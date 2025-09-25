ETV Bharat / sports

ফারহান-রাউফের বিরুদ্ধে আইসিসি'র দ্বারস্থ বিসিসিআই, পাল্টা পদক্ষেপ পাক বোর্ডের

উস্কানিমূলক আচরণের অভিযোগ দুই পাক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ৷

BCCI COMPLAINS TO ICC
ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচে উস্কানিমূলক আচরণ হ্য়ারিস রাউফের (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 10:06 AM IST

হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: যা পরিস্থিতি তাতে আগামী রবিবার এশিয়া কাপের ফাইনালে আবারও ভারত-পাক লড়াই হলে অবাকের কিছু থাকবে না ৷ কিন্তু তার আগে মাঠের বাইরের লড়াই থামছে না কোনওভাবেই ৷ গ্রুপ পর্বের ম্য়াচে হ্যান্ডশেক-বিতর্কের রেশ যেতে না-যেতেই সুপার-ফোরের ম্য়াচে পাক ক্রিকেটারদের উস্কানিমূলক অভিব্যক্তি নিয়ে চর্চা চলছেই ৷ সুপার-ফোরের ম্য়াচে দুই পাক ক্রিকেটার শাহিবজাদা ফারহান এবং হ্য়ারিস রাউফের বিতর্কিত অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে এবার আইসিসি'র দ্বারস্থ হল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷

সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার দুই পাক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডির কাছে মেইলে অভিযোগ দায়ের করেছে বিসিসিআই ৷ রিপোর্টে বলা হয়েছে, দুই পাক ক্রিকেটার যদি তাঁদের উস্কানিমূলক আচরণের বিষয়টি অস্বীকার করে লিখিত দেন তাহলে আইসিসি এই ব্য়াপারে শুনানির বন্দোবস্ত করবে ৷ সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুই পাক ক্রিকেটারকে আইসিসি'র এলিট প্য়ানেল রেফারি রিচি রিচার্ডসনের সামনে হাজিরা দিতে হবে ৷

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে বলে রিপোর্টে প্রকাশ ৷ গ্রুপ পর্বের ম্য়াচে পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় না-করে প্রসঙ্গে ভারত অধিনায়ক পহেলগাঁও হামলায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলেন ৷ একইসঙ্গে 'অপারেশন সিঁদুর' সংঘটিত করা দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে জয় উৎসর্গ করেছিলেন তিনি ৷ সূর্যর এহেন মন্তব্যকে 'রাজনৈতিক' আখ্য়া দিয়ে ভারত অধিনায়কের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে পিসিবি ৷ যদিও এক্ষেত্রে দেখার পাক বোর্ডের তরফে কবে ভারত অধিনায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ কারণ ঘটনার সাতদিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের হওয়া জরুরি এক্ষেত্রে ৷

গত রবিবার সুপার-ফোরের ম্য়াচে পাকিস্তানকে ছয় উইকেটে পরাজিত করে ভারত ৷ চলতি এশিয়া কাপে সলমন আলি আঘাদের বিরুদ্ধে যা দ্বিতীয় জয় ভারতের ৷ সূর্যকুমাররা ম্যাচ জিতলেও উস্কানিমূলক আচরণে শিরোনামে আসেন দুই পাক ক্রিকেটার শাহিবজাদা ফারহান এবং হ্য়ারিস রাউফ ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর ফারহান ব্য়াট উঁচিয়ে বন্দুর সেলিব্রেশন করেন ৷ পরবর্তীতে বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিংয়ের সময় অনুরাগীদের উদ্দেশে ভারতবিরোধী অঙ্গভঙ্গি করেন রাউফ ৷ পাক পেসার তাঁর অভিব্যক্তি দিয়ে ভারতের যুদ্ধবিমান গুঁড়িয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত করেন ৷ যা মোটেই ভালো চোখে নেয়নি বিসিসিআই ৷

ভারত-পাক একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের, আইসিসি'তে মেইল চালাচালির মধ্যে প্রথম দল হিসেবে বুধবার এশিয়া কাপের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ বাংলাদেশকে 41 রানে হারিয়েছে সূর্যকুমার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল সেমিফাইনালে পাকিস্তান মুখোমুখি বাংলাদেশের ৷ অর্থাৎ, যে দল জিতবে তাঁরাই পৌঁছে যাবে ফাইনালে ৷ সেক্ষেত্রে ফাইনালে পুনরায় ভারত-পাক দ্বৈরথের সম্ভাবনা ৷

