মুনির ব্যাটে স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন, বিশ্বরেকর্ড গড়ে পাকিস্তানকে হারাল অজিরা

মুনির ব্যাটে স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন, বিশ্বরেকর্ড গড়ে পাকিস্তানকে হারাল অজিরা
ব্য়াটিং বিপর্যয় সামলে নবম উইকেটে 106 রানের জুটি বাঁধলেন বেথ মুনি ও আলানা কিং ৷ যা মহিলা ক্রিকেটে নজির ৷
কলম্বো, 9 অক্টোবর: কেন তাঁরা সাত বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, বুঝিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া ৷ 76 রানে সাত উইকেট হারিয়েও বিশ্বকাপের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় জয় তুলে নিল অজিরা ৷ নবম উইকেট জুটিতে বিশ্বরেকর্ড গড়ে পাকিস্তানকে 107 রানে হারাল তাঁরা ৷ সেইসঙ্গে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে পৌঁছে গেল আলিসা হিলি অ্যান্ড কোম্পানি ৷ অস্ট্রেলিয়ার জয়ের নেপথ্যে বেথ মুনির পঞ্চম ওডিআই সেঞ্চুরি এবং আলানা কিং'য়ের অপরাজিত হাফসেঞ্চুরি ৷
বাংলাদেশ এবং ভারতের কাছে হেরে কলম্বোয় বুধবার অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান ৷ অন্যদিকে প্রথম ম্য়াচে নিউজিল্যান্ডকে হারালেও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ম্যাচ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয় ৷ এদিন টস হেরে প্রথম ব্য়াট করতে নেমে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় সাত বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ ফতিমা সানা, নাশরা সান্ধু, সাদিয়া ইকবালদের দাপটে নিয়মিত উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ক্যাঙারু ব্রিগেড ৷ 76 রানে সাত উইকেট হারিয়ে একসময় একশো পেরনো মুশকিল মনে হচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ার জন্য ৷
কিন্তু হাল ধরেন বেথ মুনি ৷ অষ্টম উইকেটে প্রথমে কিম গার্থের সঙ্গে জুটিতে 39 রান তোলেন বাঁ-হাতি ব্য়াটার ৷ এরপর নবম উইকেটে আলানা কিং'য়ের সঙ্গে জুটিতে বিশ্বরেকর্ড গড়েন তিনি ৷ মুনি এবং কিং'য়ের নবম উইকেট জুটিতে ওঠে 106 রান ৷ যা মহিলা ওয়ান-ডে ক্রিকেটে নবম উইকেট জুটিতে সর্বাধিক রানের জুটি ৷ বিশ্বরেকর্ড গড়ার পথে বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম সেঞ্চুরিও পূর্ণ করে ফেলেন মুনি ৷ 110 বলে ওয়ান-ডে ক্রিকেটের অন্যতম সেরা শতরান উপহার দেন বছর একত্রিশের ক্রিকেটার ৷
যোগ্য সঙ্গ দেন আলানা কিং ৷ তিনটি চার, তিনটি ছক্কায় 49 বলে অপরাজিত 51 রানের ইনিংস খেলেন অস্ট্রেলিয়ার দশ নম্বর ব্যাটার ৷ ইনিংসের শেষ বলে 109 রানে আউট হন মুনি ৷ তাঁর অ্যাঙ্কর ইনিংস সাজানো ছিল 11টি বাউন্ডারিতে ৷ বিপর্যয় সামলে মুনি ও কিং'য়ের ব্য়াটে নয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে চ্যালেঞ্জিং 221 রান তোলে অজিরা ৷ 37 রানে তিন উইকেট নেন পাক বাঁ-হাতি স্পিনার নাশরা সান্ধু ৷
রান তাড়া করতে নেমে কিম গার্থ, মেগান স্কাটদের সামনে পাল্টা ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়ে পাকিস্তান ৷ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বেথ মুনি, আলানা কিং ঢাল হয়ে দাঁড়ালেও পরিত্রাণের পথ পায়নি পাকিস্তান ৷ নিয়মিত উইকেট হারিয়ে 36.3 ওভারে 114 রানে গুটিয়ে যায় তাঁদের ইনিংস ৷ 14 রানে তিন উইকেট নেন গার্থ ৷ দু'টি করে উইকেট যায় স্কাট ও সাদারল্যান্ডের ঝুলিতে ৷ টানা তিন ম্য়াচ হেরে পয়েন্ট তালিকার একেবারে শেষে পাকিস্তান ৷ তিন ম্য়াচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া ৷