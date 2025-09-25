ফারহান-রাউফের বিরুদ্ধে আইসিসি'র দ্বারস্থ বিসিসিআই, পাল্টা পদক্ষেপ পাক বোর্ডের
উস্কানিমূলক আচরণের অভিযোগ দুই পাক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ৷
Published : September 25, 2025 at 10:06 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: যা পরিস্থিতি তাতে আগামী রবিবার এশিয়া কাপের ফাইনালে আবারও ভারত-পাক লড়াই হলে অবাকের কিছু থাকবে না ৷ কিন্তু তার আগে মাঠের বাইরের লড়াই থামছে না কোনওভাবেই ৷ গ্রুপ পর্বের ম্য়াচে হ্যান্ডশেক-বিতর্কের রেশ যেতে না-যেতেই সুপার-ফোরের ম্য়াচে পাক ক্রিকেটারদের উস্কানিমূলক অভিব্যক্তি নিয়ে চর্চা চলছেই ৷ সুপার-ফোরের ম্য়াচে দুই পাক ক্রিকেটার শাহিবজাদা ফারহান এবং হ্য়ারিস রাউফের বিতর্কিত অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে এবার আইসিসি'র দ্বারস্থ হল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার দুই পাক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডির কাছে মেইলে অভিযোগ দায়ের করেছে বিসিসিআই ৷ রিপোর্টে বলা হয়েছে, দুই পাক ক্রিকেটার যদি তাঁদের উস্কানিমূলক আচরণের বিষয়টি অস্বীকার করে লিখিত দেন তাহলে আইসিসি এই ব্য়াপারে শুনানির বন্দোবস্ত করবে ৷ সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুই পাক ক্রিকেটারকে আইসিসি'র এলিট প্য়ানেল রেফারি রিচি রিচার্ডসনের সামনে হাজিরা দিতে হবে ৷
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে বলে রিপোর্টে প্রকাশ ৷ গ্রুপ পর্বের ম্য়াচে পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় না-করে প্রসঙ্গে ভারত অধিনায়ক পহেলগাঁও হামলায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলেন ৷ একইসঙ্গে 'অপারেশন সিঁদুর' সংঘটিত করা দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে জয় উৎসর্গ করেছিলেন তিনি ৷ সূর্যর এহেন মন্তব্যকে 'রাজনৈতিক' আখ্য়া দিয়ে ভারত অধিনায়কের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে পিসিবি ৷ যদিও এক্ষেত্রে দেখার পাক বোর্ডের তরফে কবে ভারত অধিনায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ কারণ ঘটনার সাতদিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের হওয়া জরুরি এক্ষেত্রে ৷
STORY | BCCI complains against Rauf, Sahibzada to ICC; PCB lodge protest against Surya— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2025
India has filed an official complaint with the ICC against Pakistan cricketers Haris Rauf and Sahibzada Farhan for their provocative gestures during the two sides' Asia Cup Super 4 game here… pic.twitter.com/eCrvQA7vhw
গত রবিবার সুপার-ফোরের ম্য়াচে পাকিস্তানকে ছয় উইকেটে পরাজিত করে ভারত ৷ চলতি এশিয়া কাপে সলমন আলি আঘাদের বিরুদ্ধে যা দ্বিতীয় জয় ভারতের ৷ সূর্যকুমাররা ম্যাচ জিতলেও উস্কানিমূলক আচরণে শিরোনামে আসেন দুই পাক ক্রিকেটার শাহিবজাদা ফারহান এবং হ্য়ারিস রাউফ ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর ফারহান ব্য়াট উঁচিয়ে বন্দুর সেলিব্রেশন করেন ৷ পরবর্তীতে বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিংয়ের সময় অনুরাগীদের উদ্দেশে ভারতবিরোধী অঙ্গভঙ্গি করেন রাউফ ৷ পাক পেসার তাঁর অভিব্যক্তি দিয়ে ভারতের যুদ্ধবিমান গুঁড়িয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত করেন ৷ যা মোটেই ভালো চোখে নেয়নি বিসিসিআই ৷
ভারত-পাক একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের, আইসিসি'তে মেইল চালাচালির মধ্যে প্রথম দল হিসেবে বুধবার এশিয়া কাপের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ বাংলাদেশকে 41 রানে হারিয়েছে সূর্যকুমার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল সেমিফাইনালে পাকিস্তান মুখোমুখি বাংলাদেশের ৷ অর্থাৎ, যে দল জিতবে তাঁরাই পৌঁছে যাবে ফাইনালে ৷ সেক্ষেত্রে ফাইনালে পুনরায় ভারত-পাক দ্বৈরথের সম্ভাবনা ৷