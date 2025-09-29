ETV Bharat / sports

ভারতের জেতা ট্রফি নিয়ে হোটেল ছেড়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান, বিস্ফোরক দাবি বোর্ড সচিবের

আইসিসি'র বৈঠকে নকভির এহেন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে চলেছে বিসিসিআই ৷

MOHSIN NAQVI
মহসিন নকভি (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 29 সেপ্টেম্বর: পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভির থেকে এশিয়া কাপ ট্রফি নিতে অস্বীকার ভারতীয় দলের ৷ ফলস্বরূপ এশিয়া সেরা ভারতীয় দলের হাতে ট্রফি তুলে দিল না এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ৷ যা নিয়ে ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে সরব হয়েছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ অবশ্য ট্রফি ছাড়াই এশিয়া জয়ের মক সেলিব্রেশন সেরেছে 'মেন ইন ব্লু' ৷ এরইমধ্যে এশিয়া কাপ ট্রফি এবং চ্যাম্পিয়ন দলের ক্রিকেটারদের পদক নিয়ে হোটেল ছেড়েছেন এসিসি প্রেসিডেন্ট তথা পাকিস্তানের মন্ত্রী মহসিন নকভি ৷ এমনটাই জানালেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷

আগামী মাসে আইসিসি'র বৈঠকে নকভির বিরুদ্ধে এই বিষয়ে অভিযোগ জানানোর হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷ ম্য়াচের পর সংবাদসংস্থা এএনআই'কে তিনি বলেন, "পাকিস্তান শীর্ষস্থানীয় নেতা হওয়ায় এসিসি প্রেসিডেন্টের থেকে ট্রফি নেওয়ার বিষয়টি আমরা অস্বীকার করেছি ৷ কিন্তু তার মানে এই নয় ভদ্রলোক ট্রফিটি সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং সঙ্গে স্মারকগুলোও ৷ এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷ আশা করছি শীঘ্রই ট্রফি এবং স্মারকগুলো ভারতের হাতে আসবে ৷ আমরা নভেম্বরে আইসিসি বৈঠকে এর প্রতিবাদ জানাব ৷"

ভারতের জয়ে পাকিস্তানকে খোঁচা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্সে যে পোস্টটি করেছেন তাঁর প্রতিক্রিয়ায় দেবজিৎ সইকিয়ার সংযোজন, "সীমান্তে আমাদের সশস্ত্র সেনারা যেটা করেছিল দুবাইয়ে যেন সেই একই ঘটনা ঘটল ৷ তাই ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এটা একটা দারুণ মুহূর্ত ৷ এটা শত্রু দেশকে তাঁদের জঘন্য কর্মকাণ্ডের যোগ্য জবাব ৷ এর থেকে কোনও ভালো উত্তর হয় বলে আমার মনে হয় না ৷"

ম্য়াচ শেষ হওয়ার অনতিপরেই এদিন এক্স হ্য়ান্ডলে একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ যেখানে তিনি লেখেন, "খেলার মাঠে অপারেশন সিঁদুর ৷ কিন্তু ফলাফল সেই একই- ভারতের জয় ৷ আমাদের ক্রিকেটারদের অভিনন্দন ৷" নিমেষে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর সেই টুইট ৷

এদিন জয়ের পর মহসিন নকভির পরিবর্তে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ক্রিকেট বোর্ডের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের থেকে ট্রফিগ্রহণের প্রস্তাব যায় ভারতীয় দলের তরফে ৷ কিন্তু এসিসি ভারতের প্রস্তাবে সাড়া দেননি ৷ উল্টে সম্ভবত মহসিন নকভির নির্দেশে স্টেডিয়াম থেকে ট্রফি সরিয়ে নিয়ে যান আধিকারিকরা ৷ অর্থাৎ, খেতাব জিতেও ট্রফি হাতে ওঠেনি টিম ইন্ডিয়ার ৷ যা নিয়ে সূর্যকুমার ম্যাচ শেষে বলেন, "যতদিন ক্রিকেট বুঝছি এবং খেলছি এমন ঘটনা কখনও দেখিনি ৷ একজন চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি থেকে বঞ্চিত করা হল ৷ যেটা ভীষণই পরিশ্রমের ফল ৷ আমার মনে হয় ট্রফিটা আমাদের প্রাপ্য ছিল ৷ এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না ৷"

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

IND BEAT PAK IN ASIA CUP FINALINDIA WIN ASIA CUPMOHSIN NAQVIIND VS PAKDEVAJIT SAIKIA ON MOHSIN NAQVI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.