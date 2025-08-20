ETV Bharat / sports

পাকিস্তানের পর নাম তুলল ওমান, নয়া দুই দেশকে নিয়ে ঘোষিত এশিয়া কাপের সূচি - HOCKEY ASIA CUP 2025

আগামী 29 অগস্ট রাজগীরে শুরু হচ্ছে হকি এশিয়া কাপ ৷

FILE PIC
ফাইল ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read

হায়দরাবাদ, 20 অগস্ট: নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে পাকিস্তান যে আসছে না, সেটা একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল ৷ কিন্তু পাকিস্তানের পর ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা হকি এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্য়াহার করে নিল ওমান ৷ নতুন দুই দেশকে নিয়ে মঙ্গলবার এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা করল এশিয়ান হকি ফেডারেশন ৷ পাকিস্তানের পরিবর্ত হিসেবে বাংলাদেশ আমন্ত্রিত ছিল আগেই ৷ আর ওমানের পরিবর্তে ভারতে এশিয়া কাপ খেলতে আসছে কাজাখস্তান ৷

পহেলগাঁও হামলা পরবর্তী সময়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটেছে ৷ তারই ফলশ্রুতিতে নিরাপত্তাজনিত কারণে এদেশে আসতে নারাজ পাকিস্তান ৷ ভারত সরকারের তরফে নিরাপত্তার সবরকম আশ্বাস, ভিসা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মিললেও শেষপর্যন্ত নাম প্রত্যাহারের পথেই হাঁটল তাঁরা ৷ তবে ওমানের আচমকা নাম তুলে নেওয়ার স্পষ্ট কোনও কারণ সামনে আসেনি ৷

হকি ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকে সংবাদসংস্থা এএনআই'কে এপ্রসঙ্গে বলেন, "এশিয়ান হকির জন্য এশিয়া কাপ ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ একটা টুর্নামেন্ট ৷ নিরাপত্তাজনিত কারণে পাকিস্তান খেলতে আসছে না ৷ ভারত সরকার অবশ্য তাঁদের কখনও প্রত্য়াখ্য়ান করেনি ৷ তাঁরা নিজেরাই নিরাপত্তা ইস্যুতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ ওমান দলও তাঁদের সরকারের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে খেলতে আসছে না ৷"

এশিয়ান হকি ফেডারেশনের ঘোষিত গ্রুপ বিন্য়াস অনুযায়ী পুল-এ'তে ভারতের সঙ্গেই জায়গা পেয়েছে কাজাখস্তান ৷ এছাড়া গ্রুপের বাকি দু'টি দল জাপান এবং চিন ৷ অন্য গ্রুপে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং চিনা তাইপেইয়ের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তানের পরিবর্তে সুযোগ পাওয়া বাংলাদেশ ৷ এই নিয়ে দ্বাদশবার মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে তাঁরা ৷ যদিও কোনওবারই গ্রুপ পর্বের বাধা পেরোতে পারেনি ভারতের পড়শি দেশ ৷

অন্য়দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আলাদা হয়ে নয়া দেশ হিসেবে জন্ম নেওয়ার পর কাজাখস্তানের দ্বিতীয়বার এশিয়া কাপে অংশগ্রহণ এটি ৷ 1994 হিরোসিমায় অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে পঞ্চমস্থান পেয়েছিল তাঁরা ৷ এদিকে সূচি সামনে আসার পর বুধবার এশিয়া কাপের জন্য 18 সদস্যের দলঘোষণা করল হকি ইন্ডিয়া ৷ 29 অগস্ট টুর্নামেন্টের প্রথমদিন চিনের মুখোমুখি হবে ভারত ৷ এরপর 31 অগস্ট জাপানের বিরুদ্ধে এবং 1 সেপ্টেম্বর কাজাখস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের বাকি দু'টি ম্যাচ খেলবে হরমনপ্রীত সিং অ্যান্ড কোং ৷

একনজরে ভারতীয় স্কোয়াড:

  • গোলরক্ষক: কৃষাণ পাঠক, সূরজ কারকেরা
  • ডিফেন্ডার: সুমিত, জারমনপ্রীত সিং, সঞ্জয়, হরমনপ্রীত সিং (অধিনায়ক), অমিত রোহিদাস, যুগরাজ সিং
  • মিডফিল্ডার: রাজিন্দর সিং, রাজকুমার পাল, হার্দিক সিং, মনপ্রীত সিং, বিবেক সাগর প্রসাদ
  • ফরোয়ার্ড: মনদীপ সিং, শিলানন্দ লাকরা, অভিষেক, সুখজিৎ সিং, দিলপ্রীত সিং ৷

আরও পড়ুন:

হায়দরাবাদ, 20 অগস্ট: নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে পাকিস্তান যে আসছে না, সেটা একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল ৷ কিন্তু পাকিস্তানের পর ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা হকি এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্য়াহার করে নিল ওমান ৷ নতুন দুই দেশকে নিয়ে মঙ্গলবার এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা করল এশিয়ান হকি ফেডারেশন ৷ পাকিস্তানের পরিবর্ত হিসেবে বাংলাদেশ আমন্ত্রিত ছিল আগেই ৷ আর ওমানের পরিবর্তে ভারতে এশিয়া কাপ খেলতে আসছে কাজাখস্তান ৷

পহেলগাঁও হামলা পরবর্তী সময়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটেছে ৷ তারই ফলশ্রুতিতে নিরাপত্তাজনিত কারণে এদেশে আসতে নারাজ পাকিস্তান ৷ ভারত সরকারের তরফে নিরাপত্তার সবরকম আশ্বাস, ভিসা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মিললেও শেষপর্যন্ত নাম প্রত্যাহারের পথেই হাঁটল তাঁরা ৷ তবে ওমানের আচমকা নাম তুলে নেওয়ার স্পষ্ট কোনও কারণ সামনে আসেনি ৷

হকি ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকে সংবাদসংস্থা এএনআই'কে এপ্রসঙ্গে বলেন, "এশিয়ান হকির জন্য এশিয়া কাপ ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ একটা টুর্নামেন্ট ৷ নিরাপত্তাজনিত কারণে পাকিস্তান খেলতে আসছে না ৷ ভারত সরকার অবশ্য তাঁদের কখনও প্রত্য়াখ্য়ান করেনি ৷ তাঁরা নিজেরাই নিরাপত্তা ইস্যুতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ ওমান দলও তাঁদের সরকারের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে খেলতে আসছে না ৷"

এশিয়ান হকি ফেডারেশনের ঘোষিত গ্রুপ বিন্য়াস অনুযায়ী পুল-এ'তে ভারতের সঙ্গেই জায়গা পেয়েছে কাজাখস্তান ৷ এছাড়া গ্রুপের বাকি দু'টি দল জাপান এবং চিন ৷ অন্য গ্রুপে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং চিনা তাইপেইয়ের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তানের পরিবর্তে সুযোগ পাওয়া বাংলাদেশ ৷ এই নিয়ে দ্বাদশবার মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে তাঁরা ৷ যদিও কোনওবারই গ্রুপ পর্বের বাধা পেরোতে পারেনি ভারতের পড়শি দেশ ৷

অন্য়দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আলাদা হয়ে নয়া দেশ হিসেবে জন্ম নেওয়ার পর কাজাখস্তানের দ্বিতীয়বার এশিয়া কাপে অংশগ্রহণ এটি ৷ 1994 হিরোসিমায় অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে পঞ্চমস্থান পেয়েছিল তাঁরা ৷ এদিকে সূচি সামনে আসার পর বুধবার এশিয়া কাপের জন্য 18 সদস্যের দলঘোষণা করল হকি ইন্ডিয়া ৷ 29 অগস্ট টুর্নামেন্টের প্রথমদিন চিনের মুখোমুখি হবে ভারত ৷ এরপর 31 অগস্ট জাপানের বিরুদ্ধে এবং 1 সেপ্টেম্বর কাজাখস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের বাকি দু'টি ম্যাচ খেলবে হরমনপ্রীত সিং অ্যান্ড কোং ৷

একনজরে ভারতীয় স্কোয়াড:

  • গোলরক্ষক: কৃষাণ পাঠক, সূরজ কারকেরা
  • ডিফেন্ডার: সুমিত, জারমনপ্রীত সিং, সঞ্জয়, হরমনপ্রীত সিং (অধিনায়ক), অমিত রোহিদাস, যুগরাজ সিং
  • মিডফিল্ডার: রাজিন্দর সিং, রাজকুমার পাল, হার্দিক সিং, মনপ্রীত সিং, বিবেক সাগর প্রসাদ
  • ফরোয়ার্ড: মনদীপ সিং, শিলানন্দ লাকরা, অভিষেক, সুখজিৎ সিং, দিলপ্রীত সিং ৷

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTAN WITHDRAWS FROM ASIA CUPASIA CUP HOCKEYINDIA ANNOUNCED SQUAD FOR ASIA CUPDILIP TIRKEYHOCKEY ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

কন্যাসন্তানের পৈতে, সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে সাহসী ছন্দপতন

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.