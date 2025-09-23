সেরা গোলরক্ষক থেকে কোচ, একনজরে ব্য়ালন ডি'অরে অন্য়ান্য খেতাবজয়ীদের তালিকা

সেরা গোলরক্ষক থেকে কোচ, একনজরে ব্য়ালন ডি'অরে অন্য়ান্য খেতাবজয়ীদের তালিকা
ব্যালন ডি'অর জিতে মেসি-কাকাদের সঙ্গে এলিট ক্লাবেও প্রবেশ করে গেলেন দেম্বেলে ৷ খেতাব উঠল আর কাদের হাতে ?
Published : September 23, 2025 at 1:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 সেপ্টেম্বর: প্রথমবার মনোনীত হয়েই বাজিমাত ওসমানে দেম্বেলের ৷ 69তম ব্য়ালন ডি'অর অনুষ্ঠানে খেতাব উঠল ফরাসি ফরোয়ার্ডের হাতে ৷ প্রথমবার ইউরোপিয়ান ফুটবলের গভর্নিং বডি উয়েফার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করল ফ্রান্স ফুটবল ৷ সোমবার প্যারিসে থিয়েটার দু সাতালেয় খেতাব জিতে লিয়োনেল মেসি, রোনাল্ডিনহোর মতো কিংবদন্তিদের সঙ্গে এলিট ক্লাবে প্রবেশ করলেন দেম্বেলে ৷ ফিফা বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং ব্য়ালন ডি'অর জয়ী দশম ফুটবলার হলেন তিনি ৷
মেসি, রোনাল্ডিনহো ছাড়াও এই এলিট ক্লাবে রয়েছেন- কাকা, রিভাল্ডো, জিনেদিন জিদান, ববি চার্লটন, পাওলো রোসি, গার্ড মুলার এবং ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের মত হেভিওয়েট নাম ৷ ফ্রান্সের ষষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে ব্য়ালন ডি'অর উঠল দেম্বেলের হাতে ৷ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ল্যামিন ইয়ামালকে পিছনে ফেলে এদিন খেতাব হাতে কান্নায় ভেঙে পড়েন পিএসজি ফুটবলার ৷ দেম্বেলে বলেন, "আমি কাঁদতে চাইনি ৷ কিন্তু পরিবারের কথা এবং লড়াইয়ে আমার পাশে থাকা মানুষগুলোর কথা বলতে গিয়ে আর কান্না ধরে রাখতে পারলাম না ৷"
53 ম্য়াচে 35টি গোলের পাশাপাশি দেম্বেলের নামে গত মরশুমে রয়েছে 16টি অ্যাসিস্টও ৷ তবে তাঁর এই ব্যক্তিগত সাফল্যের নেপথ্যে যে দলগত সাফল্যও রয়েছে, তাও খেতাব জিতে জানিয়েছেন ফরাসি ফুটবলার ৷ উল্লেখ্য, গত মরশুমে ত্রিমুকুট জয় করেছে দেম্বেলের পিএসজি ৷ দেম্বেলের খেতাব জয়ের পাশাপাশি মহিলা ফুটবলে টানা তৃতীয়বার ব্যালন ডি'অর জিতে নিয়েছেন স্পেন এবং বার্সেলোনার আইতানা বোনমাতি ৷ তবে এই দু'জনকে বাদ দিয়েও বিভিন্ন বিভাগে সেরার শিরোপা উঠেছে বিভিন্নদের হাতে ৷ দেখে নেব সেই তালিকা -
2025 belongs to Aitana and Dembélé 🏆✨#ballondor pic.twitter.com/2xlim0GMc2— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) September 22, 2025
- পুরুষ:
- কোপা ট্রফি (সেরা অনূর্ধ্ব-21 ফুটবলার)- ল্যামিন ইয়ামাল (বার্সেলোনা)
- লেভ ইয়াসিন ট্রফি (সেরা গোলরক্ষক)- গিয়ানলুইগি দোন্নারুমা (পিএসজি)
- সেরা কোচ- লুইস এনরিকে (পিএসজি)
- সেরা ক্লাব- পিএসজি
- গার্ড মুলার ট্রফি (সর্বোচ্চ স্কোরার)- ভিক্টর গিয়োকেরেস (আর্সেনাল)
Welcome to the Ballon d'Or family, Ousmane Dembélé! #ballondor pic.twitter.com/Gvo3SgZHwx— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
- মহিলা:
- কোপা ট্রফি (সেরা অনূর্ধ্ব-21 ফুটবলার)- ভিকি লোপেজ (বার্সেলোনা)
- লেভ ইয়াসিন ট্রফি (সেরা গোলরক্ষক)- হান্নাহ হ্যাম্পটন (আর্সেনাল)
- সেরা কোচ: সারিনা উইগম্য়ান (ইংল্যান্ড)
- সেরা ক্লাব- আর্সেনাল
- গার্ড মুলার ট্রফি (সর্বোচ্চ স্কোরার)- ইওয়া পাজর (বার্সেলোনা)