হায়দরাবাদ, 18 অগস্ট: পহেলগাঁও হামলা পরবর্তী সময় থেকে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও তলানিতে দুই দেশের ৷ এমতাবস্থায় ভারতের মাটিতে আসন্ন হকি এশিয়া কাপে পাকিস্তান অংশগ্রহণ করবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা চলছে ৷ তবে ভারত সরকার যে ওয়াঘার ওপারের দেশকে এশিয়া কাপ অংশগ্রহণে বাধা দেবে না, সেকথা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল ৷ এবার টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্পূর্ণ পাকিস্তানের কোর্টে ৷ এমতাবস্থায় পাকিস্তানকে তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল ভারতের তরফে ৷ জানানো হয়েছে পাকিস্তান অংশগ্রহণ না-করলে বিকল্প তৈরি রয়েছে ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে যা খবর, তাতে পাকিস্তান ভারতে খেলতে না-এলে সেক্ষেত্রে আরেক পড়শি দেশ বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হবে হকি ইন্ডিয়ার তরফে ৷ আগামী 48 ঘণ্টার মধ্য়ে পাকিস্তান এশিয়া কাপে না-খেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলে সম্ভবত বাংলাদেশ সেই শূন্যস্থান পূরণ করবে ৷ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের সঙ্গে এব্য়াপারে একপ্রস্থ আলোচনা সেরে ফেলেছে আয়োজকরা ৷
আগামী 29 অগস্ট থেকে বিহারের রাজগিরে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ হকি ৷ অংশ নেবে আটটি দেশ ৷ পহেলগাঁও হামলা পরবর্তী ভারতের অপারেশন সিঁদুরের পর এদেশে পাকিস্তান খেলতে আসবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা ৷ তবে ভারত সরকার ইতিমধ্য়েই পাক দলকে ভিসা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ৷ তারপরেও যদি কিন্তু রয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের তরফে ৷ নিরাপত্তাজনিত কারণে এদেশে খেলতে আসতে চাইছে না তাঁরা ৷ তাই সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য দু'দিনের সময় বেঁধে দেওয়া হল পাকিস্তান হকি ফেডারেশনকে ৷
হকি ইন্ডিয়ার এক আধিকারিক সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে বলেন, "ভারত সরকার ইতিমধ্যেই পাক দলের ভিসা বন্দোবস্ত করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে ৷ কিন্তু তাঁরা যদি আসতে না-চায় সেটা তাঁদের সমস্য়া ৷ বাংলাদেশকে ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ পাকিস্তান না-এলে তাঁরা টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ৷ তবে নিশ্চয়তা পেতে 48 ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে আমাদের ৷" তিনি আরও বলেন, "এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ কোনও দলই টুর্নামেন্টে নিশ্চিত নয় ৷ তবে বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিকল্প হতে পারে ৷"
উল্লেখ্য আগামী বছর নেদারল্য়ান্ডস ও বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলা হকি বিশ্বকাপের যোগ্য়তা নির্ণায়ক টুর্নামেন্ট বলা হচ্ছে এশিয়া কাপকে ৷ 2025 এশিয়া কাপে খেতাবজয়ীরা জায়গা করে নেবে বিশ্বকাপের মূলপর্বে ৷ আয়োজক ভারত ছাড়াও এশিয়া কাপে অংশ নিতে চলা বাকি সাতটি দেশ- চিন, জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ওমান, চিনা তাইপেই এবং পাকিস্তান/বাংলাদেশ ৷