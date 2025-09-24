রাজ্যের দুই সাঁতার সংস্থার আকচাআকচি, একে অপরকে চ্যালেঞ্জ সভাপতি-সহসচিবের
আন্তঃজেলা সাঁতার প্রতিযোগিতায় এসে 'বাসা' সভাপতি রামানুজ মুখোপাধ্য়ায় আক্রমণ করেন রাজ্য আন্ডারওয়াটার স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে ৷
Published : September 24, 2025 at 8:46 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: রাজ্য সাঁতারে আভ্যন্তরীন গণ্ডগোল এবার প্রকাশ্যে। সভাপতি রামানুজ মুখোপাধ্য়ায় বনাম সহসচিব কঙ্কণ পানিগ্রাহী আস্তিন গুটিয়ে নেমে পড়লেন আসরে ৷ গত রবিবার আন্তঃজেলা সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বেলঘরিয়া 17 পল্লী ক্লাবের সুইমিং পুলে ৷ সুইমিং পুল বলা হলেও আদতে তা নয়, ছোট পুকুরকে পুল তৈরির চেষ্টা মাত্র ৷ ক্লোরিন জল নেই, ঘোলা জলেই সাঁতার কাটলেন প্রতিযোগীরা ৷ পরিকাঠামোগত দৈন্যদশা ফের প্রকাশ্যে ৷
তবে এজন্য স্থানীয় আয়োজকদের করার কিছু নেই ৷ কারণ তাঁরা নিজেদের মতো করে প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিলেন। এহেন পরিকাঠামো জেনেও অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি বেঙ্গল অ্যামেচার স্যুইমিং অ্যাসোসিয়েশন ও উত্তর 24 পরগনা জেলা সংস্থার অর্ন্তভুক্ত ৷ সেই সাঁতার প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হয়ে রাজ্য সাঁতার সংস্থার সভাপতি রামানুজ মুখোপাধ্য়ায় আক্রমণ করেন রাজ্য আন্ডারওয়াটার স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে ৷ যে সংস্থার সচিব কঙ্কণ পানিগ্রাহী ৷ যিনি আবার রাজ্য সাঁতার সংস্থার সহসচিবও বটে ৷
পাঁচ বছর হল রাজ্যে আন্ডারওয়াটার (ফিন) সাঁতার শুরু হয়েছে ৷ 15টি জেলা রাজ্য আন্ডারওয়াটার স্পোর্টস অ্য়াসোসিয়েশনের অধীনে রয়েছে ৷ যা রাজ্য সাঁতার সংস্থায় নেই ৷ আন্ডারওয়াটার স্যুইমিং ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে ৷ আন্ডারওয়াটার স্যুইমিং অলিম্পিক্সে অর্ন্তভুক্ত না-হলেও বিশ্বজুড়ে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে ৷ বিশ্ব সংস্থার উদ্যোগে ফিন স্যুইমিংয়ে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপও ৷ চলতি বছর ফিন স্যুইমিংয়ে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজিত হয়েছে লেকটাউন পুলে ৷ যাতে বিপুল সাড়া মিলেছে। এরকম জনপ্রিয় হয়ে ওঠা আন্ডারওয়াটার স্যুইমিংকে কিছুটা অপ্রয়োজনীয়ভাবে আক্রমণ করে বসলেন রাজ্য সাঁতার সংস্থার সভাপতি রামানুজ মুখোপাধ্য়ায় ৷ জেলা সাঁতারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি উপস্থিত সাঁতারু এবং অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "রাজ্যে ডুব সাঁতারের একটি সমান্তরাল সংস্থা হয়েছে ৷ আন্ডারওয়াটার স্যুইমিং ৷ রাজ্য সাঁতার সংস্থার পদাধিকারী ওই ডুব সাঁতার সংস্থার মাথায় ৷ তিনি রাজ্য সাঁতার সংস্থায় সেভাবে কাজ করেন না ৷ অথচ সাঁতারুদের আর্ন্তজাতিক মঞ্চে সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ৷ অলিম্পিক্সের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ৷ এই বেআইনি সংস্থার আশ্বাসে প্রলুব্ধ হবেন না ৷ বিপথে চালিত হয়ে সন্তানের ভবিষ্যত নষ্ট করবেন না ৷"
একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "সাঁতার নিয়ে আমার জীবন ৷ শেষ প্রান্তে পৌঁছেছি ৷ আমি চুরি করিনি ৷ যদি চুরি করে থাকি তা আপনারা ধরতে পারেননি ৷ আমি সাঁতারের উন্নতি চেয়েছি ৷ কিন্তু রাজ্য সাঁতারকে রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তুলে দিতে পারব না ৷ বাধা হয়ে দাঁড়াব ৷" রামানুজ মুখোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যে বিতর্ক ছড়িয়েছে রাজ্য সাঁতারে ৷ আন্ডারওয়াটার স্যুইমিং সংস্থার সচিব এবং রাজ্য সাঁতার সংস্থার সহসচিব কঙ্কণ পানিগ্রাহী প্রত্যুত্তরে বলছেন, "আন্ডারওয়াটার সুইমিং বেআইনি কে বলল ? উনি খবর রাখেন না ৷ তাই জানেন না ৷ যে সংস্থার জাতীয় সংস্থা রয়েছে, যার বিশ্ব সংস্থা রয়েছে তা কীভাবে বেআইনি হয় ? আসলে উনি নিজেই বেআইনিভাবে পদ আঁকড়ে রয়েছেন ৷ তাই সবাইকে বেআইনি বলছেন ৷ রাজ্য সাঁতারকে শেষ করে দিয়েছেন গত চল্লিশ বছরে ৷ পরিকাঠামোগত অনুন্নয়ন তো উনার অপদার্থতাতেই ৷ আন্ডারওয়াটার স্যুইমিংয়ের স্বচ্ছতা উনাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে ৷ তাই উল্টোপাল্টা বলছেন ৷"
জেলা সাঁতারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে রামানুজ মুখোপাধ্য়ায় সাঁতারের দ্রোণাচার্য তপন পানিগ্রাহীকেও আক্রমণ করেন। দ্রোণাচার্য হলেও তপন পানিগ্রাহীর বাংলার সাঁতারে কোনও অবদান নেই ৷ পুনেতে বসবাস করেন ৷ আন্ডারওয়াটার স্যুইমিংকে সমর্থনের জন্যই তপন পানিগ্রাহীকে কটাক্ষ তাঁর ৷ রামানুজের এই কটাক্ষের পাল্টা দিয়েছেন রাজ্য সাঁতার সংস্থার সাঁতারের সহসচিব কঙ্কণ পানিগ্রাহী ৷ তিনি বলছেন, "অশিক্ষিত একজন ব্যক্তির তপন পানিগ্রাহীর অবদান বোঝার ক্ষমতা নেই ৷"
রাজ্য সাঁতার সংস্থায় নির্বাচন কবে, এই দাবি গত ছ'মাসের বেশি সময় ধরে উঠেছে ৷ জাতীয় সাঁতার ফেডারেশন থেকে অবজার্ভার পাওয়া যাচ্ছে না বলে নির্বাচন করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন রামানুজ মুখোপাধ্যায় ৷ এই মর্মে তিনি জাতীয় সাঁতার সংস্থার পাঠানো নির্দেশকে ঢাল করেছেন ৷ যাকে রাজ্য সাঁতার সংস্থার কার্যকরী কমিটির সদস্যরাই বলছেন, "খলের অজুহাতের অভাব হয় না।" তবে শেষ পাওয়া খবরে বৃহস্পতিবার রাজ্য সাঁতার সংস্থা বা 'বাসা'র কার্যকরী সংস্থার বৈঠক ৷ সেখানে নির্বাচনের দিন-স্থান নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷