কার্যত চূড়ান্ত সবকিছু, দ্বিতীয়বার সৌরভ জমানায় সিএবি'র প্যানেলে আর কারা ?

কার্যত চূড়ান্ত সবকিছু, দ্বিতীয়বার সৌরভ জমানায় সিএবি'র প্যানেলে আর কারা ?
রবিবাসরীয় দুপুরে সৌরভ এবং তাঁর প্যানেলের সদস্যরা মনোনয়নপত্র জমা করবেন ৷
Published : September 13, 2025 at 8:57 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: আগামিকাল অর্থাৎ, রবিবার পাকা হয়ে যাচ্ছে সবকিছু ৷ সাঙ্ঘাতিক কোনও অঘটন না-ঘটলে ছ'বছর পর রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা সিএবি'র মসনদে আবারও সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ ছ'বছর পর দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলা ক্রিকেটের ব্য়াটন মহারাজের হাতে ৷ সঙ্গে কুড়ি বছর পর 'ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল'-এর সচিব পদে ফিরছেন বাবলু কোলে ৷
আগামী 22 সেপ্টেম্বর সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ সেদিনই নির্বাচন সিএবি'তে ৷ তার আগে রবিবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ৷ আগামিকালই সৌরভ এবং তাঁর প্যানেলের সদস্যরা মনোনয়ন জমা দেবেন ৷ বিরোধীদের কেউ নির্বাচনে না-দাঁড়ানোয় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয়বার সিএবি প্রেসিডেন্ট পদে বসবেন সৌরভ ৷ তবে বাকি প্যানেল কী হয়, সেটাই ছিল জল্পনার কেন্দ্রে ৷ অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে এই ব্যাপারে ৷ কিন্তু শনিবার সন্ধেয় প্য়ানেলের বিষয়টি পরিষ্কার অনেকটাই ৷
সূত্রের খবর, বাবলু কোলে সচিব হয়ে কুড়ি বছর পর ফিরছেন সিএবি'তে ৷ যুগ্ম-সচিব পদে বসতে চলেছেন মদনমোহন ঘোষ ৷ ভাইস-প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ সৌরভের ডেপুটি হতে চলেছেন অণু দত্ত ৷ কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস ৷ রবিবার দুপুরে সৌরভ তার পুরো প্যানেল নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা করবেন ৷
সে যাইহোক ৷ বাবলু কোলের সচিব পদে প্রত্যাবর্তন চমকে দেওয়ার মত ঘটনা ৷ কিন্তু নয়া ক্রীড়া আইন লাগু হলে বাবলু কোলেকে হয়তো পদ ছাড়তে হবে ৷ কারণ সেক্ষেত্রে বয়সের সীমায় আটকে গেলেও যেতে পারেন তিনি ৷ সেক্ষেত্রে ছ'মাস পর নতুন কেউ সচিব পদে বসবেন ৷ তবে বয়স সীমা যদি ক্রীড়া বিল অনুসারে 70 থেকে বেড়ে 75 হয় তাহলে বাবলু কোলে তাঁর মেয়াদ সম্পূর্ণ করবেন ৷ আপাতত লোধা কমিটির সুপারিশ মেনে সিএবি'র নয়া প্যানেল বেছে নেওয়া হয়েছে ৷
অনেকেই ভেবেছিলেন সঞ্জয় দাস হয়তো যুগ্ম-সচিব পদে বসবেন ৷ কিন্তু পরিবর্তে তাঁর কোষাধ্যক্ষ হওয়া চমকে দেওয়ার মত ৷ একইভাবে চমক অণু দত্তের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া ৷ তবে মনোনয়ন পত্র যেহেতু পেশ হয়নি এখনও, তাই কার্যত শব্দটি লিখতে হচ্ছে ৷ সচিব পদে প্রত্যাবর্তন নিয়ে বাবলু কোলে বলছেন, "এখন কিছুই সরকারি নয়। রবিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরেই সব চূড়ান্ত হবে ৷"
আগামী 28 সেপ্টেম্বর বোর্ডের বার্ষিক সভা ৷ সেখানে সিএবি'র প্রতিনিধিত্ব করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ তবে বোর্ডের নয়া প্রেসিডেন্ট কে হবেন, তা নিয়ে বিসিসিআই'য়ে জল্পনা অব্যাহত ৷ কপিলদেব, রবি শাস্ত্রীদের নাম ঘোরাফেরা করছে ৷ অবাক করে দৌড়ে ভীষণভাবে উঠে এসেছেন কিরণ মোরে ৷