হায়দরাবাদ, 21 অগস্ট: বলা হয় ফিটনেস ইস্যুতে ভারতীয় দলে নবজাগরণ এনেছিলেন বিরাট কোহলি ৷ তাঁর উদ্যোগেই ভারতীয় দলে চালু হয়েছিল 'ইয়ো ইয়ো টেস্ট' ৷ টি-20 এবং টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে আপাতত ওডিআই ক্রিকেটার হিসেবে রয়ে গিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ তাই কোহলি পরবর্তী সময় ভারতীয় দলে বেঞ্চমার্ক হিসেবে চালু হতে চলেছে 'ব্রঙ্কো টেস্ট' ৷ ইতিমধ্যে বেশ কিছু ক্রিকেটারকে এই পরীক্ষার মধ্য়ে দিয়ে যেতে হয়েছে ৷
দলের ফিটনেসে জোর দিতে দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ও স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ আড্রিয়ান লে রউক্স এই নয়া টেস্টের আওতায় ক্রিকেটারদের আনতে চলেছেন বলে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর রিপোর্টে প্রকাশ ৷ তবে ইয়ো-ইয়ো টেস্ট এবং 2 কিমি টাইম ট্রায়ালের ব্যবস্থাও চালু থাকছে দলে ৷
- কী এই ব্রঙ্কো পরীক্ষা: রাগবির ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত এই ব্রঙ্কো টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয় ৷ ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে তো নয়ই ৷ এই পরীক্ষায় পাঁচটি সেটে ক্রিকেটারদের 1200 মিটার দৌড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ৷ 20 মিটার, 40 মিটার, 60 মিটারে ভাগ করা থাকবে দৌড়ের পরিসীমা ৷ একবার দৌড়ে এই তিন দূরত্ব ক্রিকেটারদের অতিক্রম করা বাধ্যতামূলক ৷ ভারতীয় ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে এই দৌড়ের জন্য 6 মিনিট বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে খবর ৷ এই পরীক্ষার মাধ্যমে ক্রিকেটারদের সহনশীলতা, গতি, কার্ডিয়োভাস্কুলার কন্ডিশনের মূল্য়ায়ন হবে ৷
- কেন এই সিদ্ধান্ত: সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলকে চরম ফিটনেস সমস্য়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ৷ বিশেষ করে জোরে বোলারদের ক্ষেত্রে ৷ পেসারদের মধ্যে একমাত্র মহম্মদ সিরাজ সিরিজের সবক'টি ম্য়াট (পাঁচটি টেস্ট) খেলেছেন ৷ বাকি পেসারদের দেখে তাঁদের ওয়ার্কলোড (রানিং) বাড়াতে ব্রঙ্কো টেস্টের প্রস্তাব আনেন স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ আড্রিয়ান লে রউক্স ৷
গৌতম গম্ভীর কন্ডিশনিং কোচের এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পরেই ব্রঙ্কো টেস্টের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অপেক্ষায় ভারতীয় ক্রিকেট ৷ অর্থাৎ, সিনিয়র দলে সুযোগ পেতে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে এখন থেকে ব্রঙ্কো টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক ৷
- ইতিমধ্যেই নয়া পরীক্ষার প্রয়োগ: 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই ব্রঙ্কো টেস্টের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন ৷ সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অব এক্সেলেন্সে ফিটনেসের নয়া বেঞ্চমার্কের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে কয়েকজন ভারতীয় ক্রিকেটারকে ৷ এশিয়া কাপের আগে ফিটনেস ইস্যুতে বোর্ডের নয়া ভাবনা ক্রিকেটারদের উপর কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার ৷