হায়দরাবাদ, 20 অগস্ট: নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে পাকিস্তান যে আসছে না, সেটা একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল ৷ কিন্তু পাকিস্তানের পর ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা হকি এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্য়াহার করে নিল ওমান ৷ নতুন দুই দেশকে নিয়ে মঙ্গলবার এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা করল এশিয়ান হকি ফেডারেশন ৷ পাকিস্তানের পরিবর্ত হিসেবে বাংলাদেশ আমন্ত্রিত ছিল আগেই ৷ আর ওমানের পরিবর্তে ভারতে এশিয়া কাপ খেলতে আসছে কাজাখস্তান ৷
পহেলগাঁও হামলা পরবর্তী সময়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটেছে ৷ তারই ফলশ্রুতিতে নিরাপত্তাজনিত কারণে এদেশে আসতে নারাজ পাকিস্তান ৷ ভারত সরকারের তরফে নিরাপত্তার সবরকম আশ্বাস, ভিসা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মিললেও শেষপর্যন্ত নাম প্রত্যাহারের পথেই হাঁটল তাঁরা ৷ তবে ওমানের আচমকা নাম তুলে নেওয়ার স্পষ্ট কোনও কারণ সামনে আসেনি ৷
হকি ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকে সংবাদসংস্থা এএনআই'কে এপ্রসঙ্গে বলেন, "এশিয়ান হকির জন্য এশিয়া কাপ ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ একটা টুর্নামেন্ট ৷ নিরাপত্তাজনিত কারণে পাকিস্তান খেলতে আসছে না ৷ ভারত সরকার অবশ্য তাঁদের কখনও প্রত্য়াখ্য়ান করেনি ৷ তাঁরা নিজেরাই নিরাপত্তা ইস্যুতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ ওমান দলও তাঁদের সরকারের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে খেলতে আসছে না ৷"
এশিয়ান হকি ফেডারেশনের ঘোষিত গ্রুপ বিন্য়াস অনুযায়ী পুল-এ'তে ভারতের সঙ্গেই জায়গা পেয়েছে কাজাখস্তান ৷ এছাড়া গ্রুপের বাকি দু'টি দল জাপান এবং চিন ৷ অন্য গ্রুপে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং চিনা তাইপেইয়ের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তানের পরিবর্তে সুযোগ পাওয়া বাংলাদেশ ৷ এই নিয়ে দ্বাদশবার মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে তাঁরা ৷ যদিও কোনওবারই গ্রুপ পর্বের বাধা পেরোতে পারেনি ভারতের পড়শি দেশ ৷
Schedule for Asia Cup Men's Hockey in India announced | India, Japan, China, Kazakhstan in Pool A. Malaysia, Korea, Bangladesh and Chinese Taipei in Pool B. pic.twitter.com/AbPRu7ChLq— ANI (@ANI) August 19, 2025
অন্য়দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আলাদা হয়ে নয়া দেশ হিসেবে জন্ম নেওয়ার পর কাজাখস্তানের দ্বিতীয়বার এশিয়া কাপে অংশগ্রহণ এটি ৷ 1994 হিরোসিমায় অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে পঞ্চমস্থান পেয়েছিল তাঁরা ৷ এদিকে সূচি সামনে আসার পর বুধবার এশিয়া কাপের জন্য 18 সদস্যের দলঘোষণা করল হকি ইন্ডিয়া ৷ 29 অগস্ট টুর্নামেন্টের প্রথমদিন চিনের মুখোমুখি হবে ভারত ৷ এরপর 31 অগস্ট জাপানের বিরুদ্ধে এবং 1 সেপ্টেম্বর কাজাখস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের বাকি দু'টি ম্যাচ খেলবে হরমনপ্রীত সিং অ্যান্ড কোং ৷
একনজরে ভারতীয় স্কোয়াড:
- গোলরক্ষক: কৃষাণ পাঠক, সূরজ কারকেরা
- ডিফেন্ডার: সুমিত, জারমনপ্রীত সিং, সঞ্জয়, হরমনপ্রীত সিং (অধিনায়ক), অমিত রোহিদাস, যুগরাজ সিং
- মিডফিল্ডার: রাজিন্দর সিং, রাজকুমার পাল, হার্দিক সিং, মনপ্রীত সিং, বিবেক সাগর প্রসাদ
- ফরোয়ার্ড: মনদীপ সিং, শিলানন্দ লাকরা, অভিষেক, সুখজিৎ সিং, দিলপ্রীত সিং ৷