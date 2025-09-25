ETV Bharat / sports

গিলের ডেপুটি জাদেজা, পারিক্কল-অক্ষরকে ফিরিয়ে ক্যারিবিয়ান সিরিজের দলঘোষণা ভারতের

অ্য়ান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফিতে দলের সঙ্গে বয়ে বেড়ানো অভিমন্যু ঈশ্বরণকে ছেঁটে ফেলা হল আসন্ন হোম সিরিজ থেকে ৷ বাদ পড়লেন করুণ নায়ারও ৷

BCCI ANNOUNCES SQUAD
ক্যারিবিয়ান সিরিজের দলঘোষণা ভারতের (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 1:42 PM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: এশিয়া কাপের মাঝেই আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করল বিসিসিআই ৷ লাল-বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হল দেবদূত পারিক্কল এবং অক্ষর প্য়াটেলের ৷ ইংল্য়ান্ডের মাটিতে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফির স্কোয়াডে থাকা একাধিক ক্রিকেটারকে বাইরে রেখে অধিনায়ক শুভমন গিলের প্রথম হোম সিরিজের দলঘোষণা করলেন নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকর ৷

বিলেত সফরে পায়ের পাতার চোট পাওয়া ঋষভ পন্ত ফিট না-হওয়ায় তিনি যে স্কোয়াডে থাকছেন না, সেটা পরিষ্কারই ছিল ৷ দেখার ছিল ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে ব্য়র্থ করুণ নায়ার আরও একটি সুযোগ পান কি না ৷ বৃহস্পতিবার দলঘোষণায় দেখা গেল সেকেন্ড চান্স মিলল না বিদর্ভ ক্রিকেটারের ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে বিলেত সফরে ব্যর্থ হলেও ক্য়ারিবিয়ান সিরিজে সুযোগ মিলল 2025 আইপিএলের আবিষ্কার সাই সুদর্শনের ৷ অথচ ইংল্য়ান্ড সফরজুড়ে কোনও ম্য়াচ খেলার সুযোগ না-দেওয়া অভিমন্যু ঈশ্বরণকে ছেঁটে ফেললেন নির্বাচকরা ৷ গতবছর অজিভূমে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির স্কোয়াডে থাকা পারিক্কলকে দলে ফেরানো হল ৷ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে প্রথম টেস্ট খেলেওছিলেন কর্ণাটকের ব্য়াটার ৷ আর চলতি বছরের শুরুতে ঘরের মাঠে ইংল্য়ান্ড সিরিজের পর কামব্যাক করলেন অক্ষর ৷

নায়ার, ঈশ্বরণের সঙ্গে ইংল্য়ান্ড সিরিজের স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ফাস্ট বোলার আকাশদীপকেও ৷ এজবাস্টন টেস্টে 10 উইকেট নিয়ে নজির গড়া বঙ্গপেসার না-থাকলেও রস্টন চেজদের বিরুদ্ধ পেস আক্রমণকে নেতৃত্ব দেবেন জসপ্রীত বুমরাই ৷ সঙ্গে থাকছেন অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফির নায়ক মহম্মদ সিরাজ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ ইংল্য়ান্ড সফরে সিরিজের মাঝে চোট পেয়ে ছিটকে গেলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন হল পেস বোলিং অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডির ৷ লাল-বলের ক্রিকেট থেকে সাময়িক বিরতি চেয়ে নেওয়ায় মিডল-অর্ডারে শ্রেয়স আইয়ারের নাম বিবেচনায় আসেনি ৷

পন্ত না-থাকায় প্রথম পছন্দের উইকেটরক্ষক হিসেবে দলে জায়গা পেয়েছেন ধ্রুব জুরেল ৷ দ্বিতীয় স্টাম্পার-ব্য়াটার হিসেবে দলে রয়েছে নারায়ণ জগদীশন ৷ যাঁকে পন্তের বদলি হিসেবে ইংল্য়ান্ড সফরে পঞ্চম টেস্টের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ৷ বিলেতে অধিনায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশে গিলের ডেপুটি ছিলেন পন্ত ৷ এক্ষেত্রে পন্ত না-থাকায় ঘরের মাঠে গিলের অধিনায়ক হিসেবে প্রথম টেস্ট সিরিজের সহঅধিনায়ক বেছে নেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞ রবীন্দ্র জাদেজাকে ৷ যিনি ইংল্য়ান্ড সফরে ব্য়াটার হিসেবে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন ৷

স্পিন বিভাগে জাদেজার সঙ্গে থাকছেন কুলদীপ যাদব ৷ যাঁকে বয়ে বেড়ানো হলেও ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ ম্য়াচের একটিতেও সুযোগ দেওয়া হয়নি ৷ পাশাপাশি ওয়াশিংটন সুন্দর এবং অক্ষর প্য়াটেল ভাগ করে নেবেন স্পিন বিভাগের দায়িত্ব ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আসন্ন সিরিজে জোড়া টেস্ট খেলবে ভারতীয় দল ৷ যার প্রথমটি অনুষ্ঠিত হবে 2-6 অক্টোবর আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচটি অনুষ্ঠিত হবে 10-14 অক্টোবর নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ৷

  • একনজরে 15 সদস্যের স্কোয়াড: শুভমন গিল (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, কেএল রাহুল, সাই সুদর্শন, দেবদূত পারিক্কল, ধ্রব জুরেল (উইকেটরক্ষক), রবীন্দ্র জাদেজা (সহঅধিনায়ক), ওয়াশিংটন সুন্দর, জসপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্য়াটেল, নীতীশ রেড্ডি, নারায়ণ জগদীশন (উইকেটরক্ষক), মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ও কুলদীপ যাদব ৷

TAGGED:

