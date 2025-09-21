এশিয়া কাপে 'ব্যাঘ্রগর্জন', শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে থ্রিলার জয়ে সুপার-ফোর শুরু বাংলাদেশের

এশিয়া কাপে 'ব্যাঘ্রগর্জন', শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে থ্রিলার জয়ে সুপার-ফোর শুরু বাংলাদেশের
গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কা আফগানিস্তানকে হারানোয় সুপার-ফোরের টিকিট পেয়েছিল বাংলাদেশ ৷
Published : September 21, 2025 at 10:09 AM IST
দুবাই, 21 সেপ্টেম্বর: গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কা হারলেই ছুটি হয়ে যেত তাঁদের ৷ কিন্তু দ্বীপরাষ্ট্র আফগানদের হারানোয় সুপার-ফোরের শিকে ছেঁড়ে তাঁদের ৷ অথচ সুপার-ফোরের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকেই হারিয়ে দিল বাংলাদেশ ৷ প্রতিযোগিতার ছ'বারের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে দারুণ শুরু লিটন দাস অ্যান্ড কোম্পানির ৷ মাত্র এক বল বাকি থাকতে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় 169 রানে তুলে নিল বাংলাদেশ ৷ গ্রুপ পর্বের সবক'টি ম্যাচ জিতলেও সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে ব্যাঘ্রগর্জনে থমকে গেল শ্রীলঙ্কা ৷
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে শনিবার শ্রীলঙ্কাকে প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস ৷ শরিফুল ইসলাম চার ওভারে দেদার রান (49) খরচ করলেও বল হাতে দুরন্ত অভিজ্ঞ মুস্তাফিজুর রহমান এবং স্পিনার মেহদি হাসান ৷ এই দু'য়ের সৌজন্যে বিপক্ষকে 168 রানে আটকে রাখে বাংলাদেশ ৷ চার ওভারে 20 রানে তিন উইকেট নেন মুস্তাফিজুর, 25 রান দিয়ে জোড়া উইকেট তুলে নেন মেহদি ৷ শ্রীলঙ্কা দেড়শোর গণ্ডি পেরোয় মূলত শানাকার ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরিতে ৷
তিনটি চার ও ছয় ছক্কায় 37 বলে 64 রান আসে শানাকার ব্যাটে ৷ এছাড়া 25 বলে 34 রান করেন আফগানিস্তান ম্য়াচের নায়ক কুশল মেন্ডিস ৷ 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 168 রান তোলে শ্রীলঙ্কা ৷ জবাবে ওপেনার তানজিদ হাসান প্রথম ওভারে শূন্য রানে ফিরলেও বাংলাদেশের জয়ের পথ প্রশস্ত হয় আরেক ওপেনার সইফ হাসান এবং তৌহিদ হৃদয়ের ব্য়াটে ৷ দ্বিতীয় উইকেটে সইফের সঙ্গে 59 রানের মূল্যবান জুটি গড়েন লিটনও ৷ বাংলাদেশ অধিনায়ক ফেরেন 25 রানে ৷ এরপর তৃতীয় উইকেটে সইফ-হৃদয়ের 54 রানের জুটি বাংলাদেশকে জয়ের পথে অনেকটাই এগিয়ে দেয় ৷
Victory in the opener! 💪 Bangladesh take the 1st Super Four by 4 wickets!— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 20, 2025
Bangladesh 🇧🇩 🆚 Sri Lanka 🇱🇰 | Match 13 | Super Four | Asia Cup 2025
20 September 2025 | 8:30 PM | Dubai International Cricket Stadium#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #AsiaCup #Cricket… pic.twitter.com/kImF2Eo7S5
হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 45 বলে 61 রানে ফেরেন ম্য়াচের সেরা সইফ ৷ মারেন দু'টি চার এবং চারটি ছয় ৷ 37 বলে 58 রান করে হৃদয় যখন ফেরেন তখন ন'বলে 10 রান প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশের ৷ শেষ ওভারে বাংলাদেশের দরকার ছিল পাঁচ রান ৷ প্রথম বলে জাকের আলি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে স্কোর সমতায় আনার পর ম্য়াচে আচমকা ট্যুইস্ট আসে ৷ পরের তিন বলে জোড়া উইকেট হারায় বাংলাদেশ ৷ জাকের আলি (9) ও মেহদি হাসানকে (0) ফেরান শানাকা ৷ শেষ দু'বলে এক রান দরকার ছিল বাংলাদেশের ৷ তবে পঞ্চম বলে এক রান নিয়ে দলকে কাঙ্খিত জয় এনে দেন নাসুম আহমেদ ৷
অন্যদিকে 12 বলে 14 রানে অপরাজিত থেকে যান শামিম আহমেদ ৷ 19.5 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 169 রান তুলে নেয় টাইগাররা ৷ আগামী 24 সেপ্টেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে সুপার-ফোরের দ্বিতীয় ম্য়াচে মুখোমখি হবে তাঁরা ৷