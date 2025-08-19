ETV Bharat / sports

গিলকে সহঅধিনায়ক বেছে এশিয়া কাপের দলঘোষণা ভারতের, ব্রাত্য শ্রেয়স - BCCI ANNOUNCES ASIA CUP SQUAD

একবছরেরও বেশি সময় পর টি-20 স্কোয়াডে ফিরলেন জসপ্রীত বুমরা ৷ শ্রেয়স আইয়ারের পাশাপাশি এশিয়া কাপের স্কোয়াডে উপেক্ষিত যশস্বী জয়সওয়াল ৷

শুভমন গিল (IANS)
মুম্বই, 19 অগস্ট: জল্পনার অবসান ৷ শুভমন গিলকে সূর্যকুমার যাদবের ডেপুটি বেছে আসন্ন এশিয়া কাপের জন্য দলঘোষণা করল বিসিসিআই ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, একবছরেরও বেশি সময় পর টি-20 স্কোয়াডে ফিরলেন জসপ্রীত বুমরা ৷ গতবছর জুনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ টি-20 ম্য়াচটি খেলেছিলেন স্পিডস্টার ৷ তবে 15 সদস্যের স্কোয়াডে জায়গা হল না শ্রেয়স আইয়ারের ৷

চলতি বছরের শুরুতে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে স্কোয়াড থেকে এশিয়া কাপের দলে বাদ পড়লেন পাঁচ ক্রিকেটার ৷ তালিকায় রয়েছেন ধ্রুব জুরেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, রমনদীপ সিং এবং মহম্মদ শামি ৷ 'থ্রি-লায়ন্সে'র বিরুদ্ধে সিরিজে সূর্যকুমার যাদবের সহকারির দায়িত্ব পালন করেছিলেন অক্ষর প্য়াটেল ৷ কিন্তু ইংল্য়ান্ড সফরে সম্প্রতি টেস্টে গিল সফলভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার পর সম্ভবত আর ঝুঁকি নিতে চাইল না বিসিসিআই ৷ হাতবদল করে সহঅধিনায়কত্ব সঁপে দেওয়া হল পঞ্জাব ক্রিকেটারের কাঁধে ৷

ফিটনেস ইস্যুতে মহম্মদ শামির যে এশিয়া কাপের দলে জায়গা হবে না, সেটা একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল ৷ তবে শ্রেয়স আইয়ার এবং যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে দলঘোষণার আগে চর্চা চলছিল বিস্তর ৷ 2025 আইপিএলে অধিনায়ক হিসেবে পঞ্জাব কিংসকে ফাইনালে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রেয়স ৷ সঙ্গে ব্য়াট হাতে দুর্ধর্ষ ছিলেন 2024 সালে নাইটদের আইপিএল জেতানো অধিনায়ক ৷ পরবর্তীতে ভারতের চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফি জয়েও ব্য়াট হাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু এশিয়া কাপের দলে ব্রাত্যই রয়ে গেলেন তিনি ৷

পাশাপাশি ওপেনিং জুটিতে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জায়গা না-থাকায় স্কোয়াডে জায়গা হল না যশস্বীরও ৷ পেস বোলিং বিভাগে জসপ্রীত বুমরার পাশাপাশি দলে রয়েছেন আর্শদীপ সিং এবং হর্ষিত রানা ৷ রবি বিষ্ণোইয়ের অনুপস্থিতিতে স্পিন বিভাগের দায়িত্ব সামলাবেন অক্ষর প্য়াটেল, বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব ৷ প্রত্যাশিতভাবেই দলে জায়গা করে নিলেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া এবং শিবম দুবে ৷

আগামী 10 সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের প্রথম ম্য়াচ খেলবে সূর্যকুমার যাদব নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ৷ পরবর্তীতে 14 সেপ্টেম্বর মহারণে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল ৷ ওমানের বিরুদ্ধে 19 সেপ্টেম্বর গ্রুপের শেষ ম্য়াচটি খেলবে সূর্যকুমার অ্যান্ড কোং ৷

  • একনজরে ঘোষিত ভারতীয় স্কোয়াড: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহঅধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্য়াটেল, জীতেশ শর্মা (উইকেটরক্ষক), জসপ্রীত বুমরা, আর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), রিঙ্কু সিং ও হর্ষিত রানা ৷

