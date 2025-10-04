দিন ফুরোলো রোহিতের, 'হিটম্যান'কে সরিয়ে নয়া ওয়ান-ডে নেতা গিল

দিন ফুরোলো রোহিতের, 'হিটম্যান'কে সরিয়ে নয়া ওয়ান-ডে নেতা গিল
অস্ট্রেলিয়া সফরে ওডিআই স্কোয়াডে রোহিত শর্মার সুযোগ হল বটে কিন্তু অধিনায়কত্ব হারালেন তিনি ৷
Published : October 4, 2025 at 2:44 PM IST
আমেদাবাদ, 4 অক্টোবর: আশঙ্কা সত্যি করে ভারতীয় ক্রিকেটে অস্তাচলে অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷ লাল-বলের ক্রিকেট থেকে রোহিত শর্মা সরে দাঁড়ানোয় নেতৃত্বের ব্য়াটন উঠেছে শুভমন গিলের হাতে ৷ এবার ওয়ান-ডে ক্রিকেটেও 'হিটম্যান'কে সরিয়ে পঞ্জাব ক্রিকেটারকে নেতা বেছে নিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ শনিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয়ের পর আমেদাবাদে আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ওয়ান-ডে এবং টি-20 সিরিজের দলঘোষণা করল বিসিসিআই ৷ সেখানে ওডিআই স্কোয়াডে রোহিত শর্মার সুযোগ হল বটে, কিন্তু 12 বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েও নেতৃত্ব হারালেন তিনি ৷
রোহিত শর্মার পাশাপাশি ওডিআই স্কোয়াডে প্রত্যাশিতভাবে জায়গা পেলেন বিরাট কোহলিও ৷ কিন্তু সব ছাপিয়ে চর্চায় নয়া অধিনায়ক গিল ৷ 2027 ওডিআই বিশ্বকাপের আগে হাতে সময় দু'বছরের মতো ৷ তার আগে অধিনায়ক পদে গিলকে সড়গড় করতেই বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ ইংল্যান্ড সফরে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে গিলের সফল আত্মপ্রকাশ বোর্ডের এই পরিকল্পনায় ইন্ধন দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ অর্থাৎ, গিল নয়া অধিনায়ক ঘোষণা হওয়ায় কেবল ব্য়াটার হিসেবে দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবেন রোহিত শর্মা ৷ সহঅধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার ৷
গতবছর টি-20 বিশ্বকাপ জিতে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটকে আলবিদা জানিয়েছিলেন রোহিত-বিরাট দু'জনেই ৷ চলতি বছর ইংল্য়ান্ড সফরের আগে দিনকয়েকের ব্যবধানে টেস্ট কেরিয়ারেও ইতি টেনেছেন দু'জনে ৷ ফলত কেবলমাত্র ওডিআই ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টিম-টিম করে জ্বলছে দেশের দুই হেভিওয়েট ক্রিকেটারের অস্তিত্ব ৷ চলতি বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ওডিআই ক্রিকেটে কোনওরকম সিরিজ খেলেনি ভারত ৷ ফলত বাইশ গজে রোহিত-বিরাটকে দেখার অপেক্ষা লম্বা হচ্ছিল ৷ আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে সেই অপেক্ষার অবসান হবে ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে অস্ট্রেলিয়া সফরে ঘোষিত স্কোয়াডে নেই জসপ্রীত বুমরার নাম ৷ ওয়ার্কলোড কমাতে ক্যাঙারুর দেশে ওয়ান-ডে সিরিজে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ৷ তবে পাঁচম্য়াচের টি-20 সিরিজ খেলবেন গুজরাত পেসার ৷ অজিভূমে ওয়ান-ডে, টি-20 কোনও সিরিজে নেই হার্দিক পান্ডিয়ার নাম ৷ এশিয়া কাপে কোয়াড্রিসেপসে চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ার সফরে রাখা হয়নি সাদা-বলের ফরম্যাটে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারকে ৷ পরিবর্তে ওয়ান-ডে স্কোয়াডে প্রথমবার এলেন নীতীশ কুমার রেড্ডি ৷ মেডেন-কল আপ পেলেন স্টাম্পার-ব্যাটার ধ্রুব জুরেলও ৷
বুমরার পরিবর্তে অজি সফরে ওয়ান-ডে স্কোয়াডে জায়গা পেলেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ এছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি স্কোয়াডে থাকা মহম্মদ শামির পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়ার বিমান ধরবেন মহম্মদ সিরাজ ৷ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে থাকা বরুণ চক্রবর্তী এবং রবীন্দ্র জাদেজাকেও রাখা হয়নি অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ান-ডে স্কোয়াডে ৷ আর টি-20 স্কোয়াডের কথা বললে সদ্য এশিয়া কাপ জয়ী দলে একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ পান্ডিয়ার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে প্রত্যাবর্তন হয়েছে নীতীশ রেড্ডির ৷
- একনজরে ওডিআই স্কোয়াড: গিল (অধিনায়ক), রোহিত, কোহলি, শ্রেয়স, অক্ষর, রাহুল (উইকেটরক্ষক), নীতীশ, ওয়াশিংটন, কুলদীপ, হর্ষিত, সিরাজ, আর্শদীপ, প্রসিদ্ধ, জুরেল (উইকেটরক্ষক) ও যশস্বী ৷
- একনজরে টি-20 স্কোয়াড: সূর্যকুমার (অধিনায়ক), অভিষেক, গিল, তিলক, নীতীশ, শিবম, অক্ষর, জীতেশ (উইকেটরক্ষক), বরুণ, বুমরা, আর্শদীপ, কুলদীপ, হর্ষিত, সঞ্জু (উইকেটরক্ষক), রিঙ্কু ও ওয়াশিংটন ৷