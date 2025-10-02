রাজ্য সাঁতারের বার্ষিক সভা 19 অক্টোবর, ঘোষণা নিয়ে দড়ি টানাটানি শাসক-বিরোধীদের

রাজ্য সাঁতারের বার্ষিক সভা 19 অক্টোবর, ঘোষণা নিয়ে দড়ি টানাটানি শাসক-বিরোধীদের
গত 25 সেপ্টেম্বর রাজ্য সাঁতার সংস্থার বিদায়ী কার্যকরী কমিটির বৈঠকে এজিএমের দিনক্ষণ স্থির হয়েছে বলে খবর ৷
Published : October 2, 2025 at 12:34 PM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: আগামী 19 অক্টোবর রাজ্য সাঁতার সংস্থার বহু প্রতিক্ষিত বার্ষিক সাধার‘ সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৷ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম সংলগ্ন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে সেই সভার স্থান ঠিক হয়েছে আপাতত ৷ রাজ্য সাঁতারের বার্ষিক সভার তারিখ এবং স্থান নিরে 'আপাতত' লিখতে হচ্ছে কারণ, বিদায়ী কমিটি এই মর্মে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি এখনও ৷
রাজ্য সাঁতার সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্তত পনেরো দিন আগে বৈঠকের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হয় ৷ সেক্ষেত্রে 4 অক্টোবরের বার্ষিক সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে ৷ রাজ্য সাঁতারের নথিভুক্ত সংস্থাগুলো তাই আরও তিনদিন অপেক্ষা করতে চাইছেন ৷ গত 25 সেপ্টেম্বর রাজ্য সাঁতার সংস্থার বিদায়ী কার্যকরী কমিটি বৈঠকে বসেছিল ৷ সেখানে প্রেসিডেন্ট রামানুজ মুখোপাধ্য়ায় ছাড়াও সাধারণ সম্পাদকমণ্ডলী স্নেহাশিস বিশ্বাস, দিবাকর চক্রবর্তী, কঙ্কণ পানিগ্রাহী, সুব্রত চক্রবর্তী, সুপ্রতীম রায়চৌধুরী, দেবাশিস পাত্র. অশোক দত্ত, অতনু ঘোষরা ছিলেন ৷ ফেব্রুয়ারি মাসে এই কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ ফলত গত আটমাস ধরে মেয়াদ ফুরোনো কমিটি রাজ্য সাঁতার সংস্থা পরিচালনা করছে ৷ যা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই ৷
বিরোধী শিবির বিদায়ী কমিটির এই 'অপেক্ষার নীতি'কে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না ৷ প্রাক্তন সচিব স্বপন আদক দ্বর্থ্যহীন ভাষায় বলছেন, "সভাপতি রামানুজ মুখোপাধ্য়ায় সংস্থার সংবিধান না-মেনে সবকিছু নিজের মতো করে চালাতে চাইছেন ৷ সেটা করতে গিয়ে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীকেও কথার চালে বেপথে নিয়ে যাচ্ছেন ৷ বিষয়টি সবাই ধরে ফেলায় বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে ৷ চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে রাজ্য সাঁতার পরিচালনা করলেও এক বিন্দু উন্নতি হয়নি। পদ আঁকড়ে থাকার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেন এই ভদ্রলোক ৷"
25 সেপ্টেম্বরের বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য কার্যকরী কমিটি সদস্যদের যতটা সম্ভব দেরিতে জানিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কোচবিহারের প্রতিনিধি রমেন বিশ্বাকে 24 সেপ্টেম্বর রাতে বৈঠকের কথা জানানো হয়েছিল ৷ 25 সেপ্টেম্বরের বৈঠকের ব্যাপারে সংস্থার সচিব কঙ্কণ পানিগ্রাহীকে প্রথমে জানানো হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে ৷ তাঁকেও 24 সেপ্টেম্বর জানানো হয়েছিল ৷ কঙ্কণ পানিগ্রাহী পূর্ব মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ৷ বিদায়ী কমিটির তরফে বলা হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর এবং কোচবিহার 31 মার্চের পূর্বে নাম নথিভুক্ত না-করানোয় তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে ৷
বিরোধীদের দাবি, কলকাতা জেলা সাঁতার সংস্থা অতীতে পরপর দু'বছর নাম নথিভুক্ত না-করানো সত্ত্বেও সদস্যপদ হারায়নি ৷ তাহলে এক্ষেত্রে উল্টো নিয়ম কেন হবে ? তাঁদের যুক্তি পূর্ব মেদিনীপুর এবং কোচবিহার নির্ধারিত দিনের মধ্যে টাকা জমা দিতে গেলেও তা নেওয়া হয়নি ৷ কারণ 31 মার্চ অফিস বন্ধ রাখা হয়েছিল ৷ এর পাশাপাশি 25 সেপ্টেম্বরের বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে 19 অক্টোবর সাধারণ সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হলেও তার বিজ্ঞপ্তি কেন জারি হল না, তা নিয়েও সংশয়ে রয়েছে ৷ সবমিলিয়ে রাজ্য সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা ঘিরে শাসক ও বিরোধীদের দড়ি টানাটানি চলছেই ৷