে পারছে না ৷ আইএসএল শুরুর দিনক্ষণ নিয়েও ধোঁয়াশা ৷ বাইচুং'য়ের কটাক্ষ, "আইএসএল ছাড়ুন, আই লিগের অবস্থা দেখুন ৷ চ্যাম্পিয়নরা ট্রফি পাচ্ছে না ৷ কাদের অবনমন হবে তাও পরিষ্কার নয় ৷"
দিনকয়েক আগে কাফা নেশনস কাপে ভারতের ব্রোঞ্জ জয়ে খুশি হলেও খালিদ জামিলের দরাজ প্রশংসায় এখনই নারাজ 'পাহাড়ী বিছে' ৷ প্রাক্তন জাতীয় অধিনায়কের কথায়, "কাফায় ব্রোঞ্জ জয় নিঃসন্দেহে ভালো ফলাফল ৷ তবে আইএসএল থেকেই খালিদের দলের সমস্য়া হল ধারাবাহিকতা ধরে রাখা ৷ কাফাতেও একই জিনিস দেখলাম ৷ তাই খালিদকে সবার আগে ফলাফল এবং পারফরম্যান্সের নিরিখে ধারাবাহিক হতে হবে ৷ তবে কাফায় ব্রোঞ্জ ভালো ফলাফল ভারতের জন্য ৷" জাতীয় দলে গোল করা স্ট্রাইকারের অভাব প্রসঙ্গে বাইচুং জানালেন, নওশাদ মুসার অধীনে সম্প্রতি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে দুরন্ত খেলা যুব দল থেকে ফুটবলার জাতীয় দলে নিয়ে আসা হোক ৷
কলকাতায় এসে অশান্ত নেপাল নিয়েও মুখ খুললেন ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি ৷ বাইচুং'য়ের কথায়, "এটা দুর্ভাগ্যজনক ৷ এর আগে বাংলাদেশেও এমন ঘটনা ঘটতে দেখেছি ৷ শিলিগুড়ি এবং সিকিম দু'টো জায়গা নেপালের খুব কাছে ৷ কাজেই এই ধরনের ঘটনা বাংলা এবং ভারতে প্রভাব ফেলে ৷" আন্দোলনের ধরনকে সমর্থন না-করলেও জেন-জি'র পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সংযোজন, "জেন-জি দেখিয়ে দিয়েছে যুবশক্তির পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে ৷ নেপালে পরিবর্তন এসেছে ৷ আশা করি নেপালে ভালো কিছু হবে ৷"