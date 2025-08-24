হায়দরাবাদ, 24 অগস্ট: প্রথম দু'টি ম্য়াচ জিতে সিরিজ আগেই পকেটে পুরে নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ ম্য়াকায়ের গ্রেট ব্য়ারিয়ার রিফ এরিনায় রবিবার সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচ ছিল এককথায় নিয়মরক্ষার ৷ আর সেই নিয়মরক্ষার ম্যাচে ক্যামেরন গ্রিনের ব্য়াট এমন ঝলসে উঠবে কে জানত ৷ সিরিজের তৃতীয় তথা অন্তিম ম্য়াচে 47 বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলকে বিরাট জয় এনে দিলেন অজি অলরাউন্ডার ৷ গ্লেন ম্য়াক্সওয়েলের পর অস্ট্রেলিয়া ব্য়াটার হিসেবে ওয়ান-ডে ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি তো করলেনই, দলকে এনে দিলেন রেকর্ড জয় ৷
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্য়াচে 55 বলে 118 রান এল গ্রিনের ব্য়াটে ৷ মারলেন ছ'টি চার এবং আটটি ছক্কা ৷ তবে একা গ্রিন নন, তৃতীয় ম্য়াচে ঝলসে উঠল দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড এবং অধিনায়ক মিচেল মার্শের ব্য়াটও ৷ ওপেনিং জুটিতে দু'জনে তুললেন 250 রান ৷ ব্য়াটিং তাণ্ডবে সবমিলিয়ে 50 ওভারে দুই উইকেটে 431 রান তুলল অস্ট্রেলিয়া ৷ ওয়ান-ডে ক্রিকেটে যা দ্বিতীয় সর্বাধিক রান অজিদের ৷ জবাবে 24.5 ওভারে 155 রানে গুটিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ অজিরা জিতল 276 রান ৷ 22 রানে পাঁচ উইকেট নিলেন বাঁ-হাতি স্পিনার কুপার কনোলি ৷ সেখানেও তৈরি হল রেকর্ড ৷
An absolute demolition, with three Aussies scoring hundreds and there was an unlikely hero with the ball.— cricket.com.au (@cricketcomau) August 24, 2025
All the #AUSvSA news: https://t.co/E8dkFmvx1s pic.twitter.com/nchVFYaNph
- একনজরে যে যে রেকর্ড তৈরি হল দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় ওয়ান-ডে'তে:
- ম্য়াকায়ে এদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 431 রান ওয়ান-ডে ক্রিকেটের ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বাধিক স্কোর ৷ 2015 বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 417 রানের ইনিংসকে এদিন টপকে গেল অস্ট্রেলিয়া ৷ তালিকার শীর্ষে অবশ্য রয়েছে 2006 সালে জোহানেসবার্গে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধেই ঐতিহাসিক ম্যাচে 434 রানের ইনিংস ৷ যে রান তাড়া করে ম্য়াচ জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
- দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড এবং মিচেল মার্শের 250 রানের জুটি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ওপেনিংয়ে সপ্তম সর্বাধিক রান ৷ শীর্ষে রয়েছে ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে ট্রাভিস হেডের 284 রানের জুটি ৷
- অস্ট্রেলিয়া ব্যাটার হিসেবে ওয়ান-ডে'তে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরিটি করলেন ক্য়ামেরন গ্রিন ৷ 47 বলে এদিন তিন অঙ্কের রানে পৌঁছন তিনি ৷ অজি ব্য়াটার হিসেবে 40 বলে দ্রুততম সেঞ্চুরির মালিক গ্লেন ম্য়াক্সওয়েল ৷ নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে 2023 বিশ্বকাপে এই কীর্তি গড়েছিলেন তিনি ৷
- অজি স্পিনার হিসেবে এদিন ওয়ান-ডে ক্রিকেটে সেরা বোলিং করলেন কুপার কনোলি ৷ ছয় ওভার হাত ঘুরিয়ে 22 রানে পাঁচ উইকেট নিলেন তিনি ৷ এর আগে অজি স্পিনার হিসেবে ওয়ান-ডে'তে সেরা বোলিং ফিগার ছিল ব্র্যাড হগের ঝুলিতে ৷ 2006 সালে মেলবোর্নে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে 32 রানে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি ৷
- 276 রানে আজকের জয় ওয়ান-ডে ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবধানে জয় অস্ট্রেলিয়ার (রানের নিরিখে) ৷ অজিদের সর্বাধিক ব্যবধানে জয়ের নজির রয়েছে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে 2023 বিশ্বকাপে ৷ 309 রানে সেই ম্য়াচ জিতেছিল তাঁরা ৷