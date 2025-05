ETV Bharat / sports

আশঙ্কাই সত্যি হল, ইডেন থেকে সরল আইপিএল ফাইনাল; ঘোষিত নতুন সূচি - AHMEDABAD HOST IPL FINAL

ইডেন থেকে সরল আইপিএল ফাইনাল ( ফাইল চিত্র )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 20, 2025 at 7:17 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 7:23 PM IST 2 Min Read

কলকাতা, 20 মে: সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠি চালাচালি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চেষ্টা এবং আলিপুর আবহাওয়া দফতরের দেওয়া তথ্য সব বিফলে ৷ এমনকি ক্রিকেটপ্রেমীদের বিক্ষোভও প্রভাব ফেলল না। সিএবি'র হাতছাড়া হল আইপিএল ফাইনাল ৷ ইডেনে থেকে 2025 আইপিএল ফাইনাল গেল আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ৷ আবহাওয়ার রিপোর্টকে শিখণ্ডি করে ইডেন থেকে ফাইনাল সরিয়ে নেওয়া হল। জল্পনা মতোই গুজরাতের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে এবারের আইপিএলের মেগা ফাইনাল ৷ আজ মঙ্গলবার আইপিএল-এর তরফে প্লে-অফ এবং ফাইনালের ভেন্যু ঘোষণা করা হল। নতুন সূচি অনুসারে নিউ চণ্ডীগড়ের পিসিএ-এর নতুন স্টেডিয়ামে 29শে মে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে প্রথম কোয়ালিফায়ার। যেখানে পয়েন্ট টেবিলের প্রথম দুই দল মুখোমুখি হবে ৷ আর 30শে মে অর্থাৎ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে এলিমিনেটর ম্যাচ ৷ আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম— কোয়ালিফায়ার 2 এবং ফাইনাল ম্যাচের আয়োজন করবে ৷ 1 জুন অর্থাৎ রবিবার কোয়ালিফায়ার-2 অনুষ্ঠিত হবে। কোয়ালিফায়ার 1-এর পরাজিত দল এবং এলিমিনেটর ম্যাচের বিজয়ী দল মুখোমুখি হবে। আর 3 জুন অর্থাৎ মঙ্গলবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামেই হবে অষ্টাদশ আইপিএলের ফাইনাল ৷

