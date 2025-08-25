হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: প্রত্যাশিতভাবেই অনলাইন গেমিং অ্য়াপ 'ড্রিম 11'-এর সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা শেষ হল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ৷ সম্প্রতি সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়েছে 'দ্য প্রোমোশনাল অ্য়ান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং বিল 2025' ৷ এরপর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সম্মতিও মেলায় এখন তা আইনে পরিণত হওয়া সময়ের অপেক্ষা ৷ এই বিলের কোপে পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের লিড স্পনসর 'ড্রিম 11'-সহ অন্য়ান্য অনলাইন গেমিং সংস্থা ৷
এর ফলশ্রুতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট অনলাইন গেমিং সংস্থাকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে আর লিড বা টাইটেল স্পনসর হিসেবে রাখবে না, সেটা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার ছিল ৷ সোমবার এই ব্য়াপারে সিলমোহর দিলেন বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷ তিনি জানান, বিসিসিআই ভবিষ্যতে এমন কোনও সংস্থার হাত যে ধরবে না, সেটা আশ্বস্ত করছে ৷
বাইজুস'কে সরিয়ে 2023 সালে টাইটেল স্পনসর হিসেবে 'ড্রিম 11'-এর সঙ্গে নয়া চুক্তি করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ চলতি বছর মার্চে প্রাথমিক সেই চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফের তিনবছরের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে চুক্তি পুনর্নবীকরনের রাস্তায় হেঁটেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ কিন্তু নয়া আইনের আওতায় মাঝপথেই শেষ হল সেই মধুচন্দ্রিমা ৷ এর ফলে এশিয়া কাপের টাইটেল স্পনসর ছাড়াই খেলতে হতে পারে সূর্যকুমার যাদব নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলকে ৷ তবে বিসিসিআই যে নয়া স্পনসর খুঁজছে, সে ব্য়াপারে কোনও সন্দেহ নেই ৷ এখন দেখার এশিয়া কাপের আগে নয়া কোনও সংস্থার সঙ্গে বিসিসিআই গাঁটছড়া বাঁধতে পারে কি না ৷
সংবাদসংস্থা এএনআই'কে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেন, "অনলাইন গেমিং বিল পাশ হওয়ার পর বিসিসিআই এবং ড্রিম 11 সম্পর্ক ছিন্ন করছে ৷ একইসঙ্গে বিসিসিআই অনুরাগীদের আশ্বস্ত করছে যে ভবিষ্যতে এমন কোনও সংস্থার সঙ্গে তাঁরা গাঁটছড়া বাঁধবে না ৷"
BCCI and Dream 11 are discontinuing their relationship after the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025, was passed. BCCI will ensure not to indulge with any such organisations ahead in future: BCCI Secretary Devajit Saikia to ANI pic.twitter.com/RCJ5lTHvB3— ANI (@ANI) August 25, 2025
দেশে ই-স্পোর্টসকে তুলে আনার পাশাপাশি অনলাইন সোশাল গেমসে প্রাধান্য দিতে সম্প্রতি সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হয়েছে অনলাইন গেমিং বিল ৷ গত বুধবার সংসদের নিম্নকক্ষে পাশ হওয়ার পাশাপাশি পরদিনই উচ্চকক্ষে তা পাশ হয় ৷ শুক্রবার রাষ্ট্রপতির সম্মতিও পাওয়া গিয়েছে ৷ এখন আইনে পরিণত হওয়া স্রেফ সময়ের ব্য়াপার ৷ অনলাইন গেমিং বিল প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সংসদে জানান, অনলাইন গেমিংয়ের চক্করে মানুষ তাঁদের জীবনের জমানো সমস্ত পুঁজি ঢেলে দিচ্ছিল ৷
This Bill, passed by both Houses of Parliament, highlights our commitment towards making India a hub for gaming, innovation and creativity. It will encourage e-sports and online social games. At the same time, it will save our society from the harmful effects of online money… https://t.co/t1iUuH9JP1— Narendra Modi (@narendramodi) August 21, 2025
সংসদের দুই কক্ষে এই বিল পাশের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্সে লেখেন, "লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেল এই বিল ৷ যা ভারতবর্ষকে গেমিংয়ের আঁতুড়ঘর, উদ্ভাবনী শক্তির দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে ৷ এই বিল ই-স্পোর্টস এবং অনলাইন সোশাল গেমসকে আরও উৎসাহিত করবে ৷ একইসঙ্গে সমাজকে টাকার বিনিময়ে খেলার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করবে ৷"