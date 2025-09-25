ETV Bharat / sports

লাল-বলের ক্রিকেট থেকে ছ'মাসের বিরতি, শ্রেয়সের বিষয়ে নিশ্চিত করল বোর্ড

অস্ট্রেলিয়া-এ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আনঅফিসিয়াল টেস্ট শুরু আগে মঙ্গলবার আচমকাই সরে দাঁড়িয়েছিলেন অধিনায়ক শ্রেয়স ৷

SHREYAS IYER
শ্রেয়স আইয়ার (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 3:41 PM IST

হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: বছরদু'য়েক আগে অস্ত্রোপচার হয়েছিল পিঠে ৷ তা সত্ত্বেও ফের পিঠের ব্যথা ভোগাচ্ছে মাঝেমধ্যেই ৷ পিঠের সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে গত মরশুমে রঞ্জি মরশুমের মাঝে ছোট্ট বিরতি নিয়েছিলেন তিনি ৷ এবার সমস্যা খানিক বড় হয়ে দেখা দেওয়ায় বড় সিদ্ধান্ত শ্রেয়স আইয়ারের ৷ গত মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়া-এ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আনঅফিসিয়াল টেস্ট শুরুর আগে শিবির ছেড়েছিলেন ভারতীয়-এ দলের অধিনায়ক ৷ পরে জানা যায় টেস্ট এবং প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকে বিরতি চেয়ে বোর্ডকে চিঠি লিখেছেন তিনি ৷ বৃহস্পতিবার মিডল-অর্ডার ব্য়াটারের সাময়িক বিরতি নেওয়ার খবরে সিলমোহর দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷

এদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দলঘোষণার পরেই শ্রেয়সের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় বোর্ডের তরফে ৷ যেখানে বলা হয়েছে ছ'মাসের জন্য লাল-বলের ক্রিকেটে অংশ নেবেন না শ্রেয়স ৷ বিরতিতে না-গেলে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে হয়তো টেস্ট স্কোয়াডের অংশ হতেন তিনি ৷ করুণ নায়ারকে সরিয়ে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের স্কোয়াডে ফিরেছেন দেবদূত পারিক্কল ৷ যে সুযোগটা শ্রেয়স পেতেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

লাল-বলের ক্রিকেট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া শ্রেয়স আইয়ারকে অবশ্য অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়া-এ দলের বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজের জন্য ৷ যা শুরু হচ্ছে আগামী 30 সেপ্টেম্বর ৷ অজিদের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ান-ডে ম্য়াচ খেলবে শ্রেয়স আইয়ার নেতৃত্বাধীন ভারতীয়-এ দল ৷ উল্লেখ্য, লখনউয়ে অস্ট্রেলিয়া-এ দলের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় আনঅফিসিয়াল টেস্টে শ্রেয়সের পরিবর্তে নেতৃত্ব দিচ্ছেন উইকেটরক্ষক ধ্রুব জুরেল ৷ ঋষভ পন্ত না-থাকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দু'টি টেস্টের সিরিজে যিনি প্রথম উইকেটরক্ষক হিসেবে স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন ৷

IND A SQUAD ANNOUNCED
ঘোষিত ভারতীয়-এ স্কোয়াড (BCCI WEBSITE SCREENGRAB)

শ্রেয়সকে নিয়ে এক বিবৃতিতে এদিন বিসিসিআই বলেছে, "শ্রেয়স আইয়ার লাল-বলের ক্রিকেট থেকে ছ'মাসের বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্তের ব্য়াপারে বিসিসিআই'কে জানিয়েছে ৷ যুক্তরাজ্যের মাটিতে পিঠে তাঁর অস্ত্রোপচার হলেও সাম্প্রতিক সময়ে লম্বা ফরম্য়াটের ক্রিকেট খেলতে গিয়ে তিনি বারংবার পিঠের সমস্য়া অনুভব করেছেন ৷ তাই বিরতির ছ'মাসে শারীরিক দক্ষতা বাড়ানো ও ফিটনেস সমস্য়া দূর করার কাজ করবেন তিনি ৷ এই সিদ্ধান্তের জন্য ইরানি কাপের দলেও বিবেচনা করা হয়নি শ্রেয়স আইয়ারের নাম ৷"

এশিয়া কাপ ফাইনালের কথা বিবেচনা করে প্রথম ম্য়াচের দলে না-রাখা হলেও অস্ট্রেলিয়া-এ'র বিরুদ্ধে পরের দু'টি ওয়ান-ডে'তে খেলতে দেখা যাবে অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মাদের ৷ এছাড়া স্কোয়াডে রয়েছেন প্রভসিমরন সিং, আযুষ বাদোনি, রিয়ান পরাগের মতো তারকারা ৷

  • অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ান-ডে'র জন্য ভারতীয়-এ স্কোয়াড: শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), প্রভসিমরন সিং (উইকেটরক্ষক), রিয়ান পরাগ, আযুষ বাদোনি, সূর্যাংশ শেরগে, ভিপরাজ নিগম, নিশান্ত সিন্ধু, গুরজপনীত সিং, যুধবীর সিং, রবি বিষ্ণোই, অভিষেক পোড়েল (উইকেটরক্ষক), প্রিয়াংশ আর্য ও সিমরজিৎ সিং ৷
  • দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ান-ডে'র স্কোয়াড: শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), তিলক বর্মা (সহঅধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, প্রভসিমরন সিং (উইকেটরক্ষক), রিয়ান পরাগ, আযুষ বাদোনি, সূর্যাংশ শেরগে, ভিপরাজ নিগম, নিশান্ত সিন্ধু, গুরজপনীত সিং, যুধবীর সিং, রবি বিষ্ণোই, অভিষেক পোড়েল (উইকেটরক্ষক), হর্ষিত রানা ও আর্শদীপ সিং ৷

