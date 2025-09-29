ভারতের জেতা ট্রফি নিয়ে হোটেল ছেড়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান, বিস্ফোরক দাবি বোর্ড সচিবের

ভারতের জেতা ট্রফি নিয়ে হোটেল ছেড়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান, বিস্ফোরক দাবি বোর্ড সচিবের
আইসিসি'র বৈঠকে নকভির এহেন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে চলেছে বিসিসিআই ৷
Published : September 29, 2025 at 11:01 AM IST
হায়দরাবাদ, 29 সেপ্টেম্বর: পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভির থেকে এশিয়া কাপ ট্রফি নিতে অস্বীকার ভারতীয় দলের ৷ ফলস্বরূপ এশিয়া সেরা ভারতীয় দলের হাতে ট্রফি তুলে দিল না এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ৷ যা নিয়ে ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে সরব হয়েছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ অবশ্য ট্রফি ছাড়াই এশিয়া জয়ের মক সেলিব্রেশন সেরেছে 'মেন ইন ব্লু' ৷ এরইমধ্যে এশিয়া কাপ ট্রফি এবং চ্যাম্পিয়ন দলের ক্রিকেটারদের পদক নিয়ে হোটেল ছেড়েছেন এসিসি প্রেসিডেন্ট তথা পাকিস্তানের মন্ত্রী মহসিন নকভি ৷ এমনটাই জানালেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷
আগামী মাসে আইসিসি'র বৈঠকে নকভির বিরুদ্ধে এই বিষয়ে অভিযোগ জানানোর হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷ ম্য়াচের পর সংবাদসংস্থা এএনআই'কে তিনি বলেন, "পাকিস্তান শীর্ষস্থানীয় নেতা হওয়ায় এসিসি প্রেসিডেন্টের থেকে ট্রফি নেওয়ার বিষয়টি আমরা অস্বীকার করেছি ৷ কিন্তু তার মানে এই নয় ভদ্রলোক ট্রফিটি সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং সঙ্গে স্মারকগুলোও ৷ এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷ আশা করছি শীঘ্রই ট্রফি এবং স্মারকগুলো ভারতের হাতে আসবে ৷ আমরা নভেম্বরে আইসিসি বৈঠকে এর প্রতিবাদ জানাব ৷"
ভারতের জয়ে পাকিস্তানকে খোঁচা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্সে যে পোস্টটি করেছেন তাঁর প্রতিক্রিয়ায় দেবজিৎ সইকিয়ার সংযোজন, "সীমান্তে আমাদের সশস্ত্র সেনারা যেটা করেছিল দুবাইয়ে যেন সেই একই ঘটনা ঘটল ৷ তাই ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এটা একটা দারুণ মুহূর্ত ৷ এটা শত্রু দেশকে তাঁদের জঘন্য কর্মকাণ্ডের যোগ্য জবাব ৷ এর থেকে কোনও ভালো উত্তর হয় বলে আমার মনে হয় না ৷"
#WATCH | Mumbai | BCCI Secretary Devajit Saikia says, " we have decided not to take the #AsiaCup2025 trophy from the ACC chairman, who happens to be one of the main leaders of Pakistan. So we decided not to take it from him. But that does not mean that the gentleman will take… pic.twitter.com/ZdFy57obrM— ANI (@ANI) September 28, 2025
ম্য়াচ শেষ হওয়ার অনতিপরেই এদিন এক্স হ্য়ান্ডলে একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ যেখানে তিনি লেখেন, "খেলার মাঠে অপারেশন সিঁদুর ৷ কিন্তু ফলাফল সেই একই- ভারতের জয় ৷ আমাদের ক্রিকেটারদের অভিনন্দন ৷" নিমেষে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর সেই টুইট ৷
এদিন জয়ের পর মহসিন নকভির পরিবর্তে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ক্রিকেট বোর্ডের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের থেকে ট্রফিগ্রহণের প্রস্তাব যায় ভারতীয় দলের তরফে ৷ কিন্তু এসিসি ভারতের প্রস্তাবে সাড়া দেননি ৷ উল্টে সম্ভবত মহসিন নকভির নির্দেশে স্টেডিয়াম থেকে ট্রফি সরিয়ে নিয়ে যান আধিকারিকরা ৷ অর্থাৎ, খেতাব জিতেও ট্রফি হাতে ওঠেনি টিম ইন্ডিয়ার ৷ যা নিয়ে সূর্যকুমার ম্যাচ শেষে বলেন, "যতদিন ক্রিকেট বুঝছি এবং খেলছি এমন ঘটনা কখনও দেখিনি ৷ একজন চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি থেকে বঞ্চিত করা হল ৷ যেটা ভীষণই পরিশ্রমের ফল ৷ আমার মনে হয় ট্রফিটা আমাদের প্রাপ্য ছিল ৷ এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না ৷"