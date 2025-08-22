হায়দরাবাদ, 22 অগস্ট: আইপিএল জয়ের সেলিব্রেশনে দুর্ঘটনার জেরে চিন্নাস্বামীতে যে মহিলা বিশ্বকাপের ম্যাচ হচ্ছে না, সেটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল দিনকয়েক আগেই ৷ কর্ণাটক সরকার চিন্নাস্বামীতে বিশ্বকাপের ম্য়াচ আয়োজনের অনুমতি না-দেওয়ায় নয়া ভেন্যু হিসেবে নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামকে বেছে নিল আইসিসি ৷ শুক্রবার বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে চলে এলে ঘোষণাও ৷
অর্থাৎ, বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের পরিবর্তে একটি সেমিফাইনাল-সহ পাঁচটি ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হবে নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে (ফাইনাল ধরলে) ৷ সংস্থার চেয়ারম্যান জয় শাহের পরামর্শ মেনেই চিন্নাস্বামীর পরিবর্তে ডিওয়াই পাতিলকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে আইসিসি'র তরফে ৷ প্রাথমিকভাবে চিন্নাস্বামীর পরিবর্ত হিসেবে সামনে এসেছিল তিরুঅনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামের নাম ৷ কিন্তু শুক্রে নিরসণ হল জল্পনার ৷
নভি মুম্বই ছাড়া বিশ্বকাপের বাকি পাঁচ ভেন্যু হল- গুয়াহাটি, ইন্দোর, বিশাখাপত্তনম এবং কলম্বো ৷ 30 সেপ্টেম্বর উদ্বোধনী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হরমনপ্রীত কৌরের ভারত ৷ সেই ম্যাচ প্রাথমিকভাবে বেঙ্গালুরুতে হওয়ার কথা থাকলেও পরিবর্তিত সূচি মেনে তা হবে গুয়াহাটিতে ৷ আর উদ্বোধনী ম্যাচ গুয়াহাটিতে সরে যাওয়ায় পুরনো ফিক্সচারে সামান্য কিছু রদবদল করা হয়েছে ৷ 11 অক্টোবর শ্রীলঙ্কা বনাম ইংল্য়ান্ড ম্য়াচটি গুয়াহাটিতে হওয়ার কথা থাকলেও তা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলম্বোর ৷ আবার 20 অক্টোবর শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশ ম্য়াচটি কলম্বো থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নভি মুম্বইয়ে ৷
নয়া ভেন্যুতে হবে পাঁচটি ম্য়াচ: একটি সেমিফাইনাল-সহ মহিলা বিশ্বকাপের পাঁচটি ম্য়াচ হবে নভি মুম্বইয়ে ৷ পাকিস্তান পৌছলে সেক্ষেত্রে মেগা ফাইনাল আয়োজিত হবে কলম্বোয় ৷ তবে পাকিস্তান না-পৌঁছলে ডিওয়াই পাতিলেই হবে খেতাব নির্ণায়ক ম্য়াচ ৷ তার আগে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ও রাউন্ড-রবিন পর্বের তিনটি ম্য়াচ আয়োজন করবে নভি মুম্বই ৷ যার মধ্যে রয়েছে 23 অক্টোবর ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ও 26 অক্টোবর ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্য়াচ ৷ এছাড়া 20 অক্টোবর শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশ ম্য়াচ আয়োজিত হবে নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ৷
আইসিসি চেয়ারম্য়ান জয় শাহ এক বিবৃতিতে বলেন, "সাম্প্রতিক সময়ে নভি মুম্বই মহিলা ক্রিকেটের ঘরবাড়ি হয়ে গিয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হোক কিংবা উইমেন্স প্রিমিয়র লিগ এই ভেন্যুতে অনুরাগীদের দারুণ সাড়াও মিলেছে ৷ আমি নিশ্চিত একই পরিমণ্ডলে একই এনার্জি নিয়ে অনুরাগীরা মহিলা বিশ্বকাপের ম্য়াচেও অংশ নেবেন ৷ কারণ, 12 বছর পর ভারতে বিশ্বকাপ ফিরছে ৷"
- একনজরে বিশ্বকাপে ভারতের সূচি:
