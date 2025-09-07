ক্রিকেট ম্য়াচ চলাকালীন বিস্ফোরণ পাকিস্তানে, নিহত এক

ক্রিকেট ম্য়াচ চলাকালীন বিস্ফোরণ পাকিস্তানে, নিহত এক
কাউসার ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বিস্ফোরণে আহত অনেকের মধ্যে শিশুও রয়েছে বলে খবর ৷
Published : September 7, 2025 at 12:16 PM IST
পেশোয়ার, 7 সেপ্টেম্বর: খেলার মাঠেও এবার হিংসা পাকিস্তানে ৷ শনিবার মর্মান্তিক এক ঘটনার সাক্ষী রইল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ ৷ সেখানে একটি ক্রিকেট ম্য়াচ চলাকালীন বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে একজনের ৷ আহত আরও অনেকে ৷ যাদের মধ্যে শিশুও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
দেশের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে খাইবার পাখতুনখোয়ার অন্তর্গত বাজাউর জেলা ৷ সেই জেলার খার তেহসিল নামক জায়গার কাউসর ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ম্য়াচ চলাকালীন শনিবার বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে বলে সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্টে প্রকাশ ৷ সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশের আধিকারিক ওয়াকাস রফিক বিস্ফোরণের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ কাউসর ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আইইডি (Improvised Explosive Device) বিস্ফোরণ হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন তিনি ৷
এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গিগোষ্ঠী এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি ৷ তবে স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকদের ধারণা জঙ্গিদের খোঁজে সম্প্রতি পাক সেনার 'অপারেশন সরবকফ'-এর পাল্টা এই আইইডি বিস্ফোরণ ৷ গত শনিবার এই খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশেই তিন জঙ্গির নিকেশের খবর মিলেছিল ৷ অন্য আরেকটি ঘটনায় অবশ্য প্রাণ হারিয়েছিলেন একজন পুলিশ আধিকারিক ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, কোহাট জেলার লাচি পুলিশে স্টেশনের অন্তর্গত এলাকায় পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে ওই তিন জঙ্গি নিকেশ হয়েছিল ৷
তার আগে গত 14 অগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের সাত জেলায় ভয়ঙ্কর হামলা চালিয়েছিল 'তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান' ৷ বিভিন্ন পুলিশ স্টেশন, চেকপোস্টে গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিল তারা ৷ ঘটনায় কমপক্ষে ছয় পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছিল ৷
শনিবার কাউসর ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আইইডি বিস্ফোরণের পরমুহূর্তের একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ যেখানে প্রাণভয়ে সাধারণ মানুষকে ছুটতে দেখা যাচ্ছে ৷ যদিও ইটিভি ভারত সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ৷ কাউসর ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বিস্ফোরণের মুহূর্তে কোন টুর্নামেন্ট চলছিল, তাও অবশ্য স্পষ্ট হয়নি এখনও ৷ তবে এই বিস্ফোরণ যে পরিকল্পিত তা নিশ্চিত করেছে পুলিশ ৷
উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে রক্তাক্ত হয়েছিল পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশ ৷ সেখানে একটি জনসভায় আত্মঘাতী বিস্ফোরণের জেরে কমপক্ষে 14 জনের মৃত্যুর খবর মিলেছিল ৷ কমপক্ষে 35 জন আহত হয়েছিলেন ৷ সভা শেষ হওয়ার প্রায় 15 মিনিট পর আত্মঘাতী বোমা হামলাটি হয়েছিল সেখানে ৷ সেক্ষেত্রেও কোনও গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি।