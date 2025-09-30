বাবর-রিজওয়ানকে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা পাকিস্তানের

বাবর-রিজওয়ানকে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা পাকিস্তানের
সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপে দুই তারকাকে ছাড়া বারংবার বিপদে পড়েছে পাক ব্য়াটিং ৷
Published : September 30, 2025 at 12:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 সেপ্টেম্বর: টি-20 স্কোয়াডে ফিরতে হলে তাঁদের স্ট্রাইক-রেটের দিকে নজর দিতে হবে ৷ দলের দুই তারকা ব্য়াটার বাবর আজম এবং মহম্মদ রিজওয়ানকে এশিয়া কাপের স্কোয়াডে না-রাখা প্রসঙ্গে এমনটাই জানিয়েছিলেন হেড কোচ মাইক হেসন ৷ তবে ফরম্য়াট বদলাতে স্কোয়াডে ফিরলেন দুই হেভিওয়েট নাম ৷ বাবর এবং রিজওয়ানকে রেখেই ঘরের মাঠে আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা করল পাকিস্তান ৷
সদ্য ভারতের কাছে এশিয়া কাপ ফাইনাল হেরেছে পাকিস্তান ৷ তবে সামনে এবার তাঁদের লাল-বলের অ্যাসাইনমেন্ট ৷ আগামী 12 অক্টোবর থেকে লাহোরে শুরু পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট ৷ 20-24 অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডিতে হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ৷ প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিজ দিয়ে 2025-27 মরশুমের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সফর শুরু করছে পাকিস্তান ৷ তার আগে স্কোয়াডে বাবর ও রিজওয়ানের প্রত্যাবর্তন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷
অভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ঘোষিত 18 সদস্যের স্কোয়াডে তারুণ্যও যোগ করেছেন পাক নির্বাচকরা ৷ শান মাসুদ নেতৃত্বাধীন স্কোয়াডে মেডেন কল-আপ পেয়েছেন বাঁ-হাতি স্পিনার আসিফ আফ্রিদি, রিস্ট স্পিনার ফয়জল আক্রাম এবং স্টাম্পার-ব্যাটার রোহেইল নাজির ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো গত সংস্করণের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকাও পাক সফর দিয়ে ডব্লিউটিসি অভিযান শুরু করতে চলেছে ৷
Pakistan have revealed their squad for their upcoming two-match Test series against South Africa 👀#PAKvSA | #WTC27— ICC (@ICC) September 30, 2025
Details ⬇️https://t.co/ofoOG5OtCQ
লাল-বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের কোচ আজহার মেহমুদ শীঘ্রই ক্রিকেটারদের নিয়ে প্রাক-সিরিজ প্রস্তুতি শিবির শুরু করবেন ৷ যা চলবে 8 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ তবে এশিয়া কাপ খেলা যে সকল ক্রিকেটাররা টেস্ট স্কোয়াডে যোগ রয়েছেন, তাঁরা সম্ভবত যোগ দেবেন 4 অক্টোবরের পর ৷ তালিকায় টি-20 অধিনায়ক সলমন আঘা, শাহিদ আফ্রিদি, আব্রার আহমেদরা রয়েছেন ৷
- একনজরে পাক স্কোয়াড: শান মাসুদ (অধিনায়ক), আমির জামাল, আবদুল্লাহ শফিক, আব্রার আহমেদ, আসিফ আফ্রিদি, বাবর আজম, ফয়জল আক্রাম, হাসান আলি, ইমাম-উল-হক, কামরান গুলাম, খুরাম শাহজাদ, মহম্মদ রিজওয়ান (উইকেটরক্ষক), নোমান আলি, রোহেইল নাজির (উইকেটরক্ষক), শাজিদ খান, সলমন আঘা, সাউদ শাকিল ও শাহিন আফ্রিদি ৷