ড্রিম ইলেভেনের হাত ছাড়ল বিসিসিআই, টাইটেল স্পনসর ছাড়াই এশিয়া কাপে ভারত ? - BCCI DREAM 11 RELATIONSHIP ENDS

সংসদের দুই কক্ষে অনলাইন গেমিং বিল সহজেই পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতিরও সম্মতি মিলেছে শুক্রবার ৷

ফাইল ছবি (GETTY)
হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: প্রত্যাশিতভাবেই অনলাইন গেমিং অ্য়াপ 'ড্রিম 11'-এর সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা শেষ হল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ৷ সম্প্রতি সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়েছে 'দ্য প্রোমোশনাল অ্য়ান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং বিল 2025' ৷ এরপর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সম্মতিও মেলায় এখন তা আইনে পরিণত হওয়া সময়ের অপেক্ষা ৷ এই বিলের কোপে পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের লিড স্পনসর 'ড্রিম 11'-সহ অন্য়ান্য অনলাইন গেমিং সংস্থা ৷

এর ফলশ্রুতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট অনলাইন গেমিং সংস্থাকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে আর লিড বা টাইটেল স্পনসর হিসেবে রাখবে না, সেটা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার ছিল ৷ সোমবার এই ব্য়াপারে সিলমোহর দিলেন বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷ তিনি জানান, বিসিসিআই ভবিষ্যতে এমন কোনও সংস্থার হাত যে ধরবে না, সেটা আশ্বস্ত করছে ৷

বাইজুস'কে সরিয়ে 2023 সালে টাইটেল স্পনসর হিসেবে 'ড্রিম 11'-এর সঙ্গে নয়া চুক্তি করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ চলতি বছর মার্চে প্রাথমিক সেই চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফের তিনবছরের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে চুক্তি পুনর্নবীকরনের রাস্তায় হেঁটেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ কিন্তু নয়া আইনের আওতায় মাঝপথেই শেষ হল সেই মধুচন্দ্রিমা ৷ এর ফলে এশিয়া কাপের টাইটেল স্পনসর ছাড়াই খেলতে হতে পারে সূর্যকুমার যাদব নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলকে ৷ তবে বিসিসিআই যে নয়া স্পনসর খুঁজছে, সে ব্য়াপারে কোনও সন্দেহ নেই ৷ এখন দেখার এশিয়া কাপের আগে নয়া কোনও সংস্থার সঙ্গে বিসিসিআই গাঁটছড়া বাঁধতে পারে কি না ৷

সংবাদসংস্থা এএনআই'কে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেন, "অনলাইন গেমিং বিল পাশ হওয়ার পর বিসিসিআই এবং ড্রিম 11 সম্পর্ক ছিন্ন করছে ৷ একইসঙ্গে বিসিসিআই অনুরাগীদের আশ্বস্ত করছে যে ভবিষ্যতে এমন কোনও সংস্থার সঙ্গে তাঁরা গাঁটছড়া বাঁধবে না ৷"

দেশে ই-স্পোর্টসকে তুলে আনার পাশাপাশি অনলাইন সোশাল গেমসে প্রাধান্য দিতে সম্প্রতি সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হয়েছে অনলাইন গেমিং বিল ৷ গত বুধবার সংসদের নিম্নকক্ষে পাশ হওয়ার পাশাপাশি পরদিনই উচ্চকক্ষে তা পাশ হয় ৷ শুক্রবার রাষ্ট্রপতির সম্মতিও পাওয়া গিয়েছে ৷ এখন আইনে পরিণত হওয়া স্রেফ সময়ের ব্য়াপার ৷ অনলাইন গেমিং বিল প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সংসদে জানান, অনলাইন গেমিংয়ের চক্করে মানুষ তাঁদের জীবনের জমানো সমস্ত পুঁজি ঢেলে দিচ্ছিল ৷

সংসদের দুই কক্ষে এই বিল পাশের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্সে লেখেন, "লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেল এই বিল ৷ যা ভারতবর্ষকে গেমিংয়ের আঁতুড়ঘর, উদ্ভাবনী শক্তির দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে ৷ এই বিল ই-স্পোর্টস এবং অনলাইন সোশাল গেমসকে আরও উৎসাহিত করবে ৷ একইসঙ্গে সমাজকে টাকার বিনিময়ে খেলার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করবে ৷"

