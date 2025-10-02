বাইশ গজে রবিবার ফের ভারত-পাক, সৌজন্য বিনিময় কি হবে ? জানাল বিসিসিআই

বাইশ গজে রবিবার ফের ভারত-পাক, সৌজন্য বিনিময় কি হবে ? জানাল বিসিসিআই
পাকিস্তানকে শত্রু দেশ আখ্যা দিয়ে অবস্থান জানালেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷
Published : October 2, 2025 at 3:38 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 অক্টোবর: টানা চতুর্থ সপ্তাহ রবিবাসরীয় বাইশ গজে মুখোমুখি হতে চলেছে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ ভারত-পাকিস্তান ৷ গত তিনটি রবিবার পুরুষদের এশিয়া কাপে ভারতের কাছে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে পাকিস্তানকে ৷ চতুর্থ রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই মেয়েদের বিশ্বকাপে ৷ সেই ম্য়াচের আগে যে প্রশ্ন নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা চলছে, তা হল পুরুষদের এশিয়া কাপের মতোই কি মহিলা বিশ্বকাপেও পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় এড়িয়ে যাবেন ভারতীয়রা ? এ বিষয়ে মৌনতা ভাঙলেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷
স্পষ্ট করে কোনও ব্য়াপারে আশ্বস্ত না-করলেও সইকিয়া জানিয়ে দিলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে অবস্থানে অনড় রয়েছে বোর্ড ৷ আগামী রবিবার বিশ্বকাপের রাউন্ড রবিন লিগে পাকিস্তানের মুখোমুখি ভারত ৷ সেই ম্য়াচে টসের পর পাক অধিনায়িকা ফতিমা সানার সঙ্গে কি করমর্দন করবেন হরমনপ্রীত কৌর ? এশিয়া কাপে হ্যান্ডশেক-বিতর্ক, ট্রফি নিয়ে বিতর্কের পর এই প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দিয়েছে ৷
এব্য়াপারে বিবিসি'কে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া জানান, তিনি কোনও আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করতে চান না ৷ তবে দু'দেশের সম্পর্ক সেই তিমিরেই রয়েছে বলে জানান সইকিয়া ৷ যা করার নিয়ম মেনেই করবে ভারতীয় দল, স্পষ্ট করেছেন তিনি ৷ সইকিয়ার কথায়, "আমি আগাম কিছু বলতে চাই না ৷ তবে শত্রু দেশের বিরুদ্ধে আমাদের সম্পর্ক পুরনো জায়গাতেই রয়েছে ৷" তাঁর সংযোজন, "ভারতীয় দল কলম্বোয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে ৷ যেখানে ক্রিকেটের সব প্রোটোকল মেনে চলা হবে ৷ এমসিসি'র রুলবুকে যা যা রয়েছে, মানা হবে ৷ তবে করমর্দন হবে কি না, আলিঙ্গন করা হবে কি না, সে বিষয়ে এই মূহূর্তে কিছু আশ্বস্ত করা যাচ্ছে না ৷"
মাল্টিনেশন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বিষয়ে এক্ষেত্রে সরকারি যেসব নির্দেশিকা রয়েছে, সেগুলোও মেনে চলা হবে বলে জানান দেবজিৎ সইকিয়া ৷ তিনি স্পষ্ট করেন যে, ক্রিকেটের বাইরে গিয়েও বেশ কিছু বিষয়-আষয় রয়েছে ৷ রবিবার সবকিছু বিধি মেনেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ম্য়াচ খেলবে হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Will there be handshakes? BCCI Secretary Devajit Saikia tells me their relationship with Pakistan hasn’t changed, “rather it has got worse,” ahead of Ind v Pak in Women’s World Cup. Full interview out later in BBC Stumped pod @BBCWSSport @bbcsounds 🎧 📱 https://t.co/C7Unf4xP8x pic.twitter.com/PR0vojOBXO— Alison Mitchell (@AlisonMitchell) October 2, 2025
গত 30 সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে হরমনপ্রীত কৌর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ৷ ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে সেই ম্য়াচে 59 রানে জিতেছে তাঁরা ৷ আমনজোৎ কৌরের হাফসেঞ্চুরি ও ম্যাচের সেরা দীপ্তি শর্মার অলরাউন্ড পারফরম্য়ান্সে জয় সহজ হয়েছে ভারত ৷ দ্বিতীয় ম্যাচ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত খেলবে কলম্বোয় ৷ কারণ, আইসিসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্লোবাল ইভেন্টে দুই দল নিরপেক্ষ ভেন্যুতে মুখোমুখি হবে ৷ ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে অবশ্য বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্য়াচ খেলবে পাকিস্তান ৷